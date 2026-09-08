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नहीं काटा कीड़ा, एक्टर ने बताई पीड़ा! 2 महीने तक बीमारी से जूझते रहे राजेश शर्मा, अब किया बड़ा खुलासा

Rajesh Sharma health update: एक्टर राजेश शर्मा ने करीब दो महीने बाद अपनी सेहत को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने अफवाहों को गलत बताते हुए कहा कि प्रभास स्टारर फिल्म 'फौजी' के सेट पर कीड़े के काटने से उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी. एक्टर ने बीमारी की असली वजह भी बताई है, जिसने सभी को चौंका दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 08, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:38 AM IST
नहीं काटा कीड़ा, एक्टर ने बताई पीड़ा! 2 महीने तक बीमारी से जूझते रहे राजेश शर्मा, अब किया बड़ा खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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