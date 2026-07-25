'गोद लिए जाने की बात सुनते ही टूट गए थे राजेश खन्ना', अनिता आडवाणी ने सुनाया पुराना किस्सा

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के बारे में कौन नहीं जानता. फैंस के बीच उनकी दीवानगी लाखों किस्से आज भी मशहूर हैं. कहा जाता है कि उस दौर में फैंस उनके लिए खून से खत लिखते थे तो लड़कियां उनकी तस्वीरों से शादी तक कर लेती थी.
लेकिन अभी हाल ही में उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनिता आडवाणी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि वो शोहरत के पीछे एक ऐसे इंसान थे, जिसने जिंदगी में कई चोटें झेली थीं. हाल ही में 'मेरी सहेली' पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अनिता आडवाणी ने बताया कि टाइम के साथ राजेश खन्ना का लोगों पर से भरोसा उठ गया था. इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो उन्हें लोगों पर विश्वास नहीं रहा था. बचपन में उन्हें गोद लिया गया. इसके बाद रिश्तों में उन्हें धोखा मिला. फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने भी उनका साथ नहीं दिया. जिन लोगों की उन्होंने मदद की और सफल बनाया, वही बाद में उनके खिलाफ हो गए. इन सब अनुभवों के चलते वो हर किसी पर शक करने लगे थे.'
साथ ही अनिता कहती हैं, 'लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि राजेश खन्ना का व्यवहार समय के साथ इतना बदल क्यों गया. अनीता ने कहा, 'उन्हें गोद लिया गया था. जब उन्हें इस बात का पता चली तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था. शायद उसी पल से उनके भीतर कई चीजें बदलने लगी थीं.'
अनिता ने ये भी बताया कि राजेश खन्ना का अपने बायोलॉजिकल फैमिली से ज्यादा लगाव नहीं था. उन्होंने दावा किया कि एक बार उनकी बहन उनसे मिलने आईं तो उन्होंने पूछा, 'ये कौन हैं?'
1942 में जन्में जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना को उनके छोटे चाचा चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना ने गोद लिया था. वहीं, साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म 'आराधना' ने उन्हें रातों-रात देश का पहला सुपरस्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में देकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है. उस दौर में फिल्ममेकर्स उनके घर के बाहर फिल्मों के ऑफर लेकर इंतजार करते थे और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे
सात फिल्में फ्लॉप हुईं तो टूट गए
फिर साल 1990 में मूवी मैगजीन में दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने खुद स्वीकार किया था कि लगातार मिली सफलता ने उन्हें बदल दिया था, लेकिन जब असफलता आई तो उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. उन्होंने बताया, 'मुझे आज भी वह पल याद है, जब मुझे पहली बार समझ आया कि सफलता इंसान को कितना बदल देती है.'
लगातार आई 7 फिल्मों को लेकर उन्होंने कहा, 'रात के तीन बजे थे. मैंने शराब पी रखी थी. यह मेरी जिंदगी की पहली बड़ी नाकामी थी. लगातार सात फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं. बाहर तेज बारिश हो रही थी और मैं छत पर अकेला था. मैं रो पड़ा और ऊपर देखकर कहा परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद को ही नकार दें.'
2000 के दशक में अनिता आडवाणी राजेश खन्ना की जिंदगी में आईं. अनीता दावा करती हैं कि दोनों लगभग एक दशक तक साथ रहे. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ने निजी तौर पर शादी की थी, हालांकि इस दावे की कभी कानूनी पुष्टि नहीं हुई और राजेश खन्ना के परिवार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया. बता दें कि राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी की थी. लेकिन बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया.