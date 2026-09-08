नहीं काटा कीड़ा, एक्टर ने बताई पीड़ा! 2 महीने तक बीमारी से जूझते रहे राजेश शर्मा, अब किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड और टीवी के फेमस एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत को लेकर कुछ समय पहले सामने आई खबर ने उनके फैंस और करीबियों को चिंता में डाल दिया था. दो महीने पहले कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि हैदराबाद में प्रभास की फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी के काटने से उनकी हालत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. खबरों के मुताबिक, इस घटना के बाद उनके शरीर में इंफेक्शन फैल गया था. अब करीब दो महीने बाद राजेश शर्मा ने खुद इस पूरे मामले की सच्चाई सामने रखी है.
राजेश शर्मा की तबीयत खराब होने की खबर उस वक्त चर्चा में आई, जब निर्देशक और उनकी करीबी दोस्त सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने बताया था कि हैदराबाद में 'फौजी' की शूटिंग के दौरान किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी के काटने के बाद एक्टर को अस्पताल ले जाना पड़ा.
एक्टर की बीमारी से जुड़ा पोस्ट शेयर करने के कुछ देर बाद ही निर्देशक सुदीपा ने वो पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रीमूव कर दिया था. इसके बाद से ही राजेश शर्मा की बीमारी को लेकर अलग-अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. अब एक्टर ने खुद खुलासा कर दिया है कि फिल्म के सेट से जुड़ी ये जानकारी सही नहीं थी.
राजेश शर्मा ने अपनी तबीयत को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि प्रभास की फिल्म के सेट पर उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था. एक्टर ने ये भी साफ किया कि इस मामले में न तो प्रभास और न ही फिल्म की यूनिट की कोई गलती थी. शर्मा ने शूटिंग के दौरान फिल्म की टीम को लेकर पॉजिटिव बातें कहीं और बताया कि हैदराबाद में काम करते समय उनकी तबीयत से जुड़ी कोई समस्या नहीं हुई थी. उनके मुताबिक, जो खबर सामने आई थी, वो गलत जानकारी पर बेस्ड थी.
राजेश शर्मा ने बताया कि असल परेशानी हैदराबाद से लौटने के बाद शुरू हुई. एक्टर को पहले से डायबिटीज थी और उस दौरान उनका ब्लड शुगर काफी बढ़ गया था. उन्होंने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसके अलावा उनके दाहिने पैर में लंबे समय से स्किन से जुड़ी समस्या थी, जहां से इंफेक्शन शुरू हुआ और धीरे-धीरे स्थिति गंभीर हो गई. सुदीपा चटर्जी के पोस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो उनकी अच्छी दोस्त हैं और चिंता के चलते उन्होंने वो पोस्ट शेयर किया था, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिली थी. फिलहाल राजेश शर्मा का इलाज पूरा हो चुका है और वो तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं.
एक्टर ने अपनी मौजूदा सेहत को लेकर भी राहत भरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि अब वो काफी बेहतर हैं और उम्मीद है कि करीब एक हफ्ते बाद दोबारा काम शुरू कर सकेंगे. वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो राजेश शर्मा जल्द ही प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. इस फिल्म में सैफ अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. 'हैवान' को मोहनलाल की फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक बताया जा रहा है और ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में फैंस को राजेश शर्मा को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार है.