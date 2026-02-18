जेल से निकलने के बाद राजपाल यादव ने Zee News को दिया पहला इंटरव्यू, बोले- मेरे इरादे लोहे की तरह की मजबूत

Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव बीते दिन मंगलवार 17 फरवरी को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. एक्टर ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. 12 दिन जेल में रहने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को एक्टर को अंतरिम जमानत दे दी थी. जिसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव के लिए तिहाड़ जेल से 17 फरवरी को रिहाई का वारंट जारी किया और 17 फरवरी को जेल से बाहर आ गए. बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने ZEE NEWS को इंटरव्यू दिया.

तिहाड़ के बाहर आने के बाद कैसा महसूस कर रहे एक्टर

इंटरव्यू के दौरान एक्टर राजपाल यादव ने अपने हाल के बारे में बताते हुए कहा कि तिहाड़ से बाहर आने के बाद वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा पहले था. मैं चिंतन के लिए जेल गया था. उन्होंने किसी भी लीगल प्रश्न का जवाब देने से मना कर दिया और कहा कि इन सभी के जवाब हमारे वकील भास्कर उपाध्याय देंगे.

'25 सालों से में सिनेमा कर रहा हूं'

एक्टर राजपाल यादव ने कहा कि 25 सालों से में सिनेमा कर रहा हूं, 3 साल मैंने टेलीविजन किया और उससे पहले 10-12 साल थिएटर किया ट्रैमनिमग की. मैं 11 साल की उम्र से ही कमाई करने से लेकर किताबें खरीदने तक. आज मुझे 600 करोड़ लोग भगवान की कृपा से जानते हैं. किसी ने मुझे आर्शीवाद, किसी ने प्रार्थना, किसी ने तन-मन धन के रूप में और किसी ने सोशल मीडिया के रूप में मुझे प्यार दिया है. मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं. मेरे साथ भारतीय सिनेमा पहले से था है और हमेशा रहेगा. 500 जन्म भी लूं तो भारतीय सिनेमा का हिस्सा होना चाहूंगा और जिस गांव में जन्मा हूं उस गांव का हिस्सा होना चाहूंगा. आप सभी ने मुझे जिस भी तरीके से हेल्प की और सहानुभूति देने के लिए धन्यवाद. लेकिन मैं समय चाहता हूं. मुझे मालूम है कि समय सबसे अच्छा जो होता है वो जीवन ऊर्जा के रूप में लेने वाला होता है.

तिहाड़ पर फिल्म बनाएंगे एक्टर?

जब राजपाल यादव से पूछा गया कि तिहाड़ जेल में 12 दिन काटने के बाद इस पर भी कोई फिल्म या किताब लिखने के बारे में सोच रहे है. इस पर राजपाल यादव ने बताया कि तिहाड़ से बाहर निकलने के बाद एक प्रार्थना की है कि फिल्म बनाने की नहीं. क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों की परमिशन होती है, उसमें डेढ़ 200 लोगों का समय वेस्ट होता है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता. मैं बोल दूं फिल्म बनाने के लिए ये थोड़ा अभी जल्दी डिसीजन होगा.

देश की 36 जेलों के प्रशासन से ये की रिक्वेस्ट

तिहाड़ जेल में 12 दिन में मुझे 2 चीजे ऐसी लगी कि मैं अपने देश के 36 जेलों के सभी प्रशासन से बिना किसी पॉलिटिक्स या स्वार्थ के. क्योंकि हमारी जो जेले है वो अंग्रेजो के वक्त के नियम कानून से चली आ रही है. मेरा सिर्फ 2 चीजों के लिए जो मैंने लोगों के संदेश या लोगों का भाव जो उनके अंदर उम्मीद आशा देखी. ना मेरे कहने से कुछ हो जाएगा. कानून में ही राजपाल आते है, लेकिन हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि 36 देशों की जेल में है उनसे जुड़े हुए मिनिस्टर है. जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता है उनके संरक्षण में कि जो अभी जेल नहीं जाते, उनकी सजाएं कैसी है. मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि 10 परसेंट लोगों को एक बार जीवन जीने का मौका दिया जाए. जिनका एक कैस है या कभी गुस्से से हो गया. मैं उन लोगों की तरफ से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन 10 परसेंट लोगों को एक बार फिर मुख्यधारा में काम करने का मौका दिया जाए.

'200 बार की सिगरेट छोड़ने की कोशिश'

दूसरी चीज मैं नशे का सहयोग नहीं करता, लेकिन मैं सिगरेट पीता हूं. मैंने 200 बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं. सिगरेट पीने की इच्छा तब होती है जब सामने चौराहे पर दुकाने लगे देखता हूं. अगर पीना बुरा है तो बेचना भी बुरा है.