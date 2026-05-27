Rajni Ki Baraat Film Review: बिहार की देसी प्रेम कहानी में उल्का गुप्ता का जानदार तड़का, सुनीता राजवार ने भी दिया पूरा साथ

फिल्म: रजनी की बारात

निर्देशक: आदित्य अमन

अवधि: 2 घंटा 4 मिनट

स्टारकास्ट: उल्का गुप्ता, अश्वत भट्ट, सुनीता राजवर, जरीना वहाब, कनिष्क विजय

रेटिंग्स: 3

Rajni Ki Baraat Film Review: 'झांसी की रानी' टीवी सीरियल से 'द केरला स्टोरी 2' तक का सफर तय करने के बाद उल्का गुप्ता अपनी नई फिल्म लेकर आई हैं. ये फिल्म 'द केरला स्टोरी 2' से अलग एक ऐसी लड़की की है जो प्यार के खातिर समाज, परंपरा और एक दबंग पुलिस वाले बाप से भी भिड़ जाती है.

निर्देशक आदित्य अमन ने बिहार की देसी संस्कृति,बोली और छोटे शहर की भावनाओं को मॉर्डन सिनेमाई ट्रीटमेंट के साथ इस मूवी में पेश किया है. इसमें कॉमेडी, मेलोड्रामा, इमोशन और गर्ल पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखता है.फिल्म की शुरुआत बेहद इमोशनल सीन से होती है.

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क्या है कहानी?

दरभंगा की शांत गलियों में रजनी (उल्का गुप्ता) अपने दिवंगत पिता के पुराने स्कूटर से बातें करती नजर आती है. उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में ढेर सारे सवाल. वह बार-बार बस यही कहती है - राम जाने.. यह दृश्य तुरंत दर्शकों को रजनी के दर्द और उसकी भावनात्मक दुनिया से जोड़ देता है.

दरभंगा की गलियों, चौक-चौराहों और लोकल माहौल के बीच पली-बढ़ी रजनी एक दबंग लेकिन इमोशनल लड़की है. माँ (सुनीता राजवार) की रोज की डांट और दादी (जरीना वहाब) के दुलार के बीच उसकी जिंदगी गुजरती है. दादी का बिहारी अंदाज, उनकी कहावतें और परिवार को जोड़े रखने वाली बातें मूवी में अपनापन भर देती हैं.

रजनी का दिल शहर के शर्मीले और सीधे-सादे लड़के रज्जन (कनिष्क विजय) पर आ जाता है. रज्जन शायराना मिजाज का है, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी आवाज तक नहीं निकलती. कहानी में एंट्री होती है रौबदार दरोगा मलखान सिंह (अश्वथ भट्ट) की, जो शहर में प्रेमी जोड़ों को पकड़ने और अपनी दबंगई दिखाने के लिए मशहूर है. 'हमरा रहते इश्क-वश्क ना चली…' जैसे डायलॉग्स उसके किरदार को और मजेदार बनाते हैं.

मलखान सिंह अपने बेटे की शादी रसूखदार परिवार की लड़की राधा (इशिता सिंह) से तय कर देता है. लेकिन, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वह रज्जन और रजनी को साथ पकड़ लेता है. जहां रज्जन डरकर चुप हो जाता है, वहीं रजनी बिना झुके मलखान सिंह की आंखों में आंख डालकर जवाब देती है.

अपने प्यार को पाने की जिद में जब रजनी खुद अपनी बारात लेकर निकलने का फैसला करती है, तभी फिल्म अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। कहानी में रज्जन के दोस्त, लोकल यूट्यूबर, मोहल्ले के लोग और छोटे शहर की गॉसिपबाज दुनिया कई मजेदार और मनोरंजक पल लेकर आते हैं.

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बिहार की देसी प्रेम कहानी

निर्देशक आदित्य अमन ने बिहार की देसी कहानी को मॉर्डन और सिनेमाई अंदाज में पेश किया है. इसमें छोटे शहर की सादगी भी है और बड़े पर्दे वाला ड्रामा भी.यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें नायिका सिर्फ प्यार में रोने वाली लड़की नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाली मजबूत किरदार बनकर सामने आती है.

उल्का का शानदार काम

फिल्म पूरी तरह रजनी के किरदार पर टिकी है और उल्का गुप्ता ने इसे बेहद आत्मविश्वास और भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, बिहारी टोन और इमोशनल दृश्यों में पकड़ साफ दिखाई देती है. चाहे पिता की याद में टूटती रजनी हो या अपने प्यार के लिए समाज से लड़ती लड़की उल्का हर रूप में प्रभावित करती हैं. अश्वथ भट्ट ने मलखान सिंह के किरदार में दमदार अभिनय किया है. सुनीता राजवार ने मां के किरदार में मध्यमवर्गीय महिला की चिंता, गुस्सा और प्यार को बहुत सहज तरीके से निभाया है. वहीं जरीना वहाब दादी के रोल में दिल जीत लेती हैं.

क्यों देखें मूवी?

मूवी का सबसे मजबूत पक्ष इसकी भावनात्मक कहानी, बिहारी देसी फ्लेवर और उल्का गुप्ता का आकर्षक अभिनय है. वहीं निर्देशक आदित्य अमन ने बिहार की कहानी को मॉर्डन विजुअल ट्रीटमेंट देकर इसे अलग पहचान दी है.छोटे शहरों की पारिवारिक और भावनात्मक कहानियां पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म एक मस्ट वॉच साबित हो सकती है.