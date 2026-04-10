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Hindi Newsबॉलीवुड1969 की वो फिल्म, जो रिलीज के पहले दिन ही हुई फ्लॉप; फिर बॉक्स ऑफिस पर पलटी किस्मत और कलेक्शन में हुई सुपरहिट

1969 की वो फिल्म, जो रिलीज के पहले दिन ही हुई फ्लॉप; फिर बॉक्स ऑफिस पर पलटी किस्मत और कलेक्शन में हुई सुपरहिट

आराधना फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सबसे हिट फिल्मों में से एक है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा कमाया था. क्या जानते हैं फिल्म की शुरुआत अच्छी नहीं थी. लेकिन बाद में फिल्म हिट साबित हुई. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:45 PM IST
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1969 की वो फिल्म, जो रिलीज के पहले दिन ही हुई फ्लॉप; फिर बॉक्स ऑफिस पर पलटी किस्मत और कलेक्शन में हुई सुपरहिट

राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रह चुके हैं. राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. लेकिन उनके करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं थी. दरअसल उनकी डेब्यू फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी. उस दौरान उनकी फिल्में फ्लॉप या फिर ठीक-ठाक रही हैं. 

फिल्म हुई सुपरहिट 

साल 1969 राजेश खन्ना के लिए बेहद खास रहा है. इस साल राजेश खन्ना की 6 फिल्में रिलीज हुई थी. उनकी सभी फिल्में सुपरहिट हुई थी. इसी साल उनकी फिल्म आराधना भी रिलीज हुई थी. यह फिल्म उनके करियर की सबसे सफल फिल्म थी. इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर माना जाता है. क्या आप जानते हैं इस फिल्म की शुरुआत बेहद खराब हुई थी. 

आराधना फिल्म को लेकर आई कई दिक्कत 

आराधना फिल्म को लेकर कई मुसीबतें आईं. फिल्म को कास्ट को लेकर काफी दिक्कते हुई. फिल्म में पहले लीड किरदार में अपर्णा सेन को कास्ट किया गया था. अपर्णा को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई. वह फिल्म में काम करने के लिए मान गई, लेकिन शुरटिगं शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अपर्णा से ने फिल्म को ना कह दिया, बोला कि उनके पास डेस्ट नहीं है. इसके बाद फिल्म में शर्मिला टैगोर की कास्टिंग हुई. 

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राजेश खन्ना का रोल था छोटा 

फिल्म में पहले राजेश खन्ना का किरदार छोटा था. उनका किरदार फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो जाना था. लेकिन राजेश खन्ना बड़े बैनर की फिल्म और शर्मिला टैगोर के साथ काम करने के मौके की वजह से ही खुश थे. बाद में राजेश खन्ना को फिल्म में डबल रोल दिया गया था. 

फिल्म के फ्लॉप होने का रिस्क 

फिल्म बनकर तैयार थी लेकिन डिस्ट्रिब्यूटर्स फिल्म को लेकर खास उत्साह नहीं दिखा रहे थे. उस समय राजेश खन्ना इंडस्ट्री में नए-नए थे. ऐसे में लोगों को फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी. दिल्ली-मुंबई में शो रिलीज होने पर फिल्म का बिजनेस अच्छा नहीं था. फिल्म फ्लॉप होने वाली थी. फिर बीतते दिन के साथ थिएटर का कलेक्शन बढ़ने लगा. शोज हाउसफुल जाने लगे. इस के बाद 1 महीना पूरा होने के बाद भी शो थिएटर में हाउसफुल रहा. रिपोर्ट्स के अनुसार 80 लाख में बनी फिल्म ने 7 करोड़ का बिजनेस किया. 

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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