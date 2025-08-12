रजनीकांत की 'कुली' का क्रेज पहुंचा विदेश, फिल्म देखने के लिए फर्म ने दिया पेड हॉलिडे
Advertisement
trendingNow12876752
Hindi Newsबॉलीवुड

रजनीकांत की 'कुली' का क्रेज पहुंचा विदेश, फिल्म देखने के लिए फर्म ने दिया पेड हॉलिडे

Rajinikanth की 'कुली' फिल्म का क्रेज लोगों के बीच काफी ज्यादा है. 14 अगस्त को आने वाली इस मूवी को लेकर विदेश में एक बड़ा फैसला एक फर्म ने लिया है. जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे.

Written By  IANS|Edited By: Shipra Saxena|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रजनीकांत कुली फिल्म
रजनीकांत कुली फिल्म

Rajinikanth Coolie Film: रजनीकांत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कुली को लेकर काफी सुर्खियों में है.ये फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में धमाल मचाने के लिए आ रही है.जिसे लेकर ना केवल भारत बल्कि विदेश में भी लोगों का क्रेज इस मूवी को लेकर है. सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर की एक फर्म ने मूवी को देखने वाले कर्मचारियों को पेड हॉलीडे देने को कहा है.

फिल्म देखने के लिए मिला हॉलीडे

फर्म ने ऐलान किया है कि वो अपने तमिल कर्मचारियों को पहला शो देखने के लिए टिकट देगी. यही नहीं, वो उन्हें 30 सिंगापुरी डॉलर भी खाने-पीने पर खर्च करने के लिए देगी. कंपनी इसे काम करने वाले लोगों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये कदम उठाया है. फिलहाल, इस वायरल पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. इस फिल्म का एलबम कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था. इसमें ‘कुली डिस्को’, ‘चिकितु’, ‘उयिरनादी नानबने’, ‘आई एम द डेंजर’, ‘कोक्की’, ‘पावरहाउस’ और ‘मोबस्ता’ जैसे गाने हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajinikanth (@rajinikanth)

100 से अधिक देशों में होगी रिलीज

‘कुली’ से लोगों को काफी उम्मीदे हैं. बताया जा रहा है कि यह सबसे अधिक देशों में रिलीज होने वाली तमिल फिल्म भी है. लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बनी है. हंसिनी एंटरटेनमेंट, जो इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा नाम है, फिल्म को वैश्विक स्तर पर रिलीज करने जा रहा है. यहां तक कहा जा रहा है कि उनका प्लान 100 से अधिक देशों में इसे रिलीज करने का है.

गंभीर बीमारी से जूझ रहा ये एक्टर, पाई-पाई को हुआ मोहताज, कभी धनुष संग किया था धमाकेदार डेब्यू

 

मूवी में कौन कौन?

रजनीकांत के अलावा फिल्म में नागार्जुन, सत्यराज, आमिर खान, उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे बड़े स्टार्स भी हैं. अनिरुद्ध ने इसके म्यूजिक को कंपोज किया है. यह उनकी लोकेश के साथ चौथी फिल्म है. फिल्म में रजनीकांत और सत्यराज की जोड़ी करीब 38 साल बाद साथ दिखाई देगी. दोनों को आखिरी बार फिल्म ‘मिस्टर भरत’ में साथ देखा गया था, जो 1986 में रिलीज हुई थी. 'कुली' रजनीकांत की 171वीं फिल्म है. यह फिल्म सोने की तस्करी के इर्द-गिर्द बनाई गई है.

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
आईएएनएस

TAGS

Rajinikanthcoolie film

Trending news

मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
Buddhism
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
bangladesh
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
;