कोरिया में बजेगा 'प्रीतम एंड पेड्रो' का डंका! हिट OTT सीरीज के रीमेक पर बड़ी अपडेट

साइबर क्राइम, कॉमेडी और ड्रामा का शानदार मिक्सर पेश करने वाली 'प्रीतम एंड पेड्रो' ने ओटीटी ऑडियंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. अब इस सीरीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों के मुताबिक, जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली इस सीरीज का कोरियन रीमेक बनाने की प्लानिंग की जा रही है. राजकुमार हिरानी द्वारा क्रिएट और प्रोड्यूस की गई और अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज को लोगों की ओर से शानदार रिएक्शन मिला है, जिसके बाद एक कोरियन प्रोडक्शन हाउस ने इसके रीमेक राइट्स में इंस्टेरेस्ट दिखाया है. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
खबरों के मुताबिक, 'प्रीतम एंड पेड्रो' की सफलता ने इंटरनेशनल निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसके बाद ऐसी खबर है कि एक कोरियन प्रोडक्शन हाउस ने इस सीरीज के रीमेक राइट्स हासिल करने के लिए मेकर्स से संपर्क किया है.
रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल दोनों पार्टी शुरुआती दौर की बातचीत में हैं और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इंडियन स्टोरी को कोरियन ऑडियंस की पसंद और ट्रेडिशन में किस तरह ढाला जा सकता है. अगर ये डील आगे बढ़ती है, तो ये इंडियन ओटीटी कंटेंट के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाएगी और ग्लोबल लेवल पर इंडियन स्टोरी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी.
इंडस्ट्री के जानकारों की मानें तो 'प्रीतम एंड पेड्रो' की सबसे बड़ी ताकत इसकी अलग और अनोखी कहानी है. सीरीज में इमोशन, कॉमेडी और साइबर क्राइम जैसे टॉपिक का बैलेंस देखने को मिलता है, जो इसे दूसरे क्राइम ड्रामा से अलग बनाता है. वहीं कहानी एक पुराने विचारों वाले पुलिस ऑफिसर और एक यंग हैकर की अनोखी पार्टनरशिप पर बेस्ड है, जो मिलकर साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं. ये कॉन्सेप्ट इसे इंटरनेशनल मार्केट में रीमेक के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है.
सीरीज में अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और वीर हिरानी ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. खास बात ये है कि ये राजकुमार हिरानी का क्रिएटर और प्रोड्यूसर के तौर पर पहला लॉन्ग-फॉर्म स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट है, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी अविनाश अरुण ने संभाली है. फिलहाल कोरियन रीमेक को लेकर किसी भी पार्टी की ओर से ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.