बीवी पत्रलेखा की प्रग्नेंसी से क्यों डर गए थे राजकुमार राव? एक्ट्रेस ने बताई
Advertisement
trendingNow12910722
Hindi Newsबॉलीवुड

बीवी पत्रलेखा की प्रग्नेंसी से क्यों डर गए थे राजकुमार राव? एक्ट्रेस ने बताई

Patralekhaa- Rajkummar Rao: राजकुमार राव और पत्रलेखा जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. वहीं एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि राजकुमार उनकी प्रेग्नेंसी से डर गए थे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीवी पत्रलेखा की प्रग्नेंसी से क्यों डर गए थे राजकुमार राव? एक्ट्रेस ने बताई

एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2021 में शादी की थी. इसी साल जुलाई में उन्होंने बताया था कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है.यह प्रेग्नेंसी प्लांड थी या फिर ये उन्हें मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, इस बारे में पत्रलेखा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बात की. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात की है. पत्रलेखा को पहले पता ही नहीं चला कि वह प्रेग्नेंट हैं क्योंकि टेस्ट किट का नतीजा नेगेटिव आया था. बाद में, एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट दौरान, उन्हें पता चला कि वह मां बनने वाली हैं. वह और राजकुमार फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रेग्नेंसी को सीक्रेट रखना चाहते थे. हालांकि, उन्होंने एक शो के लिए कुछ कॉन्ट्रेक्ट किए थे और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने से "बहुत डरे हुए" थे.

पत्रलेखा की प्रेग्नेंसी से क्यों डर गए थे राजकुमार राव?

इसे लेकर पत्रलेखा ने कहा, "हमने इस ट्रैवल शो के लिए कॉन्ट्रेक्ट किया था. हमने दिसंबर या जनवरी में कॉन्ट्रेक्ट साइन किया था और फिर हमें पता चला कि मैं मार्च में प्रेग्नेंट हूं  और अप्रैल में, हमें यह करना ही था, और हम कॉन्ट्रेक्ट से बंधे हुए थे, और हम उन्हें बता भी नहीं सकते थे, लेकिन हम बहुत डरे हुए थे. हमें यह करना ही था क्योंकि यह एक कमिटमेंट थी, लेकिन यह बहुत डरावना था."

Add Zee News as a Preferred Source

पॉडकास्ट की होस्ट सोहा अली खान ने पत्रलेखा से पूछा कि क्या उन्होंने प्रेग्नेंसी के लिए कोई प्लान बनाया था या फिर यह उनके लिए एक सरप्राइज था? इस पर पत्रलेखा ने कहा कि उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी तो वह पहली बार स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई थीं. इस दौरान राजकुमार राव भी उनके साथ थे. यहां जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं. यह सुनने के बाद हम दोनों हैरान भी थे और बहुत खुश भी.

पत्रलेखा ने बताया अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी का अनुभव

एक्ट्रेस पत्रलेखा ने 2014 में आई फिल्म सिटी लाइट्स में अभिनेता राजकुमार के साथ काम किया था. अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में अभिनेत्री ने कहा, "मुझे लगभग दो सप्ताह तक बहुत सारा वड़ा पाव खाने की तलब रही, लेकिन मैंने नहीं खाया. मेरे पति राज मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगे.

पत्रलेखा ने बताया कि राजकुमार राव ऐसे इंसान नहीं हैं, जो मुझे बताते रहें कि क्या करना है या क्या खाना है, वह मुझे अपनी मर्जी से जीने देते हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं कि वह कितने चिंतित हैं. खासकर जब से वह शूटिंग के लिए बाहर गए हैं और मुंबई में नहीं हैं. वह हर दिन हालचाल जानने के लिए फोन करते हैं, पूछते हैं कि मैंने खाना खाया या नहीं, मैं ठीक हूं या नहीं और कैसा महसूस कर रही हूं.

अपनी फिटनेस के बारे में अभिनेत्री पत्रलेखा ने कहा कि वह 10 साल की उम्र से एक्सरसाइज करती आ रही हैं. गर्भवती होने तक भी वह जिम में व्यायाम करती रहीं. उन्हें एक्सरसाइज करना पसंद है.यह नया एपिसोड जल्द ही यूट्यूब पर रिलीज होगा. इसमें डॉ. रंजना धन्नू भी पत्रलेखा के साथ दिखाई देंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

PatralekhaaActor Rajkummar Rao

Trending news

जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
;