Advertisement
trendingNow13098061
Hindi Newsबॉलीवुडराजपाल यादव को कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश

राजपाल यादव को कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश

हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के आदेश से राहत पाने के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजपाल यादव को कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के आदेश से राहत पाने के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव की याचिका खारिज करते हुए पहले से जारी आदेश के अनुसार आज यानी 4 फरवरी को ही सरेंडर करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इससे पहले राजपाल यादव ने यह दलील दी थी कि वह मुंबई में हैं, जिसके चलते उन्हें सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया गया था. लेकिन अब उनके पास कोई ठोस आधार नहीं बचता. कोर्ट ने साफ कहा, 'इस मामले में नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं बनता.'

कोर्ट में राजपाल यादव की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि यदि एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए तो वह शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान कर देंगे. साथ ही वकील ने यह भी दावा किया कि राजपाल यादव ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और इसके सबूत भी मौजूद हैं. वह कल यानी 5 फरवरी को पैसे लेकर आएंगे.' हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी तरह की राहत देने से साफ मना कर दिया.

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में उन्हें 4 फरवरी तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अभिनेता के व्यवहार को निंदनीय करार देते हुए कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान न करना न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बड़े सुपरस्टार का फ्लॉप बेटा...जो नहीं बनना चाहता था एक्टर, 25 साल के करियर में दी 30 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में, फिर भी नेट वर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

क्या है पूरा मामला?

यह मामला दिल्ली की कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने राजपाल यादव की कंपनी को फिल्म निर्माण के लिए रकम दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चेक बाउंस जैसे मामलों में भुगतान को लेकर कोर्ट को दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करना गंभीर विषय है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए, लेकिन हर बार उन्होंने कोर्ट का भरोसा तोड़ा.

फिल्म 'अता-पता लापता' से जुड़ा है मामला 

दरअसल, पूरा मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म 'अता-पता लापता' बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. फिल्म आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाई. इसके बाद कर्ज की रकम लौटाने में लगातार देरी होती गई. शिकायतकर्ता कंपनी का आरोप है कि रकम चुकाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद राजपाल यादव और उनसे जुड़ी कंपनी के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज कराया गया.

मामले की सुनवाई के दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन वे लंबे समय तक अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद साल 2013 में उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वे 3 से 6 दिसंबर 2013 तक चार दिन जेल में रहे. बाद में दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी.

ये भी पढ़ें: 2 घंटा 22 मिनट की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म...जिसने 30 साल पहले थिएटर में मचाया था गदर, चिंदी बजट में कमा डाले 33 करोड़, 1 गाने को आज भी खूब सुनते हैं लोग

इसके बाद, निचली अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी. जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सजा पर अस्थायी रोक लगा दी कि अभिनेता कोई आदतन अपराधी नहीं हैं और उनके मामले में सुधार और समाधान की गुंजाइश है. इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी समझौते की संभावनाएं तलाशने की सलाह दी और केस को मेडिएशन सेंटर भेज दिया.

बाद में राजपाल यादव ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे शिकायतकर्ता कंपनी को कुल 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे. इसमें 40 लाख रुपए की पहली किश्त और 2.10 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त शामिल थी. लेकिन अदालत के अनुसार, तय समयसीमा बीत जाने के बावजूद एक भी किश्त जमा नहीं की गई.

इस पर अभिनेता की ओर से यह तर्क दिया गया कि ड्राफ्ट में टाइपिंग की गलती हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि गलती की जानकारी होने के बावजूद न तो रकम जमा की गई और न ही कोई औपचारिक स्पष्टीकरण दिया गया. जनवरी 2026 में कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतिम मौका दिया था, लेकिन इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ. इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में बार-बार किए गए वादों का उल्लंघन बेहद गंभीर है. कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को कई अवसर दिए गए, लेकिन हर बार उन्होंने अदालत के भरोसे को तोड़ा है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Rajpal Yadav

Trending news

'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
घाटी में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे 2-3 आतंकवादी, 1 को मार गिराया
Jammu-kashmir
घाटी में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे 2-3 आतंकवादी, 1 को मार गिराया
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा