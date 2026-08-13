अगस्त में नहीं, अब इस महीने रिलीज होगी राजकुमार राव की फिल्म Prahaar, दशहरा वीकेंड पर सिनेमाघरों में देगी दस्तक

‘प्रहार’ की रिलीज डेट बदलने की खबर के बाद अब इसकी नई तारीख भी सामने आ चुकी है. राजकुमार राव की ये फिल्म अब 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात ये है कि फिल्म दशहरा वीकेंड के आसपास रिलीज हो रही है, ऐसे में इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है. इससे पहले फिल्म की रिलीज अगस्त में तय की गई थी, लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया. अब करीब दो महीने के इंतजार के बाद लोग राजकुमार राव को एक बिल्कुल अलग और गंभीर किरदार में बड़े पर्दे पर देख पाएंगे. फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस के बीच भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
‘प्रहार’ सिर्फ राजकुमार राव की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इसकी स्टार कास्ट भी काफी शानदार है. फिल्म में राजकुमार राव के साथ वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर और आशीष विद्यार्थी जैसे बेहतरीन कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म से जुड़े अब तक सामने आए अपडेट्स ने ऑडियंस की दिलचस्पी बढ़ाई है.
राजकुमार राव इससे पहले भी कई फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं. ऐसे में ‘प्रहार’ में उनका नया अवतार देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म की कहानी भी असली घटनाओं से जुड़ी होने के कारण लोगों के लिए खास होने वाली है. ‘प्रहार’ की कहानी देश के जाने-माने सीनियर वकील और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की जिंदगी और उनके फेमस कानूनी सफर से जुड़ी है.
Ab hoga justice ka PRAHAAR on 16th October #PRAHAAR - The Untold Story of Ujjwal Nikam, in cinemas 16th October 2026 pic.twitter.com/4CeUfSibNM
— Maddockfilms (@MaddockFilms) August 13, 2026
सीनियर वकील और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने देश के कई बड़े और फेमस मामलों में पैरवी की है. फिल्म में राजकुमार राव उन्हीं का किरदार निभाते नजर आएंगे. खास तौर पर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में उज्ज्वल निकम की भूमिका बेहद अहम रही थी. उन्होंने इस केस में आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमे में अहम भूमिका निभाई थी. इसी वजह से फिल्म की कहानी में कोर्टरूम ड्रामा के साथ-साथ देश से जुड़े गंभीर और संवेदनशील मुद्दों की झलक भी देखने को मिल सकती है.
राजकुमार राव की ‘प्रहार’ की नई रिलीज डेट सामने आने के बाद अब लोगों की नजर फिल्म के अगले अपडेट्स पर है. फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा बनी हुई है और अब 16 अक्टूबर की रिलीज डेट ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. असली घटना से इंस्पायर स्टोरी, दमदार स्टार कास्ट और राजकुमार राव का उज्ज्वल निकम के रूप में नजर आना इस फिल्म को खास बनाता है. दशहरा वीकेंड पर रिलीज होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी अच्छी शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है. फिलहाल, फैंस को अब 16 अक्टूबर 2026 का इंतजार है, जब ‘प्रहार’ सिनेमाघरों में पहुंचेगी और ऑडियंस को उज्ज्वल निकम की कहानी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी.