Advertisement
trendingNow12950261
Hindi Newsबॉलीवुड

राजकुमार और सुनील दत्त की वो हीरोइन जिसने दीं कई हिट फिल्में, 34 की उम्र में तोड़ा था दम

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े-बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद भी इस एक्ट्रेस को अपने आखिरी समय पर तकलीफों का सामना करना पड़ा था. आइए जानते हैं इस हसीना की दुखभरी कहानी

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजकुमार और सुनील दत्त की वो हीरोइन जिसने दीं कई हिट फिल्में, 34 की उम्र में तोड़ा था दम

बॉलीवुड में हर साल एक से बढ़कर एक नए चेहरे नाम कमाने के लिए आते हैं, जो कड़ी मेहनत कर अपने लिए इस मायानगरी में एक खास जगह बनाते हैं. वहीं ग्लैमर, चकाचौंध और पेज थ्री की इस दुनिया में कई कलाकार ऐसे भी  हैं, जिनकी जिंदगी बड़े पर्दे काफी रंगीन तो पर्दे के पीछे की रियल लाइफ में बिल्कुल अलग है. आज हम आपको एक ऐसी हसीना के बारे में बताएंगे जो इंडस्ट्री में अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थीं. एक्ट्रेस विम्मी उर्फ विमलेश कौर वाधवान ने बड़े-बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें राजकुमार और सुनील दत्त जैसे कलाकारों के नाम भी शामिल हैं. 

 

फिल्मों में डेब्यू
एक्ट्रेस विम्मी ने साल 1967 में फिल्म ‘हमराज’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें वो राजकुमार, मुमताज और सुनील दत्त के साथ नजर आई थीं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. लेकिन इसके बाद उनके करियर को किसी की नजर लग गई और वो एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाईं. विम्मी ने शशि कपूर के साथ फिल्म ‘पंतगा’, ‘वचन’ और ‘आबरू’ में भी काम किया था मगर तीनों फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और वो एक फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन के रूप में जाने जानी लगीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback
 

 

इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू थीं एक्ट्रेस 
एक्ट्रेस सिमी एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू भी थीं, एक्ट्रेस ने इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से प्रेम विवाह किया था. दोनों की कास्ट अलग होने की वजह से उनके परिवारों ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, जिसके बाद वो अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थीं. लेकिन करियर के डूब जाने के बाद उनके पति शिव ने भी उनका साथ छोड़ दिया था. करियर और पति का साथ छूट जाने के बाद एक्ट्रेस विम्मी को काफी गहरा सदमा लगा, जिससे उन्हें शराब की लत लग गई और कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई. खबरों की मानें तो जब उनका निधन हुआ तो किसी भी रिश्तेदार या उनके पति ने उन्हें विदा नहीं किया और एक ठेले पर उन्हें श्मशान तक ले जाएगा गया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

actress vimlesh kaur wardhamanrajkumarSunil Duttfilm humraz 1967

Trending news

'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
;