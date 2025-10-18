बेटी की AI इमेज बना Aishwarya-Kareena से तुलना पर बोले एक्टर रजत बेदी, कहा- ‘वो बहुत घबराई हुई और…’

Bads of bollywood स्टार रजत बेदी ने बेटी वेरा बेदी की वायरल हो रही AI इमेज को लेकर फैंस से एक रिक्वेस्ट की है. वहीं उन्होंने अपने बेटे के फ्यूचर प्लांस को लेकर भी खुलकर बात की है.
Trending Photos
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज Bads of Bollywood में एक्टर रजत बेदी की दमदार परफॉर्मेंस की हर जगह बात हो रही है. वहीं प्रीमियर के बाद से उनकी बेटी भी सुर्खियों में छाई हुई हैं, रजत के कुछ फैंस ने उनकी बेटी की AI फोटो बनाकर ऐश्वर्या और करीना से कंपेयर करना शुरू कर दिया है. जिसको लेकर एक्टर ने फैंस से एक रिक्वेस्ट की है. एक्टर ने फैंस से कहा कि वो उनकी बेटी की AI फोटोज बनाकर किसी भी सेलिब्रिटी से उसकी तुलना ना करें.
AI इमेज ना बनाने की रिक्वेस्ट की
दरअसल, हाल ही में एक्टर रजत बेदी एक इंटरव्यू का हिस्सा बने थे जहां उन्होंने अपनी बेटी को अचानक मिलने वाले अटेंशन को लेकर बात की और बताया है कि वो कैसे इसे संभाल रही हैं एक्टर ने कहा, ‘वो बहुत घबराई हुई थी और डरी हुई भी थी. एक दिन वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और बोली, पापा, लोग मेरी AI इमेज बना रहे हैं, गलत-गलत इमेज बना रहे हैं. कुछ लोग मेरी तुलना ऐश्वर्या राय और करीना कपूर जैसे स्टार्स के साथ कर फोटो पोस्ट कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं कि मैं ऐश्वर्या और करीना को खा जाऊंगी.’ रजत बेदी ने आगे बातचीत करते हुए कहा कि वो इस तारीफ से खुश हैं. लेकिन AI इमेज ने उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया है इसलिए उन्होंने फैंस और फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की है, कि वो उनके बच्चों की AI फोटो जनरेट कर पोस्ट ना करें.
रजत ने कहा बेटा एक्टर बनना चाहता है
एक्टर ने आगे कहा, ‘वेरा भी खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है कि ये कैसे सामने आ रहा है. लोग उनकी बिना मर्जी के AI तस्वीरें बना रहे हैं और उनके और मेरे बेटे के बारे में बहुत सारे फैन पेज बना रहे हैं.’ रजत ने अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बात करते हुए बताया कि बेटे विवान बेदी ने आर्यन खान के साथ ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है और उन्हें गर्व है कि वो एक एक्टर बनना चाहता है और इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. वहीं बेटी वेरा का अभी एक्टिंग को लेकर कोई प्लान नहीं है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.