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प्रभास की ‘फौजी’ के सेट पर राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा, बेहद क्रिटिकल है हालत; AICWA ने की हाई-लेवल जांच की मांग

Rajesh Sharma Health Condition: हैदराबाद में प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ की शूटिंग के दौरान मशहूर एक्टर राजेश शर्मा एक जहरीले कीड़े के काटने से गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं. उनका इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा है. इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. इसी बीच AICWA ने भी हाई-लेवल जांच की मांग की है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 09, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:32 PM IST
प्रभास की ‘फौजी’ के सेट पर राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा, बेहद क्रिटिकल है हालत; AICWA ने की हाई-लेवल जांच की मांग
Image Credit: Rajesh Sharma Health ConditionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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