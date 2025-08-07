रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे आमिर खान? PVR-INOX के बॉस को किया फोन! एक्टर ने बताया सच

Rajinikanth Film Coolie: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म 'कुली' सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही काफी चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार हैं. कुली फिल्म में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के कैमियो की खबर ने लोगों में उत्साह काफी बढ़ा दिया है. हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि आमिर खान फिल्म कुली के डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हैं, लेकिन अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है.

फिल्म में कैमियो रजनीकांत के साथ दोस्ती तक सीमित

कंपनी ने स्पष्ट किया कि आमिर का इस फिल्म में कैमियो रोल करना, केवल निर्देशक लोकेश कनगराज और रजनीकांत के साथ दोस्ती तक सीमित है. इस मामले पर बात करते हुए आमिर खान प्रोडक्शंस के एक प्रवक्ता ने कहा, न तो आमिर खान और न ही उनकी टीम का कोई सदस्य फिल्म कुली के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है और न ही आमिर खान ने किसी भी थिएटर मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई फोन किया है. फिल्म में उनका छोटा रोल (कैमियो) सिर्फ डायरेक्टर लोकेश कनगराज और रजनीकांत के साथ उनकी दोस्ती की वजह से है.

उन्होंने आगे कहा कि आमिर खान प्रोडक्शंस की पूरी टीम, खासकर आमिर खान, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब पर मिली जबरदस्त सफलता से बेहद खुश हैं. फिल्म को दर्शकों से जो प्यार और प्रतिक्रिया मिली है, उससे अभिभूत हैं.

इस दिन थिएटर में दस्तक देगी फिल्म

बात करें रजनीकांत की फिल्म कुली की, तो यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दसत्क देगी. इसी के साथ ही इस दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 भी दस्तक देगी. फिल्म कुली की रिलीज से पहले डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने गुरुवार को तिरुवन्नामलई के मशहूर शिव मंदिर में जाकर पूजा की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अब जब कुली कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, मैं पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया. दो साल में कुल 140 दिनों की शूटिंग. यह प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब रहा है. आप सभी पर गर्व है. (एजेंसी)