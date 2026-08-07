जेलर 2' Vs 'OM': रजनीकांत की आंधी में उड़ जाएगी धनुष की फिल्म? किसके नाम होगी बॉक्स ऑफिस की बाजी?

तमिल सिनेमा के लिए 2026 का साल कुछ खास नहीं रहा है. इस साल बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ दो फिल्में, सूर्या की 'करुप्पु' और थलापति विजय की 'जना नायकन' ही हिट साबित हुई हैं. लेकिन अब सबसे बड़ा मुकाबला दो बड़ी तमिल फिल्मों में देखने को मिल सकता है. इसमें रजनीकांत की 'जेलर 2' जो 15 अक्टूबर को रिलीज होनी है. दूसरी धनुष की 'OM चैप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वुड', जो 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.
इस दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश होने वाला है. इसे साल की सबसे बड़ी बॉक्स टक्करों में से एक माना जा रहा है, जिसमें नवरात्रि और दशहरा के त्योहारों वाले वीकेंड पर दो सुपरस्टार्स स्क्रीन्स के लिए आमने-सामने होंगे. दिलचस्प बात यह है कि धनुष की फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले रिलीज की तारीख 18 जून का ऐलान किया था, और उसके बाद 'जेलर 2' ने 2 जुलाई को इसकी आधिकारिक घोषणा की.
हालांकि बॉक्स-ऑफिस पर यह मुकाबला फिल्म देखने वालों के लिए भी मजेदार होगा, लेकिन इससे दोनों फिल्मों के बिजनेस पर असर पड़ सकता है. फिल्म इंडस्ट्री पर नज़र रखने वाले अनुभवी श्रीधर पिल्लई कहते हैं, 'मुझे शक है कि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी, क्योंकि 'ओम' के लिए किसी कॉम्पिटिटर का होना नुकसानदेह होगा. मुझे लगता है कि 'जेलर 2' अकेले रिलीज होगी और 'ओम' को दिवाली पर शिफ्ट कर दिया जाएगा.'
उन्होंने आगे बताया कि OTT प्लेटफ़ॉर्म, जो फ़िल्मों के डिजिटल राइट्स खरीदते हैं, वही थिएटर में रिलीज़ की तारीखें तय करते हैं. रिलीज की डेट अब डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर और प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे लोग मिलकर तय करते हैं. डिजिटल पार्टनर फिल्म के थिएटर में 28 दिन (चार हफ़्ते) चलने के बाद की तारीख देखते हैं. वे अपने हिसाब से सही दिन चुनते हैं, ताकि हिंदी कंटेंट का तमिल फिल्मों की रिलीज से टकराव न हो. ऐसे में, फैसला डिजिटल राइट्स रखने वालों का ही होता है. इसलिए, अगर उनके पास कोई स्लॉट है और वे उसे देख रहे हैं, तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि फ़िल्में आपस में टकरा रही हैं या नहीं, क्योंकि थिएटर से होने वाली कमाई उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती.
वहीं, चेन्नई के इंडस्ट्री ट्रैकर रमेश बाला ने बताया है कि 'ओम' के मेकर्स अपनी स्ट्रीमिंग पार्टनर नेटफ्लिक्स के साथ फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'नेटफ्लिक्स इस फिल्म को 16 अक्टूबर को रिलीज करना चाहता है, क्योंकि वे इसे चार हफ़्तों तक अपने प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाना चाहते हैं. अभी तक आधिकारिक तौर पर रिलीज़ डेट बदली नहीं गई है, इसलिए बॉक्स ऑफ़िस पर ‘जेलर 2’ और ‘ओम’ के बीच टक्कर होगी. इस टक्कर की वजह से तमिलनाडु में स्क्रीन और शो के बंटवारे को लेकर एग्ज़िबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने भी उलझन पैदा हो जाएगी.'
बता दें कि धनुष की ओम चैप्टर 1, राजकुमार पेरिया के निर्देशन में बनी है. यह फिल्म एक 'हाई-ऑक्टेन एक्शन-ड्रामा' है. इसमें ममूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है. यह फिल्म वंडरबार फिल्म्स और आरटेक स्टूडियोज के बैनर तले निर्मित की गयी है.
नेलसन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी रजनीकांत की 'जेलर 2' का पिछले काफी समय से इंतजार किया जा रहा था. बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट यानी 'जेलर' साल 2023 में आई थी. इसमें एक ऐसे रिटायर्ड जेलर की कहानी दिखाई गई, जिसके पुलिस अफसर बेटे की ड्रग्स समगलर वर्मन को पकड़ने में हत्या कर दी जाती है. 'जेलर' के आखिर में वह वर्मन को मार डालता है और अब दूसरे पार्ट यानी 'जेलर 2' की कहानी वहीं से शुरू होगी.