/फिल्म सेट पर हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? राजेश शर्मा की बिगड़ी तबीयत ने उठाए बड़े सवाल

Rajesh Sharma Case Explainer: फिल्म सेट को अक्सर ग्लैमर, अफरातफरी, डेडलाइन और क्रिएटिव जोश वाली जगह के तौर पर देखा जाता है. लेकिन लाइट, कॉस्ट्यूम और सोच-समझकर बनाए गए फ्रेम के पीछे एक ऐसी सच्चाई होती है, जिस पर बेहद कम बात होती है. किसी दूसरे वर्कप्लेस की तरह फिल्म सेट भी एक काम करने की जगह है. यहां भी खतरे हो सकते हैं. लंबे समय तक काम करना, आउटडोर लोकेशन, मुश्किल रास्ते, खराब मौसम, शारीरिक थकान, स्टंट, खाने-पीने का इंतजाम, साफ-सफाई की दिक्कतें और अचानक मेडिकल इमरजेंसी उस माहौल का हिस्सा हैं, जिसमें कलाकार और क्रू मेंबर काम करते हैं.
जाने-माने एक्टर राजेश शर्मा की हालिया हेल्थ प्रॉब्लम ने इस सवाल को चर्चा में ला दिया है. 'मिर्जापुर', 'जामताड़ा' और कई हिंदी व बंगाली फिल्मों में काम कर चुके इस एक्टर को कथित तौर पर हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान किसी कीड़े या मकड़ी के काटने के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई बताई जा रही है.
फिल्म के सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद जो घटना शुरू में मामूली लग रही थी, वह अब एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन गई है. इससे भी अहम बात यह है कि इसने इंडस्ट्री में एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि जब कोई एक्टर शूटिंग से जुड़ी वजहों से बीमार पड़ता है, तो उसके इलाज, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक खर्च की जिम्मेदारी किसकी होती है?
दरअसल, 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' ने इस मामले में दखल देते हुए सेट पर सुरक्षा इंतजामों की हाई-लेवल जांच की मांग की है. एसोसिएशन ने इस पर भी जोर दिया है कि 'फौजी' के प्रोड्यूसर राजेश शर्मा के इलाज का खर्च उठाएं. इस घटना ने एक ऐसी मुश्किल बहस को फिर से छेड़ दिया है, जिससे भारतीय सिनेमा अक्सर साफ तौर पर निपटने से बचता रहा है.
दरअसल, राजेश शर्मा के परिवार, साथियों और एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी के बयानों के मुताबिक, रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग खत्म होने के बाद, जब राजेश शर्मा हरियाली वाली जगह पर लोकल टेक्नीशियन्स से बात कर रहे थे, तो उन्हें अपने पैर पर किसी कीड़े के काटने का एहसास हुआ. उस समय यह घटना इतनी गंभीर नहीं लगी कि तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत पड़े. बाद में शर्मा कोलकाता लौट आए और लौटने के बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी. उनके पैर में जबरदस्त सूजन और इन्फेक्शन हो गया. साथ ही तेज बुखार और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी. आखिरकार उन्हें कोलकाता के ढाकुरिया स्थित मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है कि वे अभी क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं.
खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस संकट को डायबिटीज या शूटिंग से अलग किसी पर्सनल स्वास्थ्य समस्या से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें किसी चीज़ ने काटा था, जिसके बाद इलाज में देरी हुई और उनकी हालत बिगड़ती चली गई. कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन टीम ने शर्मा के हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है, लेकिन शूटिंग खत्म होने के साथ ही बड़ा सवाल खत्म नहीं हुआ है. इस घटना ने लोकेशन पर सुरक्षा, तुरंत मेडिकल मदद, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी और इस बात पर ध्यान खींचा है कि क्या काम के दौरान या काम की वजह से कुछ गलत होने पर एक्टर्स—खासकर सपोर्टिंग एक्टर्स—के पास पर्याप्त सुरक्षा होती है?
