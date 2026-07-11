'मेरा घर पब्लिक टॉयलेट जैसा था...', मुश्किल दिनों को याद कर रो पड़े कॉमेडियन राजीव ठाकुर

कॉमेडियन और एक्टर राजीव ठाकुर अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और दमदार पंचलाइन के लिए लोगों के बीच फेमस हैं. टीवी पर उन्हें देखकर लोग खूब हंसते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी रहा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. हाल ही में वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट में राजीव ने अपने बचपन और संघर्ष के दिनों को याद किया. इस दौरान वो काफी इमोशनल नजर आए. कॉमेडियन ने बताया कि उनका बचपन बेहद तंगी में बीता और परिवार ने ऐसे हालात देखे, जिन्हें याद करना आज भी उनके लिए आसान नहीं है.
राजीव ने कहा कि उनका घर इतना छोटा था कि उन्हें कई बार लगता था जैसे वो कोई पब्लिक टॉयलेट हो. बातचीत के दौरान राजीव ने बताया कि उनके माता-पिता की शादी के बाद हालात अचानक बदल गए थे. उन्होंने कहा कि शादी के तुरंत बाद उनके पिता को घर छोड़ना पड़ा और पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में रहने लगा. वही एक कमरा उनका बेडरूम था, वही ड्रॉइंग रूम, वहीं किचन और वहीं बाथरूम भी था.
राजीव ने बताया कि इसी एक कमरे में उनके तीनों भाई-बहन का जन्म हुआ और पूरा बचपन बीता. राजीव ने बताया कि अगर परिवार का एक व्यक्ति नहा रहा होता था, तो बाकी चार लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ता था. इन हालातों को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता था कि हमारा घर कोई पब्लिक टॉयलेट है.' ये कहते हुए उनकी आंखे नम हो गईं.
राजीव ने आगे ये भी बताया कि लोग अक्सर उन्हें सलाह देते हैं कि अपने पुराने दर्द को स्टैंड-अप कॉमेडी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस ऑडियंस से जल्दी जुड़ जाते हैं. लेकिन उनके लिए ऐसा करना कभी आसान नहीं रहा. उन्होंने कहा कि जब भी वो उन दिनों को याद करके मंच पर सुनाने की कोशिश करते थे, तो बचपन की सारी यादें आंखों के सामने ताजा हो जाती थीं.
उन्होंने बताया कि जब भी वो इस बारे में बात करते थे, तो वो बैकस्टेज जाकर रोने लगते थे. उनके मुताबिक, लोगों को हंसाना आसान है, लेकिन अपने दर्द को बार-बार जीना बहुत मुश्किल होता है.
राजीव ठाकुर ने कहा कि मुश्किल और परेशानियों ने उन्हें जिंदगी को अलग तरह से देखना सिखाया. मुश्किल हालातों में पले-बढ़े होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने लगातार मेहनत की और अपनी कॉमिक टाइमिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई. आज लोग उन्हें मंच पर देखकर खूब हंसते हैं, लेकिन उनके पीछे सालों की मेहनत और त्याग की कहानी छिपी हुई है. राजीव अपनी सफलता को किसी चमत्कार नहीं, बल्कि लगातार की गई मेहनत का नतीजा मानते हैं.
राजीव ठाकुर के करियर की बात करें, तो उन्हें सबसे पहले 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' से पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस', 'द कपिल शर्मा शो' और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' जैसे पॉपुलर कॉमेडी शोज में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया. टीवी के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्म 'लाहोरिये' और नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज 'IC 814: द कंधार हाईजैक' में भी काम किया है. उनकी कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद किया जाता है.