रजनीकांत की ‘कुली’ और ह्रितिक की ‘वॉर2’ दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हुईं ढेर, इस एक फिल्म ने 30 दिन में की 300 करोड़ की कमाई!
Box Office Collection: रजनीकांत की ‘कुली’ और ह्रितिक की ‘वॉर 2’ दोनों ही फिल्में फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. मगर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाली कमाई की है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:51 AM IST
Box Office: इन दिनों थिएटर में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ और बॉलीवुड के ग्रीक मैन कहे जाने वाले ह्रितिक रोशन की फिल्म ‘वॉर 2’ लगी है मगर बड़े बजट की इन दोनों फिल्मों ने फैंस को निराश किया है. थलाइवा की फिल्म ‘कुली’ का ऑडियंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी और उम्मीद थी कि इस फिल्म में कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा मगर ऐसा हुआ नहीं. वहीं हिंदी फिल्म ‘वॉर’ का पार्ट 2 देखने में काफी प्रोमिसिंग लग रहा था जिसके लिए मेकर्स ने फिल्म में साउथ स्टार जूनियर एनटीआर को भी कास्ट किया था. मगर ये स्टांट कुछ खास काम आया नहीं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई ही कर पाई.

 

300 करोड़ कमाने वाली फिल्म
रजनीकांत और ह्रितिक रोशन को बड़ा स्टार माना जाता है मगर इन दोनों की फिल्मों को पीछे पछाड़ इस एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा है. ‘कुली’ और ‘वॉर 2’ के साथ थिएटर में एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसे फैंस ने खूब पसंद किया है. आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो ‘महावतार नरसिम्हा’ है. 

यह भी पढ़ें: साउथ के इस सुपरस्टार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्शन हीरो बन फिल्म इंडस्ट्री पर किया 50 साल राज

वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ 25 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. डायरेक्टर अश्विन कुमार द्वारा बनाई गई ‘महावतार नरसिम्हा’ एक एनिमेटेड फिल्म है जिसे 15 करोड़ जैसे कम बजट में तैयार किया गया है. खबरों के अनुसार, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं इसका नेट कलेक्शन 232 करोड़ तक पहुंच चुका है.

