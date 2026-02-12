Advertisement
trendingNow13106938
Hindi Newsबॉलीवुडमीका के बाद अनूप जलोटा ने किया राजपाल यादव को फाइनेंशियल सपोर्ट, 5 लाख किए डोनेट

मीका के बाद अनूप जलोटा ने किया राजपाल यादव को फाइनेंशियल सपोर्ट, 5 लाख किए डोनेट

Rajpal Yadav इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद चेक बाउंस मामले की सजा काट रहे हैं. एक्टर की ऐसी हालत देखने के बाद कई सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. जिसमें अब अनूप जलोटा का नाम सामने आया है. इन्होंने एक्टर को मोटी धनराशि देने का ऐलान किया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनूप जलोटा और राजपाल यादव
अनूप जलोटा और राजपाल यादव

Anup Jalota Gives 5 Lakh to Rajpal Yadav: राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद 6 महीने की सजा काट रहे हैं. बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन का ऐसा हाल देखकर कई सितारों का दिल पसीजा और उन्होंने एक्टर की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया. जिसमें सलमान खान से लेकर अजय देवगन और सिंगर मीका सिंह का नाम शामिल है. ऐसे में एक और सेलिब्रिटी और नामचीन सिंगर अनूप जलोटा भी सपोर्ट में उतर आए हैं. हाल ही में दिए बयान में सिंगर ने एक्टर को 5 लाख रुपये की मदद करने का ऐलान किया है.

अनूप ने दिए 5 लाख

अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अनूप जलोटा ने राजपाल यादव केस को लेकर बात की. जलोटा ने कहा- 'मुझे अपने दोस्त राजपाल यादव के बारे में पता चला. वो अभी जेल में हैं. उतार-चढ़ाव तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. हम लोगों को अपने दोस्त की मदद जरूर करनी चाहिए. मुझे पता है कि बहुत से लोग सामने आए. मैं भी उसे 5 लाख दे रहा हूं. उम्मीद है कि इससे उसकी मदद होगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

मीका ने दिए 11 लाख

इससे पहले मीका सिंह ने राजपाल यादव को 11 लाख रुपये की धनराशि देने का ऐलान किया था. विरल भयानी से बात करते हुए मीका सिंह ने कहा कि राजपाल यादव के सपोर्ट में खड़ा हूं. मैं 11 लाख रुपये की छोटी सी मदद की है. ये अनगिनत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं. आज हम लोगों की बारी है इनका सपोर्ट करने की. मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आगे आएं और जितना हो सकता है उनकी मदद करें.'

सपोर्ट में उतरे कई सेलेब्स

इन दोनों सितारों के अलावा सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, रतन नैन, डेविध धवन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है.इन सितारों के सपोर्ट को लेकर राजपाल यादव की बीवी राधा ने भी रिएक्ट किया और सभी सितारों का शुक्रिया कहा. 

लोन चुकाना नहीं चाहते…50 करोड़ की प्रॉपर्टी, फिर भी क्यों नहीं चुकाया कर्ज, KRK ने राजपाल यादव पर लगाया गंभीर आरोप, बोले- पत्नी जेल में क्यों नहीं?

क्या है राजपाल यादव चेक बाउंस मामला?

ये पूरा मामला साल 2010 का है. राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपये मुराली प्रोजेक्ट्स से अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' के लिए थे. फिल्म फ्लॉप हो गई. जिससे राजपाल को काफी नुकसान हुआ. ब्याज और जुर्माने की वजह से ये राशि बढ़कर 9 करोड़ हो गई.ऐसे में कर्ज ना चुका पाने और चेक बाउंस होने की वजह से एक्टर की ऐसी हालत हो गई. जेल जाने से पहले अपने आखिरी बयान में बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए एक्टर ने कहा था- सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं थे. और कोई उपाय नहीं दिखता.' 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Anup JalotaRajpal Yadav

Trending news

मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर