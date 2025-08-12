रजनीकांत की 'कुली' का क्रेज पहुंचा विदेश, फिल्म देखने के लिए फर्म ने दिया पेड हॉलिडे

Rajinikanth Coolie Film: रजनीकांत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कुली को लेकर काफी सुर्खियों में है.ये फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में धमाल मचाने के लिए आ रही है.जिसे लेकर ना केवल भारत बल्कि विदेश में भी लोगों का क्रेज इस मूवी को लेकर है. सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर की एक फर्म ने मूवी को देखने वाले कर्मचारियों को पेड हॉलीडे देने को कहा है.

फिल्म देखने के लिए मिला हॉलीडे

फर्म ने ऐलान किया है कि वो अपने तमिल कर्मचारियों को पहला शो देखने के लिए टिकट देगी. यही नहीं, वो उन्हें 30 सिंगापुरी डॉलर भी खाने-पीने पर खर्च करने के लिए देगी. कंपनी इसे काम करने वाले लोगों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये कदम उठाया है. फिलहाल, इस वायरल पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. इस फिल्म का एलबम कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था. इसमें ‘कुली डिस्को’, ‘चिकितु’, ‘उयिरनादी नानबने’, ‘आई एम द डेंजर’, ‘कोक्की’, ‘पावरहाउस’ और ‘मोबस्ता’ जैसे गाने हैं.

100 से अधिक देशों में होगी रिलीज

‘कुली’ से लोगों को काफी उम्मीदे हैं. बताया जा रहा है कि यह सबसे अधिक देशों में रिलीज होने वाली तमिल फिल्म भी है. लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बनी है. हंसिनी एंटरटेनमेंट, जो इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा नाम है, फिल्म को वैश्विक स्तर पर रिलीज करने जा रहा है. यहां तक कहा जा रहा है कि उनका प्लान 100 से अधिक देशों में इसे रिलीज करने का है.

गंभीर बीमारी से जूझ रहा ये एक्टर, पाई-पाई को हुआ मोहताज, कभी धनुष संग किया था धमाकेदार डेब्यू

मूवी में कौन कौन?

रजनीकांत के अलावा फिल्म में नागार्जुन, सत्यराज, आमिर खान, उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे बड़े स्टार्स भी हैं. अनिरुद्ध ने इसके म्यूजिक को कंपोज किया है. यह उनकी लोकेश के साथ चौथी फिल्म है. फिल्म में रजनीकांत और सत्यराज की जोड़ी करीब 38 साल बाद साथ दिखाई देगी. दोनों को आखिरी बार फिल्म ‘मिस्टर भरत’ में साथ देखा गया था, जो 1986 में रिलीज हुई थी. 'कुली' रजनीकांत की 171वीं फिल्म है. यह फिल्म सोने की तस्करी के इर्द-गिर्द बनाई गई है.