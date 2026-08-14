Add Zee Business As A Preferred Source
App

जब 'काका' ने छोड़ा रोमांस और बन गए हॉरर हीरो, 8 हफ्ते तक थिएटर में जमाए रखा कब्जा; बॉक्स ऑफिस पर की बजट से दोगुनी कमाई

Rajesh Khanna Blockbuster Film: राजेश खन्ना ने अपने करियर में एक से एक रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी एक हॉरर फिल्म भी थी, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था. इस हॉरर फिल्म में थ्रिलर और रिवेंज का जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला था. इतना ही नहीं फिल्म ने बजट से दोगुना कमाई की थी और कोलकाता के ओपेरा सिनेमा में फिल्म करीब 8 हफ्तों तक चली थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 14, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:56 PM IST
जब 'काका' ने छोड़ा रोमांस और बन गए हॉरर हीरो, 8 हफ्ते तक थिएटर में जमाए रखा कब्जा; बॉक्स ऑफिस पर की बजट से दोगुनी कमाई
Image Credit: राजेश खन्ना की वो डरावनी फिल्म

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नोएडा में पिता की हत्या के बाद बेटे ने दी अपनी जान, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप!
2
3
4
5