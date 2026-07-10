/सामने आया राजेश शर्मा का हेल्थ अपडेट, ‘फौजी’ के सेट पर कीड़े ने काटा या कुछ है माजरा; क्या बोले एक्टर के पर्सनल असिस्टेंट?

फेमस एक्टर राजेश शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. हाल ही में हैदराबाद में सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म ‘फौजी’ की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत अचानक काफी खराब हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें किसी अनजान कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद इंफेक्शन बढ़ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस काफी परेशान हो गए और सोशल मीडिया पर उनकी सलामती की दुआएं मांगने लगे. राहत की बात ये है कि अब उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है.
राजेश शर्मा की बेहद करीबी दोस्त और एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर एक नया अपडेट साझा किया है, जिसने उनके फैंस को राहत की सांस दी. सुदीपा चटर्जी ने बताया कि राजेश जी की हालत अब पहले से काफी बेहतर है. डॉक्टरों की एक एक्सपीरियंस टीम लगातार उनकी हेल्थ पर नजर रख रही है और उनके जरूरी मेडिकल टेस्ट भी किए जा रहे हैं. पिछले दो दिनों में उनकी हेल्थ में काफी अच्छा सुधार आया है. डॉक्टर पूरी लगन से उनके इलाज में जुटे हुए हैं ताकि वे जल्दी से जल्दी पूरी तरह ठीक होकर काम पर लौट सकें.
ये पूरी घटना हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी की बताई जा रही है, जहां राजेश शर्मा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग खत्म होने के बाद वे सेट पर मौजूद कुछ लोकल टेक्नीशियन के साथ बातचीत कर रहे थे. वो जगह काफी घने पेड़-पौधों और झाड़ियों से घिरी हुई थी. इसी दौरान अचानक किसी अनजान कीड़े ने उनके पैर में काट लिया. उस वक्त राजेश जी ने इसे बहुत ही मामूली बात समझा और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो बाद में भारी पड़ गया. कीड़े के काटने के करीब छह घंटे बाद राजेश शर्मा के दाहिने पैर में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया.
इसके बावजूद उन्होंने लापरवाही दिखाई और अपनी कोलकाता की फ्लाइट पकड़ ली. सफर के दौरान उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया. कोलकाता पहुंचने के बाद जब उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी, तो उन्हें तुरंत पास के मनिपाल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया. एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने अपने एक स्टेटमेंट में ये जानकारी शेयर की थी. हालांकि, अब सोशल मीडिया से उनकी वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है.
इस बीच फिल्म ‘फौजी’ की टीम ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ऐसी किसी भी घटना के होने से पूरी तरह इनकार किया है. एक साउथ सिनेमा पोर्टल के मुताबिक, टीम का कहना है कि राजेश ने अपना शूट एक हफ्ते पहले ही खत्म कर लिया था और वे घर लौट चुके थे. प्रोडक्शन टीम को ऐसी किसी मेडिकल इमरजेंसी की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है. इस बीच ‘ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन’ (AICWA) ने हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुई इस घटना की हाई-लेवल जांच की मांग उठा दी है और एक बयान जारी किया है.
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंजीनियर सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने सवाल किया कि अगर शूटिंग के दौरान शर्मा की हालत गंभीर थी, तो उन्हें हैदराबाद के ही किसी बड़े अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? एसोसिएशन ने सेट पर सुरक्षा, साफ-सफाई और इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी गहरी चिंता जताई है और मेकर्स से जवाब मांगा है. एक तरफ जहां शुरुआती खबरों में कीड़े के काटने से गंभीर इंफेक्शन, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की बात कही गई थी, वहीं दूसरी तरफ राजेश शर्मा के पर्सनल असिस्टेंट सुभाषिश पांडा ने एक नया मोड़ दे दिया है.
राजेश शर्मा के पर्सनल असिस्टेंट सुभाषिश पांडा ने कीड़े के काटने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है. सुभाषिश का कहना है कि एक्टर को डायबिटीज की वजह से पैर में सूजन आई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. फिलहाल सच जो भी हो, फैंस सिर्फ उनके जल्द ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें, राजेश शर्मा हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं, जिन्होंने दर्जनों फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. इसके साथ ही वे साउथ सिनेमा की भी कई हिट फिल्मों का रह चुके हैं. अब देखना ये है कि वे कब खुद सामने आकर सच्चाई से पर्दा उठाते हैं.