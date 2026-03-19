9 करोड़ चेक बाउंस मामले में रापजाल यादव का बड़ा फैसला, बोले- 'समझौता नहीं, अब कोर्ट में होगी लड़ाई...', 1 अप्रैल को होगी सुनवाई

Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर और फेमस कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं. उन्होंने मामले को समझौते से सुलझाने से इनकार कर दिया है और अदालत में दलीलों के जरिए अपना पक्ष रखने का फैसला किया है. बुधवार को कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा जमा कर दिया है. इसी के चलते उनकी अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है.

'अब समझौता नहीं चाहते राजपाल यादव'

सुनवाई के बाद राजपाल यादव के वकील एस.के. शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान अदालत में अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एक्टर से साफ तौर पर पूछा था कि क्या वे मामले का समझौता करना चाहते हैं या आगे बहस करना चाहते हैं. इस पर एक्टर ने साफ कहा कि वे अब समझौता नहीं चाहते, बल्कि अदालत में पूरी बहस करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं.

1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

राजपाल यादव के वकील ने बताया कि कोर्ट ने एक्टर से पूछा कि आप समय-समय पर कह रहे थे कि पैसे देना चाहते हैं, तो क्या मामला सेटल कर रहे हैं या नहीं? इस पर राजपाल यादव ने कहा कि अब सेटलमेंट नहीं करना चाहते, बल्कि बहस करना चाहते हैं. इसके बाद उन्होंने अपनी एप्लिकेशन दे दी. अब कोर्ट में उनकी बहस होनी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीफ दी है. वहीं, सुनवाई के बाद राजपाल यादव ने मीडिया से कहा था कि उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वे सच को सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे. अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है, जिसमें वे अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे. दूध का दूध पानी का पानी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे.

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इस फिल्म के लिए लिया था एक्टर ने उधार

बता दें कि कोर्ट ने यह भी माना कि एक्टर फरार नहीं हैं और लगातार अदालत में पेश हो रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने पहले ही कुछ भुगतान भी किया है, इसलिए फिलहाल उन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं है. जानकारी के मुताबिक, राजपाल यादव का यह मामला साल 2010 का है. उन्होंने दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. एक्टर का दावा है कि वे अपनी 28 करोड़ की संपत्ति के कागजात अदालत में पेश कर चुके हैं, लेकिन शिकायतकर्ता उन्हें जेल भेजना चाहता है.