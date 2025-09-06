बीवी पत्रलेखा की प्रग्नेंसी से क्यों डर गए थे राजकुमार राव? एक्ट्रेस ने बताई

एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2021 में शादी की थी. इसी साल जुलाई में उन्होंने बताया था कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है.यह प्रेग्नेंसी प्लांड थी या फिर ये उन्हें मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, इस बारे में पत्रलेखा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बात की. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात की है. पत्रलेखा को पहले पता ही नहीं चला कि वह प्रेग्नेंट हैं क्योंकि टेस्ट किट का नतीजा नेगेटिव आया था. बाद में, एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट दौरान, उन्हें पता चला कि वह मां बनने वाली हैं. वह और राजकुमार फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रेग्नेंसी को सीक्रेट रखना चाहते थे. हालांकि, उन्होंने एक शो के लिए कुछ कॉन्ट्रेक्ट किए थे और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने से "बहुत डरे हुए" थे.

पत्रलेखा की प्रेग्नेंसी से क्यों डर गए थे राजकुमार राव?

इसे लेकर पत्रलेखा ने कहा, "हमने इस ट्रैवल शो के लिए कॉन्ट्रेक्ट किया था. हमने दिसंबर या जनवरी में कॉन्ट्रेक्ट साइन किया था और फिर हमें पता चला कि मैं मार्च में प्रेग्नेंट हूं और अप्रैल में, हमें यह करना ही था, और हम कॉन्ट्रेक्ट से बंधे हुए थे, और हम उन्हें बता भी नहीं सकते थे, लेकिन हम बहुत डरे हुए थे. हमें यह करना ही था क्योंकि यह एक कमिटमेंट थी, लेकिन यह बहुत डरावना था."

पॉडकास्ट की होस्ट सोहा अली खान ने पत्रलेखा से पूछा कि क्या उन्होंने प्रेग्नेंसी के लिए कोई प्लान बनाया था या फिर यह उनके लिए एक सरप्राइज था? इस पर पत्रलेखा ने कहा कि उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी तो वह पहली बार स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई थीं. इस दौरान राजकुमार राव भी उनके साथ थे. यहां जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं. यह सुनने के बाद हम दोनों हैरान भी थे और बहुत खुश भी.

पत्रलेखा ने बताया अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी का अनुभव

एक्ट्रेस पत्रलेखा ने 2014 में आई फिल्म सिटी लाइट्स में अभिनेता राजकुमार के साथ काम किया था. अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में अभिनेत्री ने कहा, "मुझे लगभग दो सप्ताह तक बहुत सारा वड़ा पाव खाने की तलब रही, लेकिन मैंने नहीं खाया. मेरे पति राज मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगे.

पत्रलेखा ने बताया कि राजकुमार राव ऐसे इंसान नहीं हैं, जो मुझे बताते रहें कि क्या करना है या क्या खाना है, वह मुझे अपनी मर्जी से जीने देते हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं कि वह कितने चिंतित हैं. खासकर जब से वह शूटिंग के लिए बाहर गए हैं और मुंबई में नहीं हैं. वह हर दिन हालचाल जानने के लिए फोन करते हैं, पूछते हैं कि मैंने खाना खाया या नहीं, मैं ठीक हूं या नहीं और कैसा महसूस कर रही हूं.

अपनी फिटनेस के बारे में अभिनेत्री पत्रलेखा ने कहा कि वह 10 साल की उम्र से एक्सरसाइज करती आ रही हैं. गर्भवती होने तक भी वह जिम में व्यायाम करती रहीं. उन्हें एक्सरसाइज करना पसंद है.यह नया एपिसोड जल्द ही यूट्यूब पर रिलीज होगा. इसमें डॉ. रंजना धन्नू भी पत्रलेखा के साथ दिखाई देंगी.