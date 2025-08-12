Rajinikanth Coolie Tickets Sold In Black: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' जल्दी ही 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार हैं. फिल्म के रिलीज होने से पहले ही तमिलनाडु में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. टिकट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं और ब्लैक में टिकट की कीमत सुन आपके होश उड़ जाएंगे. बताया जा रहा है कि पहले शो का टिकट प्राइस 4500 तक पहुंच चुका है. हालांकि रजनीकांत के कई फैंस को उनकी फिल्म का टिकट नहीं मिल पाया और वो मायूस हो गए हैं.

ब्लैक में काफी महंगे बिक रहे टिकट

दरअसल, इंडिया टुडे की रिपोर्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेन्नई में टिकट ब्लैक में 4 हजार 500 रुपये में बिक रहे हैं, जो बेंगलुरु के प्रीमियम थिएटरों में बिकने वाले टिकटों से भी ज्यादा महंगे हैं. कुली के पहले दिन पहले शो को देखने के लिए दर्शकों के बीच होड़ मची हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि थिएटर के कर्मचारी भी ब्लैक में ऊंची कीमतों पर टिकट बेचने लगे हैं. पोल्लाची के एक थिएटर में एक कर्मचारी ने कथित तौर पर कुली के टिकट ₹400 में बेचते हुए कैमरे में कैद हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि फैन क्लब भी इस स्थिति का फायदा उठाकर ज्यादा कीमतों पर टिकट बेच रहे हैं.

ब्लैक में मिल रही 'कुली' के टिकट

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चेन्नई का एक थिएटर 'कुली' के टिकट ₹4500 में ब्लैक में बेच रहा है. उन्होंने एक फैन के हवाले से कहा कि 'मैंने चेन्नई के सभी थिएटरों में अपनी किस्मत आजमाई है. सभी की कीमत ₹600, ₹1,000 और सबसे ज्यादा ₹4,500 हैं. मैं पहले शो के लिए टिकटिंग ऐप के जरिए टिकट बुक नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वे या तो ब्लॉक हो चुके हैं या बिक चुके हैं. मेरे जैसे दर्शकों के पास ब्लैक में टिकट खरीदकर फिल्म देखने के लिए पहले शो खत्म होने तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.'

कई जगहों पर नहीं हुई कुली के लिए टिकट बुकिंग

इस लेख के लिखे जाने तक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने तमिल और तेलुगु में कुली के लिए टिकट बुकिंग अभी शुरू नहीं की है. उम्मीद है कि दोनों राज्यों की सरकारें बढ़ी हुई टिकट कीमतों के साथ सुबह के शो की अनुमति देंगी. एक दर्शक ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में सुबह के शो की अनुमति नहीं होने के कारण, वे एक सुबह का शो देखने के लिए आंध्र प्रदेश के नागरी जाने की योजना बना रहे हैं.

बता दें कि अजित कुमार की थुनिवु और विजय की वरिसु के सिनेमाघरों में टकराव के बाद से तमिलनाडु सरकार ने सुबह के पहले शो की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. क्योंकि जश्न के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.