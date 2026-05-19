क्या 'जेलर 2' में दिखेगा मिथुन-रजनीकांत का धमाका? वायरल फोटो ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट; जल्द होगा रिलीज डेट का ऐलान

Jailer 2: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में एक तस्वीर सामने आई, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और रजनीकांत एक साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो को देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.
Trending Photos
Jailer 2: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' काफी चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का हर कोई दिल थामकर इंतजार कर रहा है. हाल ही में एक्टर मिमोह चक्रवर्ती ने 'जेलर 2' के सेट से कुछ 'बिहाइंड-द-सीन्स' तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके पिता मिथुन चक्रवर्ती और सुपरस्टार रजनीकांत एक साथ नजर आ रहे हैं. दो दिग्गजों को एक साथ दिखाती इस तस्वीर ने फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है. इस पोस्ट ने 'जेलर 2' में मिथुन के किरदार को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं.
मिमोह चक्रवर्ती ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती एक तरफ काला चश्मा लगाकर खड़े हैं. दूसरी तरफ धोती और कुर्ते में रजनीकांत नजर आ रहे हैं. काफी खुश दिख रहे मिमोह ने लिखा, 'वह जादुई पल, जब आप 2 जीवित दिग्गजों के बीच खड़े होते हैं. वाह! 'जेलर 2' के सेट पर.'
मेकर्स ने अपकमिंग फिल्म की कास्ट और कहानी के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन वायरल हो रही तस्वीरें इस बात की ओर संकेत दे रही हैं कि इस फ्रेंचाइजी में कोई बड़ा नाम जुड़ सकता है. इससे पहले अप्रैल में रजनीकांत ने 'जेलर 2' की शूटिंग पूरी कर ली थी, जिससे फैंस को एक बड़ा अपडेट मिला था. सन पिक्चर्स ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जो फिल्म के सेट की लग रही थीं. इन तस्वीरों में टीम को केक काटकर खास मौके का जश्न मनाते देखा जा सकता था. फोटो में फिल्म की कास्ट और क्रू भी दिख रहे थे. इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा था, 'जेलर 2' की शूटिंग पूरी हुई.'
बता दें कि इससे पहले रजनीकांत ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि 'जेलर 2' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन के अंतिम चरण में है. उन्होंने आगे बताया था कि प्रोडक्शन टीम जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करेगी, जिससे फैंस की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. गौरतलब है कि यह सीक्वल फिल्म 'जेलर' की सफलता के बाद आ रहा है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.