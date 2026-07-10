/फिल्म सेट पर हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? राजेश शर्मा की बिगड़ी तबीयत ने उठाए बड़े सवाल

एक्टर्स अब बर्नआउट, शरीर को थका देने वाले शेड्यूल और काम के मानवीय माहौल की जरूरत के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं. काम के तय घंटे, सुरक्षित सेट और प्रोफेशनल मेडिकल सिस्टम की मांगों को अब फालतू या गैर-जरूरी नहीं माना जाता. फिर भी, यह तरक्की एक जैसी नहीं है. बड़े बजट वाले प्रोडक्शंस शायद बेहतर सिस्टम अपनाते हैं, लेकिन छोटे शूट अभी भी 'जुगाड़' से चल सकते हैं. आउटडोर लोकेशन का शायद हमेशा ठीक से ऑडिट न हो. सपोर्टिंग एक्टर्स को शायद हमेशा इंश्योरेंस कवरेज के बारे में जानकारी न दी जाए. क्रू मेंबर्स को शायद पता न हो कि कुछ गलत होने पर किससे संपर्क करें. डॉक्यूमेंटेशन खराब हो सकता है. आगे की देखभाल शायद लोगों की अच्छी नीयत पर निर्भर करे. यही वह 'ग्रे जोन' है, जिसे राजेश शर्मा के मामले ने सबके सामने ला दिया है.