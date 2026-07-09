/प्रभास की ‘फौजी’ के सेट पर राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा, बेहद क्रिटिकल है हालत; AICWA ने की हाई-लेवल जांच की मांग

हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा में अपने दमदार अभिनय के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले मशहूर अभिनेता राजेश शर्मा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है. बताया जा रहा है कि हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' की शूटिंग चल रही थी. इसी दौरान राजेश शर्मा को किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी ने काट लिया. इसके बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. फिलहाल उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं.
इस खबर के सामने आने के बाद से ही उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग काफी चिंता में हैं. इस पूरी घटना के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी एआईसीडब्ल्यूए (AICWA) पूरी तरह एक्शन में आ गया है. एसोसिएशन ने इस मामले की तुरंत हाई-लेवर जांच डिमांड की है. उन्होंने कहा है कि फिल्म के सेट पर काम करने वाले हर काम करने वाले शख्स और कलाकार की सिक्योरिटी सबसे जरूरी है. इसके लिए कड़े नियम बनने चाहिए. AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलल गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है.
Date: 08 July 2026
PRESS STATEMENT
AICWA Demands High-Level Investigation into the Sudden Illness of Actor Rajesh Sharma During the Shooting of Prabhas’ Upcoming Film Fauji at Ramoji Film City, Hyderabad
The All Indian Cine Workers Association (AICWA) expresses deep concern… pic.twitter.com/osBW9ro8PM
— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) July 8, 2026
पोस्ट में उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस हादसे की हाई-लेवल जांच कराने की अपील की है. एसोसिएशन ने फिल्म 'फौजी' के मेकर्स से राजेश शर्मा के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. सुरेश श्यामलल गुप्ता ने सेट पर मौजूद इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि जब एक्टर की हालत इतनी गंभीर थी, तो उन्हें हैदराबाद के ही किसी बड़े अस्पताल में तुरंत भर्ती क्यों नहीं कराया गया.
क्या शूटिंग सेट पर सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं हो रहा था? इस बीच सुदीपा चटर्जी ने 8 जुलाई को सोशल मीडिया पर राजेश शर्मा की हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि ये हादसा तब हुआ जब शूटिंग का काम खत्म हो चुका था. राजेश शर्मा सेट पर मौजूद कुछ टेक्नीशियन से बातचीत कर रहे थे. वो जगह काफी पेड़-पौधों और झाड़ियों से घिरी हुई थी. वहीं पर किसी कीड़े ने उन्हें काट लिया. शुरुआत में ये बेहद मामूली लगा, इसलिए राजेश शर्मा ने तुरंत कोई इलाज नहीं कराया. लेकिन करीब 6 घंटे बीतने के बाद उनके सीधे पैर में तेज दर्द शुरू हो गया.
दर्द बढ़ने के बावजूद राजेश शर्मा ने अपनी तय फ्लाइट पकड़ी और कोलकाता के लिए रवाना हो गए. लेकिन सफर के दौरान उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई. उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया और वे काफी बेचैन होने लगे. कोलकाता पहुंचने के अगले ही दिन उन्हें ढाकुरिया के मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अब भी काफी नाजुक बनी हुई है और उन्हें लगातार कड़ी निगरानी में रखा गया है. ये अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं आ पाए हैं. इस घटना ने फिल्म सिटी और शूटिंग लोकेशंस पर मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है.
एआईसीडब्ल्यूए का कहना है कि अगर सेट पर सही समय पर इलाज मिल जाता, तो शायद बात इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती. एसोसिएशन अब इस मामले को लेकर बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है. वे लगातार सरकार और प्रोडक्शन हाउस पर दबाव बना रही है ताकि भविष्य में किसी और कलाकार या वर्कर के साथ ऐसा हादसा न हो और उन्हें सुरक्षित माहौल मिल सके. राजेश शर्मा के फैंस लगातार उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. उन्होंने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. प्रभास की फिल्म 'फौजी' को लेकर भी लोग काफी उत्साहित थे, लेकिन इस हादसे ने फिल्म की टीम को भी सदमे में डाल दिया है.