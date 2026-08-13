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अगस्त में नहीं, अब इस महीने रिलीज होगी राजकुमार राव की फिल्म Prahaar, दशहरा वीकेंड पर सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Prahar New Release Date: राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल ‘प्रहार’ एक बार फिर खबरों में छाई हुई है. लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. जहां पहले ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, वहीं अब इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 13, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:48 PM IST
अगस्त में नहीं, अब इस महीने रिलीज होगी राजकुमार राव की फिल्म Prahaar, दशहरा वीकेंड पर सिनेमाघरों में देगी दस्तक

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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