राजकुमार और सुनील दत्त की वो हीरोइन जिसने दीं कई हिट फिल्में, 34 की उम्र में तोड़ा था दम

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े-बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद भी इस एक्ट्रेस को अपने आखिरी समय पर तकलीफों का सामना करना पड़ा था. आइए जानते हैं इस हसीना की दुखभरी कहानी
बॉलीवुड में हर साल एक से बढ़कर एक नए चेहरे नाम कमाने के लिए आते हैं, जो कड़ी मेहनत कर अपने लिए इस मायानगरी में एक खास जगह बनाते हैं. वहीं ग्लैमर, चकाचौंध और पेज थ्री की इस दुनिया में कई कलाकार ऐसे भी हैं, जिनकी जिंदगी बड़े पर्दे काफी रंगीन तो पर्दे के पीछे की रियल लाइफ में बिल्कुल अलग है. आज हम आपको एक ऐसी हसीना के बारे में बताएंगे जो इंडस्ट्री में अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थीं. एक्ट्रेस विम्मी उर्फ विमलेश कौर वाधवान ने बड़े-बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें राजकुमार और सुनील दत्त जैसे कलाकारों के नाम भी शामिल हैं.
फिल्मों में डेब्यू
एक्ट्रेस विम्मी ने साल 1967 में फिल्म ‘हमराज’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें वो राजकुमार, मुमताज और सुनील दत्त के साथ नजर आई थीं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. लेकिन इसके बाद उनके करियर को किसी की नजर लग गई और वो एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाईं. विम्मी ने शशि कपूर के साथ फिल्म ‘पंतगा’, ‘वचन’ और ‘आबरू’ में भी काम किया था मगर तीनों फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और वो एक फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन के रूप में जाने जानी लगीं.
इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू थीं एक्ट्रेस
एक्ट्रेस सिमी एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू भी थीं, एक्ट्रेस ने इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से प्रेम विवाह किया था. दोनों की कास्ट अलग होने की वजह से उनके परिवारों ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, जिसके बाद वो अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थीं. लेकिन करियर के डूब जाने के बाद उनके पति शिव ने भी उनका साथ छोड़ दिया था. करियर और पति का साथ छूट जाने के बाद एक्ट्रेस विम्मी को काफी गहरा सदमा लगा, जिससे उन्हें शराब की लत लग गई और कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई. खबरों की मानें तो जब उनका निधन हुआ तो किसी भी रिश्तेदार या उनके पति ने उन्हें विदा नहीं किया और एक ठेले पर उन्हें श्मशान तक ले जाएगा गया था.
