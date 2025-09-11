रजनीकांत ने बांधे तारीफों के पुल तो इमोशनल हुए सिवाकार्थिकेयन, कह दी दिल की बात
Rajinikanth ने सिवाकार्थिकेयन के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. जिसके बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर थलाइवर के साथ अपनी फोटो शेयर की और उनके इस प्यार से इमोशनल होकर पोस्ट लिखा.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:44 PM IST
Rajinikanth Post For Sivakarthikeyan: सिवाकार्थिकेयन की फिल्म 'मद्रासी' को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है. इन्होंने इस मूवी में पहली बार एआर मुरुगादॉस संग काम किया. ये फिल्म जब से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है तब से मेकर्स को मालामाल कर रही है. ऐसे में फिल्म के लीड एक्टर के लिए रजनीकांत ने पोस्ट लिखा. जो खूब वायरल हुआ. इस पोस्ट के बाद सिवाकार्थिकेयन इमोशनल हो गए और दिल की बात बयां की.

सिवकार्थिकेयन हुए इमोशनल

सिवकार्थिकेयन ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और सुपरस्टार से मिली सराहना पर अपनी खुशी जाहिर की. सिवकार्थिकेयन ने लिखा- 'अभी-अभी अपने आइडल, मेरे थलाइवर रजनीकांत सर से मद्रासी के लिए सराहना मिली है. मेरे थलाइवर की तरफ से दिल से शुभकामनाएं, उनके ट्रेडमार्क हंसी के साथ. लव यू थलाइवर.'

रजनीकांत ने पोस्ट लिखा था

रनजीकांत ने सिवकार्थिकेयन के लिए अपने पोस्ट में लिखा था- माय गॉड, एक्सीलेंट! क्या परफॉर्मेंस! क्या एक्शन! सुपर-सुपर SK! मुझे बहुत पसंद आया. आप सच में एक्शन हीरो बन गए हैं. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस.'

इंटेंस एक्शन अवतार में सिवकार्तिकेयन 

सिवकार्तिकेयन जल्द ही इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जिसे देखने के लिए फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक का जिम्मा अनिरुद्ध रविचंदर ने लिया है. उन्होंने वाय दिस कोलावेरी दी से डेब्यू किया था, जिसके बाद 'बीस्ट', 'विक्रम', 'जेलर', 'जवान', 'लियो', 'इंडियन 2' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को म्यूजिक दिया है.

5 सितंबर को रिलीज हुई मूवी

एआर मुरुगादॉस एक मशहूर निर्देशक हैं और उन्हें खासकर सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने गजनी, 'हॉलिडेः ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी', 'कत्थी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. अनिरुद्ध रविचंदर एक बहुत ही जाने माने संगीतकार और प्लेबैक सिंगर हैं, जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं, साथ ही तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी.

साल 2025 की ये है सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी, 7 दिनों में 39 करोड़ का कराया नुकसान, 3 घंटा 20 मिनट में किया ऐसा बोर

 

'दिल मद्रासी', जिसे एआर मुरुगादॉस निर्देशित और श्री लक्ष्मी मूवीज ने प्रोड्यूस किया है, में स्टार कास्ट और दमदार एक्टिंग देखने को मिली. इसमें रुक्मिणी वासंथ के साथ विद्युत जम्वाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे सितारे हैं. फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने की है और केविन और धिलिप मास्टर्स ने एक्शन क्रिएशन की कमान संभाली है. 'दिल मद्रासी' 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. 

