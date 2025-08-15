क्या कहता है ‘कुली’ का क्लाइमैक्स? आगे बढ़ेगी कहानी... या आमिर खान की धमाकेदार एंट्री पर हो जाएगी खत्म
क्या कहता है ‘कुली’ का क्लाइमैक्स? आगे बढ़ेगी कहानी... या आमिर खान की धमाकेदार एंट्री पर हो जाएगी खत्म

Coolie Ending Explained: रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ काफी समय से ही सुर्खियों में बनी हुई थी, जो 14 अगस्त को समिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और 2025 की पांचवी सबसे बड़ी ऑपनिंग वाली फिल्म बन चुकी है. हालांकि, फिल्म के क्लाइमैक्स और आमिर खान के धमाकेदरा कैमियो ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:56 AM IST
क्या आगे बढ़ेगी 'कुली' की कहानी या आमिर खान की एंट्री पर हो जाएगी खत्म
क्या आगे बढ़ेगी 'कुली' की कहानी या आमिर खान की एंट्री पर हो जाएगी खत्म

Rajinikanth Coolie Ending Explained: 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में साउथ मेगास्टार रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कुली' गुरुवार को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर दर्शकों के लिए खास तोहफा बन गई. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार और जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म का डायरेक्शन लोकेश कनगराज ने किया है, जो अपने दमदार एक्शन और मास एंटरटेनमेंट के लिए मशहूर हैं. 

फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, उपेंद्र, श्रुति हासन और सथ्याराज जैसे बड़े कलाकार भी नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने साउथ डेब्यू दिया और अपने धमाकेदार कैमियो से दर्शकों की एक्साइटमेंट में चार चांद लगाए. आमिर की एंट्री के साथ-साथ इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचा, जिसको लेकर फैंस थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कहानी आगे बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी?  

आमिर खान का साउथ डेब्यू

इस फिल्म में आमिर खान की एंट्री सबसे आखिर में गैंगस्टर दाहा के किरदार में होती है. कहानी में रजनीकांत देवा के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपने दोस्त राजशेखर (सथ्याराज) की मौत का बदला लेने के लिए साइमन (नागार्जुन) के साम्राज्य में हाहाकार मचा देता है. धीरे-धीरे खुलासा होता है कि साइमन असली खलनायक नहीं, बल्कि एक बड़े ग्लोबल सिंडिकेट का मोहरा है. इस सिंडिकेट का असली सरगना दाहा (आमिर खान) है, जिसकी पहचान फिल्म के आखिर में होती है. 

हीरोइनों को नीचा दिखाना... मेल एक्टर्स पर बुरी तरह भड़कीं कंगाना रनौत, बता डाला ‘बदतमीज’, बोलीं- ‘बड़ी मुश्किलें झेलीं...’

क्लाइमैक्स में आमिर की धामकेदार एंट्री 

यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है. क्लाइमैक्स में आमिर खान की एंट्री बेहद धमाकेदार होती है. उन्होंने अपने दाहा के किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया. साथ में महेश मांजरेकर उनके पिता काकर का रोल निभा रहे हैं. इन दोनों का अतीत 35 साल पहले हुए एक नरसंहार से जुड़ा है, जिसमें देवा और साइमन की पुरानी दुश्मनी की जड़ें हैं. दिलचस्प बात ये है कि दाहा, साइमन के खत्म होने के बाद देवा को छोड़ देता है और उसके कुलियों को नुकसान न पहुंचाने का वादा करता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस के मन में रह गया सवाल

दाहा सिर्फ देवा को छोड़ता ही नहीं, बल्कि उसे अपने साथ जुड़ने के लिए भी कहता है. हालांकि, देवा इसके जवाब ना कहता है और दर्शकों के मन में ये सवाल रह जाता है कि क्या आगे दोनों की राहें मिलेंगी? चूंकि ये आमिर खान की पहली तमिल फिल्म है, इसलिए उनका किरदार और भी खास है. दर्शक इस नई जोड़ी को आगे भी देखने की उम्मीद कर रहे हैं. लोकेश कनगराज के फैंस को उम्मीद थी कि ये फिल्म उनके लोकिश सिनेमैटिक यूनिवर्स (LCU) से जुड़ी होगी. 

क्या आगे बढ़ेगी फिल्म की कहानी? 

जिसमें 'कैथी', 'विक्रम' और 'लियो' जैसी फिल्में शामिल हैं. लेकिन रिलीज से पहले ही लोकेश ने साफ कर दिया था कि 'कुली' LCU का हिस्सा नहीं है. फिल्म में कोई पोस्ट-क्रेडिट सीन नहीं है और आमिर का दाहा, सूर्या के रोलेक्स किरदार से भी जुड़ा नहीं है. इसलिए ये कहा छोड़ा मुश्किल है कि ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है या कहानी आगे बढ़ेगी. फिलहाला, तो कुछ क्रिटिक्स का यही मानना है कि ये फिल्म का अंत है इसका कोई दूसरा भाग नहीं आएगा, लेकिन फैंस को थोड़ी उम्मीद है.

पहले दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई 

अगर इसके बजट और कलेक्शन की बात की जाए तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कदम रखते ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं. फिल्म के एडवांस बुकिंग ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था और ये तमिल सिनेमा में सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर अपने साथ रिलीज हुई ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' को भी पछाड़ दिया.

