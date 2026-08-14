जब 'काका' ने छोड़ा रोमांस और बन गए हॉरर हीरो, 8 हफ्ते तक थिएटर में जमाए रखा कब्जा; बॉक्स ऑफिस पर की बजट से दोगुनी कमाई

Rajesh Khanna Blockbuster Film: हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने साल 1966 में आई फिल्म 'आखिरी खत' से अपने करियर की शुरुआत की थी और अपने पूरे करियर में उन्होंने करीब 160 शानदार फिल्मों में काम किया था, लेकिन आज हम आपको उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने रोमांस छोड़ हॉरर हीरो बन गए थे. इतना ही नहीं, फिल्म को दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि 8 हफ्तों तक फिल्म सिनेमाघरों में लगी रही थी.
राजेश खन्ना को 'काका' के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, जिनको आज भी लोग देखना पसंद करते हैं. 'काका' ने ज्यादातर एक्शन और रोमांटिक फिल्में की हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में हॉरर फिल्मों के नाम भी शामिल हैं. दरअसल, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि 'वो फिर आएगी' थी. फिल्म में राजेश खन्ना ने भूत और बदले की कहानी के बीच दमदार भूमिका निभाई थी. इसने रिलीज होते ही अपनी कहानी की वजह से लोगों का ध्यान खींच लिया था.
इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी हत्या कर दी जाती है. मौत के बाद वो आत्मा बनकर लौटती है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेती है. हॉरर, थ्रिलर और रिवेंज ड्रामा का ये मेल उस दौर के ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा अलग एक्सपीरियंस था. इस फिल्म को प्राणलाल मेहता और जय मेहता ने प्रोड्यूस किया था.
इतना ही नहीं, इस फिल्म में लव स्टोरी भी थी, लेकिन जब इसमें आत्माओं और बदले का ट्विस्ट आता है, तो यह हॉरर फिल्म बन जाती है. फिल्म में म्यूजिक भी काफी शानदार था, जिसने इस लव स्टोरी को बेहद खास बना दिया था.
वहीं, अगर फिल्म के बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे करीब 1.38 करोड़ रुपये में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने दमदार कमाई की थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन 3 करोड़ रुपये किया था और भारत में नेट कलेक्शन 2.13 करोड़ रुपये किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी. ये फिल्म साल 1988 में 23वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और इसे सेमी हिट का दर्जा मिला था. कोलकाता के ओपेरा सिनेमा में फिल्म करीब 8 हफ्तों तक चली थी. आईएमडीबी पर फिल्म को 6.3 रेटिंग मिली है.