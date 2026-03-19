Advertisement
trendingNow13146657
Hindi Newsबॉलीवुड9 करोड़ चेक बाउंस मामले में रापजाल यादव का बड़ा फैसला, बोले- समझौता नहीं, अब कोर्ट में होगी लड़ाई..., 1 अप्रैल को होगी सुनवाई

9 करोड़ चेक बाउंस मामले में रापजाल यादव का बड़ा फैसला, बोले- 'समझौता नहीं, अब कोर्ट में होगी लड़ाई...', 1 अप्रैल को होगी सुनवाई

Rajpal Yadav: कॉमेडियन राजपाल यादव ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अब नई रणनीति अपनाई है. दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वे समझौता नहीं करेंगे, बल्कि कोर्ट में केस लड़ेंगे. केस की अगली सुनवाई में वे कानूनी बहस के जरिए अपना पक्ष रखेंगे. फिलहाल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 19, 2026, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजपाल यादव का बड़ा ऐलान
राजपाल यादव का बड़ा ऐलान

Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर और फेमस कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं. उन्होंने मामले को समझौते से सुलझाने से इनकार कर दिया है और अदालत में दलीलों के जरिए अपना पक्ष रखने का फैसला किया है. बुधवार को कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा जमा कर दिया है. इसी के चलते उनकी अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. 

'अब समझौता नहीं चाहते राजपाल यादव'

सुनवाई के बाद राजपाल यादव के वकील एस.के. शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान अदालत में अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एक्टर से साफ तौर पर पूछा था कि क्या वे मामले का समझौता करना चाहते हैं या आगे बहस करना चाहते हैं. इस पर एक्टर ने साफ कहा कि वे अब समझौता नहीं चाहते, बल्कि अदालत में पूरी बहस करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

राजपाल यादव के वकील ने बताया कि कोर्ट ने एक्टर से पूछा कि आप समय-समय पर कह रहे थे कि पैसे देना चाहते हैं, तो क्या मामला सेटल कर रहे हैं या नहीं? इस पर राजपाल यादव ने कहा कि अब सेटलमेंट नहीं करना चाहते, बल्कि बहस करना चाहते हैं. इसके बाद उन्होंने अपनी एप्लिकेशन दे दी. अब कोर्ट में उनकी बहस होनी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीफ दी है. वहीं, सुनवाई के बाद राजपाल यादव ने मीडिया से कहा था कि उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वे सच को सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे. अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है, जिसमें वे अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे. दूध का दूध पानी का पानी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस फिल्म के लिए लिया था एक्टर ने उधार

बता दें कि कोर्ट ने यह भी माना कि एक्टर फरार नहीं हैं और लगातार अदालत में पेश हो रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने पहले ही कुछ भुगतान भी किया है, इसलिए फिलहाल उन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं है. जानकारी के मुताबिक, राजपाल यादव का यह मामला साल 2010 का है. उन्होंने दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. एक्टर का दावा है कि वे अपनी 28 करोड़ की संपत्ति के कागजात अदालत में पेश कर चुके हैं, लेकिन शिकायतकर्ता उन्हें जेल भेजना चाहता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rajpal Yadav

Trending news

माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
Indian Army news
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
पंजाब सरकार ने दिया प्रतिबद्धता का प्रमाण, महिला को मिला कैंसर का कैशलेस इलाज
CM Bhagwant Mann
पंजाब सरकार ने दिया प्रतिबद्धता का प्रमाण, महिला को मिला कैंसर का कैशलेस इलाज
केरल में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दूसरी लिस्‍ट की जारी
kerala election 2026
केरल में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दूसरी लिस्‍ट की जारी
Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?
Eid 2026
Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?
ईरानी जंग के बीच चीन में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को क्यों बनाया नया राजदूत?
Vikram Doraiswami
ईरानी जंग के बीच चीन में भारत ने विक्रम दोरईस्वामी को क्यों बनाया नया राजदूत?
भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे सांसद बोरदोलोई?
assam assembly elections
भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कहां से चुनाव लड़ेंगे सांसद बोरदोलोई?
लीबिया, सीरिया और अब भारत... फेल हुआ US के भाड़े के सैनिक का 'मर्सिनरी मिशन'
Matthew VanDyke
लीबिया, सीरिया और अब भारत... फेल हुआ US के भाड़े के सैनिक का 'मर्सिनरी मिशन'
ये दुख की बात है कि...जगदीप धनखड़ को फेयरवेल न मिलने पर कांग्रेस नेता ने जताई चिंता
congress mp jairam ramesh
ये दुख की बात है कि...जगदीप धनखड़ को फेयरवेल न मिलने पर कांग्रेस नेता ने जताई चिंता