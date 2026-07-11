Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /मेरा घर पब्लिक टॉयलेट जैसा था..., मुश्किल दिनों को याद कर रो पड़े कॉमेडियन राजीव ठाकुर

'मेरा घर पब्लिक टॉयलेट जैसा था...', मुश्किल दिनों को याद कर रो पड़े कॉमेडियन राजीव ठाकुर

कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने हाल ही में वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट पर अपने बचपन की गरीबी और मुश्किल दिनों को याद किया, कॉमेडियन ने बताया कि उनका परिवार एक कमरे में रहता था और उसी में उनका बेडरूम, किचन और बाथरूम सब था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 11, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:59 PM IST
'मेरा घर पब्लिक टॉयलेट जैसा था...', मुश्किल दिनों को याद कर रो पड़े कॉमेडियन राजीव ठाकुर

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेटी ने पहली कमाई से मां को दिया सोने का तोहफा, सरप्राइज देख छलके खुशी के आंसू
Daughter First Salary Gift1 hr ago
2
Delhi news1 hr ago
3
actor Sanjib Singh1 hr ago
4
Heart1 hr ago
5
Animesh Kujur1 hr ago