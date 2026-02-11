करोड़ों के मालिक, गांव में जमीन...फिल्मों-विज्ञापनों से कमाई, फिर क्यों कर्ज नहीं चुका पा रहे राजपाल यादव?

Rajpal Yadav Wealth: जाने-माने एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव, जो 5 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक हफ्ते से तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं. उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए सोशल मीडिया पर कैम्पेन चल रहा है. लोग सहानुभूति जता रहे हैं. उनकी आर्थिक सहायता की जा रही है. लेकिन सवाल है कि क्या जिस तरह की आर्थिक मदद की मुहिम चलाई जा रही है, क्या सच में राजपाल यादव को इसकी जरूरत है? क्या वो सही में आर्थिक सहानुभूति के हकदार हैं? इस खबर में हम इन सवालों का जवाब देंगे और बॉलीवुड एक्टर के लिए चल रही "आर्थिक संवेदना" के बारे में बताएंगे..

अता पता लापता' फिल्म से डूबे राजपाल

साल 2010 में राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाई 'अता पता लापता'! इसके लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया. लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद पैसा नहीं चुका पाए, लोन लेते वक्त उन्होंने जो चेक दिया था, वो भी बाउंस हो गया. 2018 में चेक बाउंस होने के कारण उन्हें 6 महीने की सजा हुई लेकिन ऊपरी अदालत में राहत मिली क्योंकि राजपाल ने पैसा वापस लौटाने का भरोसा दिया था. 15 सालों में कर्ज 5 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हो गया, लेकिन राजपाल यादव ने एक भी पैसा नहीं लौटाया. फिर कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया और 5 फरवरी को वो तिहाड़ पहुंच गए.

कर्ज का पैसा चुकाने की बजाय जेल जाना किया पसंद

कर्ज का पैसा चुकाने की बजाय राजपाल ने खुद को कंगाल घोषित करके जेल जाना पसंद किया. इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजपाल यादव आला दर्जे के एक्टर हैं. जब वो पर्दे पर एक्टिंग करते हैं तो लोगों का भरपूर मनोरंजन होता है. फिल्म में जान आ जाती है. यही कारण है कि राजपाल का जेल जाना चर्चा का विषय बन गया. उनकी आर्थिक तंगी के बारे में लोग भावुक हुए. आर्थिक मदद देने लगे.

किसने-किसने की राजपाल की मदद?

- म्यूजिक कंपोजर राव इंदरजीत सिंह ने एक करोड़ 11 लाख रुपये देने की बात कही.

- लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रूपये देने का ऐलान किया.

- एक्टर कमाल खान ने 10 लाख रुपये दिए और 5 करोड़ रूपये इकट्ठा करने की अपील की.

- सोनू सूद ने नई फिल्म का ऑफर दिया और कर्ज चुकाने के लिए एडवांस में मोटी रकम दी.

- सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, डेविड धवन, गुरमीत चौधरी, गुरु रंधावा जैसे एक्टर ने राजपाल को जेल से बाहर निकालने लिए आर्थिक मदद की बात कही.

क्या सच में 5 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुका सकते राजपाल?

इस तरह राजपाल यादव के जेल से बाहर निकलने का रास्ता तैयार हो गया. उनके मैनेजर ने कहा कि "स्थिति बिगड़ने" के बाद इंडस्ट्री मजबूती से उनके साथ खड़ी है. इसमें कोई दोमत नहीं है कि हर किसी को एक-दूसरे का हाथ पकड़ आगे बढ़ाना चाहिए. लेकिन क्या सच में राजपाल यादव की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो 5 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुका सकते हैं? ये जानने के लिए आपको सबसे पहले निर्धन राजपाल यादव की एक कुटिया के बारे में जानना चाहिए.

कैसा है राजपाल का घर?

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर कुंडरा गांव में राजपाल यादव की ये कुटिया है. ये 8 एकड़ में फैली हुई है. 8 एकड़ में फैली हुई इस कुटिया का बाजार मूल्य करीब 50 करोड़ रुपये बताया जाता है. आलीशान महल की तरह इसमें शानदार गेट है. अंदर भव्य घर है. कैम्पस के अंदर ही मंदिर है. वैसे अभी ये कुटिया तैयार ही हो रही है. आप इसी भव्य कुटिया से 5 करोड़ रुपये के कारण जेल में बंद राजपाल यादव की निर्धनता का अंदाजा लगा सकते हैं.

क्या इतने अमीर हैं राजपाल यादव?

राजपाल यादव के गांव में और उसके आसपास उनकी 200 एकड़ खेती की जमीन है, जिसपर अन्न उपजता है और बिकता है. अभी भी खेतों में हरियाली है. इसके अलवा शाजहांपुर शहर के पॉश इलाके में 50 से 60 करोड़ रूपये का प्लॉट भी उनका है. तो, क्या हैसियत है राजपाल यादव की?

क्यों नहीं चुकाया कर्ज?

गांव में एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेच देता है. लेकिन करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी के मालिक कथित कंगाल राजपाल यादव ने ऐसा नहीं किया. वो चाहते तो अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज चुका सकते थे. लेकिन उन्होंने जेल जाकर स्वयं को आर्थिक तंगी का शिकार घोषित करना उचित समझा और इसका उन्हें आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक लाभ भी मिल रहा है.

फिल्मों से भी राजपाल की ठीकठाक होती है कमाई

राजपाल यादव को एक फिल्म के लिए एक से तीन करोड़ रुपये तक मिलते हैं. वो एक स्टेज शो और इवेंट के लिए 10 से 15 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. राजपाल यादव विज्ञापनों से सालाना लगभग 30 लाख से 35 लाख रूपये तक कमाते हैं. वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी ब्रांड प्रमोशन करके कमाते हैं. 2025 में उनकी 4-5 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी. 2018 में जब उन्होंने अदालत में पैसे लौटाने का वादा किया था तब से उनकी 30 से 40 फिल्में आ चुकी है. अक्षय कुमार की आने वाली एक फिल्म में भी राजपाल यादव हैं, जो अप्रैल में रिलीज होगी. अक्षय के साथ ही दूसरी फिल्म में काम कर रहे हैं जो जून में रिलीज होगी. इसके अलावा भी हिंदू, तेलगु, कन्नड की 8 से ज्यादा फिल्मों में वो अभी काम कर रहे हैं.

कैश नहीं, सिर्फ अचल संपत्ति है?

कहने का मतलब ये कि उन्हें काम भी मिल रहा है. पैसा भी मिल रहा है. उस पैसे से वो संपत्ति भी बना रहे हैं. शाहजहांपुर के अलावा मुंबई में लक्जरी फ्लैट है. महंगी कारों का कलेक्शन है. कुल मिलाकर 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है उन राजपाल यादव की, जो कथित तौर पर आर्थिक तंगी के शिकार हैं. हालांकि कुछ लोगों का तर्क ये है कि उनके पास कैश नहीं है. सिर्फ अचल संपत्ति है.

लोग अचल संपत्ति इसीलिए खरीदकर रखते हैं कि बुरे वक्त में काम आए. किसी भी प्रतिष्ठित आदमी के लिए इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता कि जेल जाना पड़े. प्रतिष्ठा चली जाए, लेकिन जमीन का टुकड़ा नहीं जाने दिया. इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजपाल यादव का ये कंगाली वाला कपट है. इसी कंगाली के कारण उन्हें कर्ज से छुटकारा पाने लायक आर्थिक मदद भी मिल गई और फिल्म भी मिल गई, और अतिरक्त में वो चर्चा भी मिल गई जो हर एक्टर चाहता है.