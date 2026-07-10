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सामने आया राजेश शर्मा का हेल्थ अपडेट, ‘फौजी’ के सेट पर कीड़े ने काटा या कुछ है माजरा; क्या बोले एक्टर के पर्सनल असिस्टेंट?

Rajesh Sharma Health Update: दिग्गज अभिनेता राजेश शर्मा कई दिनों से अपनी हेल्थ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कोलकाता के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनकी सेहत में अब काफी सुधार देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि ‘फौजी’ के सेट पर उनको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था, लेकिन फिल्म की टीम और उनके पर्सनल असिस्टेंट का कुछ और ही कहना है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 10, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:58 AM IST
सामने आया राजेश शर्मा का हेल्थ अपडेट, ‘फौजी’ के सेट पर कीड़े ने काटा या कुछ है माजरा; क्या बोले एक्टर के पर्सनल असिस्टेंट?
Image Credit: Rajesh Sharma Health UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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