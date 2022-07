Rajesh Khanna-Sharmila Tagore ने 10 से ज्यादा फिल्मों में किया काम! फिर काका की इस हरकत से परेशान एक्ट्रेस ने बना ली थी दूरी

Sharmila Tagore refused to work with Rajesh Khanna because of this Reason: राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) जिनका नाम लेते ही स्टारडम की असल परिभाषा समझ आने लगती है. 60 और 70 के दशक का वो सितारा जो हिंदी सिनेमा के आसमान पर खूब चमका, जब तक रहा चमकता रहा और आज इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी इनकी चमक धूमिल नहीं हुई है. यूं तो राजेश खन्ना के साथ काम करने का सपना उस वक्त हर अभिनेत्री देखती थीं लेकिन ये मौका कुछ ही एक्ट्रेस को मिला. उनमें से एक थीं अभिनेत्री शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore). जिनके साथ काका की जोड़ी सबसे ज्यादा जमी और इस ऑन स्क्रीन जोड़ी पर लोगों ने खूब प्यार लुटाया.

10 से ज्यादा फिल्मों में साथ किया काम

जी हां...सिल्वर स्क्रीन की इस हिट जोड़ी से जुड़ी ये भी खास बात है. दोनों ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया और सभी एक से बढ़कर एक रही. इनका ये सुहाना सफर शुरू हुआ था फिल्म आराधना से. इसके बाद अविष्कार, राजा रानी, नसीब, सफर, मालिक, छोटी बहू, अमर प्रेम, त्याग, दाग और बदनाम फरिश्ते में दोनों की जोड़ी खूब जमी. सबसे ज्यादा इन्हें आराधना, दाग और अमर प्रेम में पसंद किया गया.

इस वजह से साथ काम करना किया बंद

इतनी हिट जोड़ी होने के बावजूद शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना संग काम करना बंद कर दिया था और इसके पीछे एक खास वजह भी थी. वो वजह थी काका का सेट पर लेट पहुंचना. हाल ही में एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने बताया कि राजेश खन्ना सेट पर समय से कभी नहीं पहुंचते थे. सुबह 9 बजे की शिफ्ट में वो 12 बजे आते जबकि शर्मिला टैगोर समय से पहुंच जाती थीं. लिहाजा उन्होंने दूसरे एक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था. आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके किस्से हर ओर फैले हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर