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कोरिया में बजेगा 'प्रीतम एंड पेड्रो' का डंका! हिट OTT सीरीज के रीमेक पर बड़ी अपडेट

Pritam and Pedro Korean Remake: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस साल सबसे ज्यादा राजकुमार हिरानी की फिल्म'प्रीतम एंड पेड्रो' को पसंद किया गया. इस फिल्म की कहानी साइबर क्राइम के आसपास घूमती रहती है, जिसे ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. वहीं अब इस फिल्म का कोरियन रीमेक बनाने की तैयारी चल रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 29, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:40 PM IST
कोरिया में बजेगा 'प्रीतम एंड पेड्रो' का डंका! हिट OTT सीरीज के रीमेक पर बड़ी अपडेट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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