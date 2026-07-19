/11 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए राजेश शर्मा, शूटिंग के दौरान जहरीले कीड़े के काटने से बिगड़ी थी तबीयत; फैंस ने ली राहत की सांस

‘खोसला का घोसला’ और ‘स्पेशल 26’ जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखा चुके राजेश शर्मा को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर आई है. सुपरस्टार प्रभास की आने वाली नई फिल्म ‘फौजी’ की शूटिंग के दौरान उनको किसी अनजान कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत बंगाल के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. वहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अपनी खास निगरानी में रखा था.
राहत की बात ये है कि अब 11 दिन बाद राजेश शर्मा पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इलाज के बाद राजेश शर्मा अब मुंबई वापस लौट आए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ दिनों में राजेश शर्मा फिर से अपने काम पर लौट सकते हैं. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनके परिवार और फैंस ने राहत की सांस ली.
Good news
Actor Rajesh Sharma discharged from hospital after health scare on #Prabhas 's #Fauzi set.
Actor Rajesh Sharma has recovered after being hospitalised due to complications from an insect bite suffered while shooting for Fauji. FWICE President BN Tiwari confirmed… pic.twitter.com/8NLY2iBHrE
— Always Bollywood (@AlwaysBollywood) July 18, 2026
एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने राजेश शर्मा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक बयान जारी करके इस पूरी घटना के बारे की डिटेल दी. उन्होंने बताया कि राजेश शर्मा प्रभास की फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में मौजूद थे. वहां पर काम खत्म होने यानी पैक-अप के बाद वे घने पेड़-पौधों वाले एक इलाके में खड़े होकर कुछ लोकल टेक्नीशियन से बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान अचानक उन्हें महसूस हुआ कि किसी कीड़े या जहरीली मकड़ी ने उन्हें काट लिया.
शुरुआत में मामला उतना गंभीर नहीं लगा था, इसलिए राजेश ने तुरंत इसका कोई इलाज नहीं करवाया. लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत काफी खराब होने लगी और इसके बावजूद वे कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए. सफर के दौरान ही उनको बहुत तेज बुखार आया और उन्हें काफी बेचैनी होने लगी. उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए अगले ही दिन उन्हें धाकुरिया के मनिपाल अस्पताल में ले जाया गया. वहां भर्ती होने के बाद भी उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी.
डॉक्टरों के मुताबिक कीड़े के काटने के साथ-साथ उनका शुगर लेवल भी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गईं. उनके दाहिने पैर में इन्फेक्शन भी तेजी से फैल रहा था. लेकिन डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका सही इलाज शुरू किया, जिससे वे धीरे-धीरे इस गंभीर परेशानी से बाहर आ गए. अब वे पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों की सलाह पर मुंबई में अपने घर पर आराम कर रहे हैं. इस खबर के आते ही फैंस ने राहत की सांस ली.
अगर बात करें राजेश शर्मा के वर्क फ्रंट की, तो वे आखिरी बार बड़े पर्दे पर जाने-माने डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बंगला’ में नजर आए थे. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की थी और अब वे ‘फौजी’ में नजर आने वाले हैं. वे हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. फैंस को उम्मीद है कि वे बहुत जल्द पूरी तरह से फिट होकर अपनी अगली फिल्मों की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे.