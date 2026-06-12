यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई एक्टर किसी फिल्म को करने से मना कर देता है. लेकिन फिर बाद में वही फिल्म किसी दूसरे सितारे के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो जाती है. हिंदी सिनेमा में तो इसके कई अच्छे उदहारण भी हैं. जैसे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने 'लगान' जैसी फिल्म छोड़ दी, तो आमिर खान ने 'डर' को मना कर दिया था. इसी तरह मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने 'दृश्यम' करने से इनकार कर दिया था. बाद में ये सभी फिल्में बड़ी हिट साबित हुईं.
ऐसी ही कहानियां तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी मौजूद हैं. इनमें एक फिल्म की कहानी है जो सबसे ज्यादा चर्चित है. इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर ने सबसे पहले एक्टर कमल हासन के साथ बनाने की प्लानिंग की थी. यहां तक कि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को भी इस फिल्म से तमिल सिनेमा में लॉन्च करने की तैयारी थी. हालांकि, किसी वजह से कमल हासन इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया. फिर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डायरेक्टर लगभग एक दशक का इंतजार करना पड़ा.
फिर कई सालों बाद सुपरस्टार रजनीकांत इस प्रोजेक्ट को हां कहा, तो फिल्म की किस्मत ही बदल गई. रिलीज के बाद यह जबरदस्त हिट साबित हुई और आगे चलकर एक सफल फ्रेंचाइजी में बदल गई. इस फ्रेंचाइजी ने दुनियाभर में लगभग 982 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और तमिल सिनेमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई. आज ये फिल्म सिर्फ रजनीकांत के करियर की बड़ी सफलताओं में ही नहीं, बल्कि तमिल सिनेमा की सबसे यादगार फ्रेंचाइजी में भी गिनी जाती है.
आज 'एंथिरन' (रोबोट) को तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता है. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर एस शंकर की पहली पसंद रजनीकांत नहीं थे. बल्कि वो इस फिल्म में कमल हासन को कास्ट करना चाहते थे. इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को भी इस फिल्म से तमिल फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी थी.
डायरेक्टर शंकर ने साल 1990 के आखिर में इस साइंस-फिक्शन फिल्म को 'एंथिरन' नाम से शुरू किया था. कमल हासन और प्रीति जिंटा को लेकर फिल्म की ऐलान भी हो चुकी थी. साथ ही दोनों ने एक फोटोशूट भी कराया था. लेकिन डेट्स और शेड्यूल से जुड़ी दिक्कतों के चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका और आखिरकार बंद हो गया.
बाद में शंकर ने एक इंटरव्यू में बताते हैं, 'वो लगातार कहानी पर काम कर रहे थे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके और कमल हासन का शेड्यूल मैच नहीं हो पाया. फिर बाद 'बॉयज' जैसी दूसरी फिल्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया.'
शंकर कहते हैं, 'रजनीकांत पहले से ही इस कहानी के बारे में जानते थे. जब दोनों 'शिवाजी: द बॉस' पर काम कर रहे थे, तब रजनीकांत ने शंकर से उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था. उसी दौरान मैंने उन्हें 'एंथिरन' की कहानी सुनाई. रजनीकांत को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत फिल्म के लिए हामी भर दी. उन्होंने इस किरदार को एक चुनौती की तरह लिया क्योंकि उस समय भारत में किसी बड़े अभिनेता ने ऐसा साइंस-फिक्शन रोल नहीं किया था.'
2024 में पिंकविला के साथ बातचीत में कमल हासन ने बताया, 'मैंने, रोबोट' एक अंग्रेज़ी नॉवेल थी (जिसे आइज़ैक असिमोव ने लिखा था) हम अलग-अलग आइडियाज पर बात करते थे, और सुजाता को लगा कि मुझे वह करनी चाहिए, और हमने उसे आजमाने की कोशिश भी की थी.' एक्टर ने आगे कहा, 'लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत पेचीदा है, इसमें कई मुश्किल बिजनेस समीकरण होते हैं - जैसे मेरी फीस, डेट्स, टाइम और उस समय का मार्केट. इसलिए उस समय मेरी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी. इसलिए मैंने यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया. लेकिन मेरे दोस्त शंकर ने सही समय पर इसे उठाया और इसे जबरदस्त कामयाबी दिलाई. बात बस इतनी सी है. आइडिया तो आइडिया होता है. कोई भी इसे सही समय पर अपनाकर फ़ायदा उठा सकता है.'
कमल हासन के अलग होने के बाद ऐसी खबरें भी आईं कि शंकर ने इस फिल्म को अभिनेता विक्रम और बाद में शाहरुख खान के साथ बनाने की कोशिश की थी. लेकिन बात नहीं बन सकी. आखिरकार रजनीकांत इस प्रोजेक्ट से जुड़े और ऐश्वर्या राय को फिल्म की एक्ट्रेस बनाया गया. दिलचस्प बात यह है कि 'रोबोट' बंद होने के बाद प्रीति जिंटा ने आज तक कोई तमिल फिल्म नहीं की.
साल 2010 में रिलीज हुई 'एंथिरन', जिसका नाम बाद में बदलकर रोबोट रखा गया.उस समय लगभग 132 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बनी थी. फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 291 करोड़ रुपये की कमाई की और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई. इस फिल्म की शानदार सफलता के बाद शंकर और रजनीकांत ने इसका सीक्वल '2.0' बनाया, जो 2018 में रिलीज हुआ. लगभग 543 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म में रजनीकांत ने अपना डबल रोल दोबारा निभाया. इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने विलेन पक्षीराजन का रोल निभाकर तमिल सिनेमा में डेब्यू किया.
हालांकि '2.0' को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिएक्शन मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगभग 691 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. आज भी ये फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है. खबर ये भी थी कि शंकर ने '2.0' में पक्षीराजन का रोल कमल हासन को ऑफर किया था. लेकिन, कमल ने बाद में इन खबरों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह किसी भी स्थिति में इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनते. इसकी वजह नेगेटिव किरदार होना नहीं था, क्योंकि वह पहले भी कई बार नेगेटिव रोल निभा चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार उस रोल को निभा रहे थे, इसलिए उनके लिए यह मुद्दा ही नहीं था.
साथ ही कमल हासन ने एक और दिलचस्प खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि उनके और रजनीकांत के बीच एक अनऑफिशियल समझौता है कि अगर दोनों भविष्य में किसी फिल्म में साथ काम करेंगे तो वो या तो रजनीकांत करेंगे या फिर वह खुद करेंगे. उनका मानना है कि ऐसा करने से दोनों के प्रशंसकों की भावनाओं का भी सम्मान होगा. अगर उस समय कमल हासन और रजनीकांत किसी फिल्म में साथ नजर आ जाते, तो शायद फैंस को दोनों दिग्गज सितारों को एक साथ देखने के लिए दशकों तक इंतजार नहीं करना पड़ता.