मम्मी-पापा बने राजकुमार राव और पत्रलेखा, घर आई खुशियों की बहार, कपल ने किया नन्ही परी का स्वागत

Rajkummar Rao Patralekha Welcome Baby Girl: बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा के घर खुशियों की बहार आई है. कपल ने अपनी पहले बच्चे के तौर पर एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया है. इस गुड न्यूज के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया पर बधाइयों से कमेंट सेक्शन भर रहे हैं. लंबे समय से फैंस इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे और अब दोनों की पेरेंटहुड जर्नी की शुरुआत देखकर हर कोई बेहद खुश है.

हाल ही में कपल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी नन्ही परी का स्वागत किया है. इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की लाइन लग गई है. फैंस, दोस्तों और बाकी तमाम सेलेब्स ने कमेंट कर दोनों को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दे रहे हैं. राजकुमार और पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर भगवान ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है’. उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

कपल ने बेटी का किया स्वागत

इस गुड न्यूज के सामने आते ही इंटरनेट पर कपल का नाम ट्रेंड करने लगा. लोग उनकी इस नई जर्नी के लिए ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं दे रहे हैं. ये पोस्ट बेहद सिंपल होते हुए भी प्यार से भरा हुआ है. राजकुमार और पत्रलेखा ने 11 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2021 में शादी की. 5 साल बाद दोनों पेरेंट्स बन चुके हैं. दोनों की पहली मुलाकात 2010 में एक म्यूजिक वीडियो के सेट पर हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई, फिर शादी में और दोनों मम्मी-पापा बन गए.

फैंस खुशी से हो रहे गदगद

साथ ही दोनों सोशस मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस के साथ अपनी खूबसूरत-रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. कुछ समय पहले दोनों ने फैंस को बड़ी गुड न्यूज देते हुए ये बताया कि वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अब खत्म हो चुका है. वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो राजकुमार को आखिरा बार एक्शन–थ्रिलर फिल्म 'मालिक' में देखा गया था, जबकि पत्रलेखा को फिल्म 'फूले' में देखा गया था.