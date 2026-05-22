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राजकुमार राव स्टारर Raftaar को मिली नई रिलीज डेट, अब इस तारीख को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

राजकुमार राव की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'रफ्तार' को अब नई रिलीज डेट मिल गई है. मेकर्स ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि किस दिन फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. आइए बताते हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 22, 2026, 07:11 PM IST
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राजकुमार राव स्टारर Raftaar को मिली नई रिलीज डेट, अब इस तारीख को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रफ्तार' को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन फिल्म को रिलीज होने में थोड़ा समय और लगेगा, अमेजन MGM स्टूडियोज की ओरिजिनल पेशकश की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है. राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश की ये फिल्म अब 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेकर्स ने फिल्म को दशहरा के खास मौके पर रिलीज करने का फैसला लिया है. काम्पा फिल्म के बैनर तले रिलीज होने वाली इस फिल्म को राजकुमार राव की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा ने प्रोड्यूस किया है. 

पत्रलेखा द्वारा की गई प्रोड्यूस
आदित्य निंबालकर के निर्देशन में बनी और काम्पा फिल्म के बैनर तले पत्रलेखा द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म ‘रफ्तार’ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तरुण बाली हैं. फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले रोहन नरूला ने लिखा है, जबकि 'पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स' इस फिल्म की ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है. ये फिल्म एक प्रोड्यूसर के तौर पर राजकुमार राव के बिजनेस सफर की शुरुआत भी है. राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म में अनुराग ठाकुर, रोहन वर्मा, तान्या मानिकतला और रजत कपूर जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. 

राजकुमार राव पोस्ट
राजकुमार राव ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘लोग कहते हैं कि सपना देखने और उसे बुनने में समय लगता है, लेकिन उसे जीने के लिए और भी ज्यादा मेहनत और लगन की जरूरत होती है! 'रफ्तार' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि सिनेमा की दुनिया में हमारा पहला कदम है. ये हमारे विश्वास, हिम्मत और कई सपनों की मेहनत का नतीजा है. जब कोई चीज दिल के इतने करीब और खास होती है, तो उसे कुछ बेहद यादगार बनने के लिए वक्त देना सही होता है.’

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फिल्म को बताया ‘सपना’
राजकुमार ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा, ‘इसीलिए अब हम 16 अक्टूबर को दशहरे के लंबे वीकेंड पर सिनेमाघरों में आ रहे हैं. जब आप 'रफ्तार' देखेंगे, तो आप सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे होंगे, बल्कि आप उस मेहनत,डर और उम्मीद को महसूस करेंगे जो हर सपने को पूरा करने की ताकत देती है. हमारी ताकत बनने के लिए आपका शुक्रिया. हम बस मंजिल के बेहद करीब हैं.’

‘रफ्तार’ की कहानी 
इंडिया में तेजी से बढ़ते एड-टेक (Ed-Tech) सेक्टर की गलाकाट कॉम्पिटिशन वाले इस वर्ल्ड पर बेस्ड, 'रफ्तार' एक स्टार्टअप की आसमान छूती कामयाबी और उसके साथ आए एक जुनूनी रिश्ते की कहानी है, जहां एक आदमी और एक महिला किसी भी कीमत पर सफलता पाना चाहते हैं. ऑडियंस एक ऐसी दिलचस्प कहानी में खिंचे चले जाएंगे जहां बड़े सपनों और उससे भी बड़े स्ट्रगल को पूरा करने की होड़ में सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है. ये शानदार ड्रामा दिखाता है कि कैसे लालच, ताकत और पैसे की चाहत में प्यार, ईमानदारी और रिश्तों की बलि चढ़ जाती है.

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