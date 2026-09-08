नहीं काटा कीड़ा, एक्टर ने बताई पीड़ा! 2 महीने तक बीमारी से जूझते रहे राजेश शर्मा, अब किया बड़ा खुलासा

राजेश शर्मा ने बताया कि असल परेशानी हैदराबाद से लौटने के बाद शुरू हुई. एक्टर को पहले से डायबिटीज थी और उस दौरान उनका ब्लड शुगर काफी बढ़ गया था. उन्होंने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसके अलावा उनके दाहिने पैर में लंबे समय से स्किन से जुड़ी समस्या थी, जहां से इंफेक्शन शुरू हुआ और धीरे-धीरे स्थिति गंभीर हो गई. सुदीपा चटर्जी के पोस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो उनकी अच्छी दोस्त हैं और चिंता के चलते उन्होंने वो पोस्ट शेयर किया था, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिली थी. फिलहाल राजेश शर्मा का इलाज पूरा हो चुका है और वो तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं.