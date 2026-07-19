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11 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए राजेश शर्मा, शूटिंग के दौरान जहरीले कीड़े के काटने से बिगड़ी थी तबीयत; फैंस ने ली राहत की सांस

Rajesh Sharma Discharged From Hospital: बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा को प्रभास की फिल्म ‘फौजी’ की शूटिंग के दौरान किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद अब उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 19, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:45 PM IST
11 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए राजेश शर्मा, शूटिंग के दौरान जहरीले कीड़े के काटने से बिगड़ी थी तबीयत; फैंस ने ली राहत की सांस
Image Credit: Rajesh Sharma Discharged From HospitalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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