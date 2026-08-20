रिलीज से पहले ही 'जेलर 2' ने मचाई धूम, रजनीकांत की फिल्म ने OTT डील के साथ बनाया नया रिकॉर्ड!

सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर' सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही चर्चा में बनी हुई है. साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म के इस सीक्वल को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता है. इस फिल्म को बड़े स्केल, पुराने किरदारों की वापसी और सुपरस्टार रजनीकांत का होना खास बनाता है. नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब फिल्म अब बिजनेस को लेकर चर्चा में है.
रिपोर्ट के मुताबिक, 'जेलर 2' की OTT डील की बड़ी वैल्यू ने एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी और बाजार में इसकी मजबूत पकड़ को सामने ला दिया है. अब खबर है कि रजनीकांत की 'जेलर 2' के OTT स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 160 करोड़ रुपये की बड़ी डील हुई है. यह तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नॉन-थियेट्रिकल डील्स में से एक है.
'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह इस साल की सबसे बड़ी डील भी मानी जा रही है और इसने थलपति विजय की 'लियो' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें कि यह डील 'जेलर 2' के सिनेमाघरों में आने से कुछ महीने पहले हुई है. हालांकि, जिस स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने इसके अधिकार खरीदे हैं, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है. लेकिन, 160 करोड़ रुपये की बताई जा रही रकम ने पहले ही सुर्खियां बटोर ली हैं. रजनीकांत अपनी पिछली 15 सालों की सबसे पसंदीदा फ़िल्म के सीक्वल के साथ अपने सुपरस्टारडम का जलवा दिखा रहे हैं.
इससे पहले थलापति विजय की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'लियो' (2023) के डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी OTT राइट्स नेटफ़्लिक्स को 120 करोड़ रुपये में बेचे गए थे. ऐसे में अगर यह डील कन्फर्म हो जाती है, तो यह 'जेलर 2' और रजनीकांत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी. ओरिजिनल 'जेलर' बॉक्स ऑफ़िस पर बहुत सफल रही थी, जिससे इसके सीक्वल को लेकर लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं.
साल 2023 में रिलीज हुई 'जेलर' एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इसने रजनीकांत की हालिया सबसे बड़ी सफलताओं में से एक के तौर पर अपनी जगह बनाई. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 348.55 करोड़ रुपये की नेट कमाई की और दुनिया भर में इसकी कुल कमाई (ग्रॉस कलेक्शन) 604.50 करोड़ रुपये रही.
खबरों के मुताबिक, इस फिल्म को लगभग 200-240 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. सिनेमाघरों में इसके शानदार प्रदर्शन ने इसके सीक्वल के लिए भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिसका बॉक्स ऑफ़िस टारगेट और भी बड़ा होने की उम्मीद है.
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी 'जेलर 2' दशहरा वीकेंड के दौरान 15 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. खबरों के मुताबिक, यह फिल्म 250 करोड़ रुपये से 350 करोड़ रुपये के बजट में बनाई जा रही है. सीक्वल में रजनीकांत, राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक के साथ वापसी करेंगे. इसके अलावा इसमें एस जे भी नजर आएंगे.
इसके साथ ही इस सीक्वल में कई बड़े स्टार्स कैमियो रोल में नजर आने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स की मानें तो मोहनलाल, शिवा राजकुमार, जैकी श्रॉफ, विजय सेतुपति और ऋतिक रोशन इस फिल्म में नजर आएंगे.