‘जेलर 2’ में लौट रहा 40 साल का ये हैंडसम हंक, रजनीकांत संग फिर मचाएंगे धमाल, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

Jailer 2: मलयालम अभिनेता विनायकन ने हाल ही में घोषणा की है कि वह सुपरस्टार रजनीकांत की बहुचर्चित फिल्म 'जेलर 2' में भी नजर आएंगे. विनायकन की इस घोषणा के बाद फिल्म से जुड़ी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले पार्ट 'जेलर' में उनके शानदार अभिनय की खूब तारीफ हुई थी और दर्शक उन्हें फिर से उसी अंदाज में देखना चाहते हैं.
Jailer 2: मलयालम अभिनेता विनायकन ने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच हमेशा एक खास जगह बनाई है. हाल ही में वह ममूटी की फिल्म 'कलमकवल' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने साउथ इंडस्ट्री के प्रशंसकों में उत्साह और बढ़ा दिया है. दरअसल, विनायकन ने घोषणा की है कि वह सुपरस्टार रजनीकांत की बहुचर्चित फिल्म 'जेलर 2' में भी नजर आएंगे.
'जेलर 2' फिल्म का हिस्सा हैं विनायकन
विनायकन की इस घोषणा के बाद फिल्म से जुड़ी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले पार्ट 'जेलर' में उनके शानदार अभिनय की खूब तारीफ हुई थी और दर्शक उन्हें फिर से उसी अंदाज में देखना चाहते हैं. विनायकन ने बताया कि वह 'जेलर 2' फिल्म का हिस्सा हैं. 'जेलर' फिल्म में उनका किरदार निगेटिव था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना गया था. उनके अभिनय ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, और अब दर्शक उनकी वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं.
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मचाया था धमाल
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. फिल्म ने लगभग 650 करोड़ रुपए की कमाई की थी. दुनिया भर में रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग ने फिल्म को नई ऊंचाई दी थी. ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि इसका दूसरा पार्ट भी जबरदस्त होगा. फैंस 'जेलर 2' को सुपरहिट फ्रेंचाइजी के रूप में देख रहे हैं. फिल्म के मुख्य अभिनेता रजनीकांत ने हाल ही में बताया था कि 'जेलर 2' की शूटिंग शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इसे पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा. टीम फिल्म को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं कर रही और इसे बड़े स्तर पर, पूरी तैयारी के साथ पेश करना चाहती है.
बड़े पैमाने पर हो रहा फिल्म का निर्माण
फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है. शूटिंग 10 मार्च को चेन्नई में शुरू हुई थी और धीरे-धीरे अन्य लोकेशन्स जैसे गोवा और केरल के अट्टप्पाडी में भी शेड्यूल पूरे किए जा रहे हैं. निर्माता सन पिक्चर्स ने फिल्म का टीजर जारी किया था. टीजर में दमदार डायलॉग्स और रोमांचक एक्शन की झलक ने फैंस की उत्सुकता को दोगुना कर दिया. अभिनेत्री राम्या कृष्णन, जो फिल्म में रजनीकांत की पत्नी विजी के किरदार में हैं, ने भी अट्टप्पाडी से अपनी पहली शूटिंग की जानकारी साझा की थी. संगीत की बात करें तो पहली फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर ने दर्शकों पर गहरा असर डाला. संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर दूसरी फिल्म में भी अपना जादू बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. (एजेंसी)
