अगस्त में नहीं, अब इस महीने रिलीज होगी राजकुमार राव की फिल्म Prahaar, दशहरा वीकेंड पर सिनेमाघरों में देगी दस्तक

‘प्रहार’ की रिलीज डेट बदलने की खबर के बाद अब इसकी नई तारीख भी सामने आ चुकी है. राजकुमार राव की ये फिल्म अब 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात ये है कि फिल्म दशहरा वीकेंड के आसपास रिलीज हो रही है, ऐसे में इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है. इससे पहले फिल्म की रिलीज अगस्त में तय की गई थी, लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया. अब करीब दो महीने के इंतजार के बाद लोग राजकुमार राव को एक बिल्कुल अलग और गंभीर किरदार में बड़े पर्दे पर देख पाएंगे. फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस के बीच भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है.