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Hindi Newsबॉलीवुडसेम टाइटल पर बनीं 3 फिल्में, तीनों हुई महा फ्लॉप, मेकर्स को हुआ भारी नुकसान, सुपरस्टार की इमेज पर लगा दाग

सेम टाइटल पर बनीं 3 फिल्में, तीनों हुई महा फ्लॉप, मेकर्स को हुआ भारी नुकसान, सुपरस्टार की इमेज पर लगा दाग

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ टाइटल महनूस साबित हुए हैं. टाइटल पर बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही हुई है. आज हम शहजादा टाइटल की बात करेंगे. यह टाइटल 3 सुपरस्टार के लिए महनूस रहा है. राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है. पिछले 50 सालों में इस टाइटल से बनी 3 फिल्में असफल रही है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:34 PM IST
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मनहूस टाइटल
मनहूस टाइटल

किसी भी फिल्म के हिट और फ्लॉप होने में कहानी, टैलेंट ही नहीं बल्कि किस्मत और सही टाइमिंग भी बेहद जरूरी है. बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी अंधविश्वास भी फैला हुआ है. लोग फिल्म के टाइटल और अपने नाम की स्पेलिंग भी बदल देते हैं. आज हम एक ऐसे अनलकी टाइटल की बात करेंगे. इस टाइटल पर जब-जब फिल्म बनी है. बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर ही साबित हुई है. 

राजेश खन्ना से शुरू हुआ था ट्रेंड 

राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे. जिस फिल्म में एक्टर होते थे वह फिल्म सुपरहिट हुई थी. उन्हें थिएटर में देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी. साल 1972 में डायरेक्टर के.शंकर ने शहजादा नाम की फिल्म बनाई. फिल्म में राजेश के साथ राखी लीड रोल में थी. राजेश खन्ना जैसे लेजेंह होने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी. 

धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा 

1980 के दशक में इसी टाइटल को हल्का बदल कर शहजादे कर दिया. इस फिल्म में दो सुपरस्टार धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया थआ. फिल्म का डायरेक्शन राज एन सिप्पी ने किया थआ. फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीद थी. फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद नहीं आई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई. 

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कार्तिक आर्यन 

ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एक्टर कार्तिक आर्यन के लिए यह टाइटल भी महनूस साबित हुआ है. साल 2023 में फिल्म शहजादा रिलीज हुई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. कार्तिक आर्यन इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी थे. फिल्म के फ्लॉप होने से कार्तिक आर्यन के करियर को एक झटका लगा. शहजादा टाइटल हिंदी सिनेमा के लिए एक महनूस टाइटल साबित हुआ है. 

(ये भी पढ़ें-भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस हैं आम्रपाली, इतना चार्ज करती हैं एक्ट्रेस)

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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