हालांकि, इसका जवाब काफी आसान होना चाहिए. अगर कोई एक्टर काम से जुड़ी किसी घटना की वजह से बीमार पड़ता है या घायल होता है, तो प्रोडक्शन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. लेकिन असल में बॉलीवुड और कई अन्य भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस क्लॉज, आपसी भरोसे और हर मामले के हिसाब से होने वाली बातचीत के एक जटिल जाल के जरिए काम करती हैं. किसी बड़े बैनर के साथ काम करने वाले मुख्य एक्टर के पास मजबूत कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा, पर्सनल स्टाफ, लीगल टीमें और तुरंत मेडिकल मदद पाने की सुविधा हो सकती है. लेकिन एक सपोर्टिंग एक्टर, जूनियर आर्टिस्ट, स्टंट वर्कर, बैकग्राउंड परफॉर्मर या दिहाड़ी पर काम करने वाले क्रू मेंबर के पास हमेशा ऐसी सुरक्षा नहीं होती. यही असमानता एक वजह है कि राजेश शर्मा जैसे मामले सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी से कहीं ज्यादा अहम हो जाते हैं.
मुख्य सवाल सिर्फ यह नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस को मदद करनी चाहिए या नहीं. बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय फिल्म प्रोडक्शंस के पास कोई साफ और लागू होने वाला सिस्टम है, जो काम की स्थितियों की वजह से बीमार पड़ने या घायल होने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने आप सुरक्षा दे सके. अभी तो हर प्रोडक्शन के हिसाब से इसका जवाब अलग-अलग होता है.
इंश्योरेंस के अलावा, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी का एक बड़ा मुद्दा भी है. प्रोडक्शन हाउस से उम्मीद की जाती है कि वह काम करने के लिए काफी हद तक सुरक्षित माहौल दे. इसका मतलब सिर्फ खतरनाक स्टंट या खराब इक्विपमेंट से बचना नहीं है. इसमें यह पक्का करना भी शामिल है कि आउटडोर लोकेशन की जांच हो, मेडिकल सपोर्ट मौजूद हो, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट हो और जाने-पहचाने खतरों से निपटने का इंतजाम हो. अगर शूटिंग किसी पेड़-पौधों वाली या आउटडोर जगह पर हो रही है, तो प्रोडक्शन को कीड़े-मकोड़ों, रेंगने वाले जीवों, ऊबड़-खाबड़ जमीन, मौसम और साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए. बचाव के बुनियादी इंतजाम, जैसे पेस्ट कंट्रोल, फर्स्ट-एड की सुविधा, एंटी-एलर्जी दवाएं, तुरंत मेडिकल मदद और लोकेशन के खतरों की जांच, एक छोटी-मोटी घटना और मेडिकल संकट के बीच का फर्क तय कर सकते हैं.
वहीं, राजेश शर्मा के मामले में AICWA की मांग इस तर्क पर आधारित लगती है कि अगर उन्हें शूटिंग लोकेशन पर या उसके आस-पास काटा गया, तो प्रोड्यूसर को इसके नतीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. एसोसिएशन न सिर्फ आर्थिक मदद चाहती है, बल्कि इस बात की जांच भी चाहती है कि क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था. यहीं पर यह बहस एक फिल्म से आगे बढ़ जाती है. अगर लापरवाही साबित होती है, तो प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी सिर्फ हॉस्पिटल के बिल भरने तक सीमित नहीं रहेगी. इसमें असुरक्षित कामकाजी माहौल, मदद में देरी या मेडिकल तैयारी की कमी के लिए जवाबदेही भी शामिल हो सकती है.
पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री बदली तो है, लेकिन यह बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं है. पहले, सेट पर बीमारी या छोटी-मोटी चोटों को अक्सर हल्के में लिया जाता था. एक्टर्स से उम्मीद की जाती थी कि वे बुखार, थकान, चोट या मानसिक परेशानी के बावजूद काम करते रहें. 'प्रोफेशनलिज्म' का मतलब अक्सर गलत तरीके से चुप रहने और तकलीफ सहने से जोड़ा जाता था. पिछले दशक में कई वजहों से इंडस्ट्री बेहतर तौर-तरीकों की ओर बढ़ी है. अब बड़े प्रोडक्शन में अक्सर डॉक्टर, एम्बुलेंस, सेफ्टी ऑफिसर, स्टंट कोऑर्डिनेटर और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी सुविधाएं होती हैं. महामारी ने हेल्थ प्रोटोकॉल को प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा बना दिया है. काम की जगह पर सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और काम के सही घंटों को लेकर भी अब ज्यादा बातचीत हो रही है.
एक्टर्स अब बर्नआउट, शरीर को थका देने वाले शेड्यूल और काम के मानवीय माहौल की जरूरत के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं. काम के तय घंटे, सुरक्षित सेट और प्रोफेशनल मेडिकल सिस्टम की मांगों को अब फालतू या गैर-जरूरी नहीं माना जाता. फिर भी, यह तरक्की एक जैसी नहीं है. बड़े बजट वाले प्रोडक्शंस शायद बेहतर सिस्टम अपनाते हैं, लेकिन छोटे शूट अभी भी 'जुगाड़' से चल सकते हैं. आउटडोर लोकेशन का शायद हमेशा ठीक से ऑडिट न हो. सपोर्टिंग एक्टर्स को शायद हमेशा इंश्योरेंस कवरेज के बारे में जानकारी न दी जाए. क्रू मेंबर्स को शायद पता न हो कि कुछ गलत होने पर किससे संपर्क करें. डॉक्यूमेंटेशन खराब हो सकता है. आगे की देखभाल शायद लोगों की अच्छी नीयत पर निर्भर करे. यही वह 'ग्रे जोन' है, जिसे राजेश शर्मा के मामले ने सबके सामने ला दिया है.
राजेश शर्मा की सेहत अभी सबसे जरूरी बात है, लेकिन यह मामला अब सिर्फ एक एक्टर तक सीमित नहीं रहा. इसने इस बात पर ध्यान खींचा है कि भारतीय फिल्म सेट पर मेडिकल इमरजेंसी को कैसे संभाला जाता है और क्या इंडस्ट्री एक्टर्स और क्रू मेंबर्स को ऐसे वर्कर्स के तौर पर देखने को तैयार है, जिनके पास लागू करने योग्य अधिकार हों, न कि सिर्फ ऐसे क्रिएटिव सहयोगी, जो हमेशा एडजस्ट करते रहें.
यह बहस ऐसे समय में हो रही है, जब भारतीय सिनेमा भाषाओं, प्लेटफॉर्म और बजट के मामले में तेजी से बढ़ रहा है. फिल्मों और वेब शो की शूटिंग तेजी से, ज्यादा जगहों पर और ज्यादा लॉजिस्टिकल जरूरतों के साथ हो रही है. जैसे-जैसे इंडस्ट्री ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रही है, उसके सुरक्षा सिस्टम भी ज्यादा प्रोफेशनल होने चाहिए. एक ग्लैमरस फिल्म सेट स्क्रीन पर भले ही जादुई लगे, लेकिन ऑफ-स्क्रीन उसे एक जिम्मेदार वर्कप्लेस की तरह काम करना चाहिए. इसका मतलब है तैयारी, जवाबदेही और देखभाल.
अभी तो सारा ध्यान राजेश शर्मा के ठीक होने पर है. लेकिन उनके मामले ने इंडस्ट्री को एक ऐसे सवाल का सामना करने पर मजबूर कर दिया है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर कोई एक्टर काम करने की जगह या तरीके की वजह से बीमार पड़ जाता है, तो क्या इसका बोझ एक्टर और उसके परिवार पर पड़ना चाहिए, या उस सिस्टम पर जिसने उसे वहां काम पर लगाया था? इसका जवाब यह तय कर सकता है कि आने वाले सालों में इंडस्ट्री अपने लोगों की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेती है.