कोरिया में बजेगा 'प्रीतम एंड पेड्रो' का डंका! हिट OTT सीरीज के रीमेक पर बड़ी अपडेट

साइबर क्राइम, कॉमेडी और ड्रामा का शानदार मिक्सर पेश करने वाली 'प्रीतम एंड पेड्रो' ने ओटीटी ऑडियंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. अब इस सीरीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों के मुताबिक, जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली इस सीरीज का कोरियन रीमेक बनाने की प्लानिंग की जा रही है. राजकुमार हिरानी द्वारा क्रिएट और प्रोड्यूस की गई और अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज को लोगों की ओर से शानदार रिएक्शन मिला है, जिसके बाद एक कोरियन प्रोडक्शन हाउस ने इसके रीमेक राइट्स में इंस्टेरेस्ट दिखाया है. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.