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फिल्म सेट पर हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? राजेश शर्मा की बिगड़ी तबीयत ने उठाए बड़े सवाल

Rajesh Sharma Case Explainer: फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे छिपी सुरक्षा व्यवस्था पर राजेश शर्मा का मामला कई बड़े सवाल छोड़ गया है. यह घटना बताती है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को मेडिकल इमरजेंसी, इंश्योरेंस और कलाकारों की सुरक्षा के लिए एक बेहद मजबूत सिस्टम की जरूरत है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 10, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:51 AM IST
फिल्म सेट पर हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? राजेश शर्मा की बिगड़ी तबीयत ने उठाए बड़े सवाल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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