Advertisement
trendingNow13004517
Hindi Newsबॉलीवुड

मम्मी-पापा बने राजकुमार राव और पत्रलेखा, घर आई खुशियों की बहार, कपल ने किया नन्ही परी का स्वागत

Rajkummar Patralekha First Baby: राजकुमार राव और पत्रलेखा मम्मी-पापा बन गए हैं और उनके घर नन्ही परी ने जन्म लिया है. कपल ने अपनी बेटी के आने की खुशी फैंस के साथ शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार होने लगी. दोनों सितारे इस नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मम्मी-पापा बने राजकुमार और पत्रलेखा, कपल ने किया नन्ही परी का स्वागत
मम्मी-पापा बने राजकुमार और पत्रलेखा, कपल ने किया नन्ही परी का स्वागत

Rajkummar Rao Patralekha Welcome Baby Girl: बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा के घर खुशियों की बहार आई है. कपल ने अपनी पहले बच्चे के तौर पर एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया है. इस गुड न्यूज के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया पर बधाइयों से कमेंट सेक्शन भर रहे हैं. लंबे समय से फैंस इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे और अब दोनों की पेरेंटहुड जर्नी की शुरुआत देखकर हर कोई बेहद खुश है. 

हाल ही में कपल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी नन्ही परी का स्वागत किया है. इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की लाइन लग गई है. फैंस, दोस्तों और बाकी तमाम सेलेब्स ने कमेंट कर दोनों को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दे रहे हैं. राजकुमार और पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर भगवान ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है’. उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

Add Zee News as a Preferred Source

कपल ने बेटी का किया स्वागत 

इस गुड न्यूज के सामने आते ही इंटरनेट पर कपल का नाम ट्रेंड करने लगा. लोग उनकी इस नई जर्नी के लिए ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं दे रहे हैं. ये पोस्ट बेहद सिंपल होते हुए भी प्यार से भरा हुआ है. राजकुमार और पत्रलेखा ने 11 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2021 में शादी की. 5 साल बाद दोनों पेरेंट्स बन चुके हैं. दोनों की पहली मुलाकात 2010 में एक म्यूजिक वीडियो के सेट पर हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई, फिर शादी में और दोनों मम्मी-पापा बन गए. 

तान्या मित्तल के दिल में थीं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ कई बार हद से ज्यादा...’

फैंस खुशी से हो रहे गदगद 

साथ ही दोनों सोशस मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस के साथ अपनी खूबसूरत-रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. कुछ समय पहले दोनों ने फैंस को बड़ी गुड न्यूज देते हुए ये बताया कि वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अब खत्म हो चुका है. वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो राजकुमार को आखिरा बार एक्शन–थ्रिलर फिल्म 'मालिक' में देखा गया था, जबकि पत्रलेखा को फिल्म 'फूले' में देखा गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Rajkummar RaoPatralekha

Trending news

क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के बाद नौगाम! 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका; सामने आया डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज का मालदीव कनेक्शन
Nowgam Blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के बाद नौगाम! 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका; सामने आया डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज का मालदीव कनेक्शन
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल