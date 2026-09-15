राजपाल यादव को नहीं जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का दिया समय; लेकिन साथ में दी एक चेतावनी

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें तुरंत जेल भेजने का आदेश नहीं दिया है. दरअसल, कोर्ट ने राजपाल यादव को रकम का इंतजाम करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए ये भी साफ कहा कि यह उनके लिए आखिरी मौका है.
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई पर राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है. राजपाल यादव इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे.
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले दिए गए निर्देश के मुताबिक 5 करोड़ रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया है. इसके लिए वकील ने कोर्ट से दो हफ्ते का और समय देने की अपील की है.
साथ ही उनके वकील ने कहा कि राजपाल यादव को दोबारा जेल भेजने से कोई फायदा नहीं होगा. उन्होंने कोर्ट से कम से कम दो हफ्ते का समय देने की मांग की और कहा कि इस समय में कम से कम 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश कर दिया जाएगा.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के पुराने व्यवहार को लेकर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने सवाल किया कि उनके पुराने व्यवहार को देखते हुए आखिर उन पर कौन भरोसा कर सकता है.
कोर्ट ने राजपाल यादव को दो हफ्ते का समय देते हुए यह भी कहा कि यह उनके लिए आखिरी मौका है. अदालत ने अभिनेता के काम का जिक्र करते हुए कहा कि राजपाल यादव बॉलीवुड के बेहतर एक्टर्स में से एक हैं और उम्मीद है कि वह इस मामले में ऐसा नहीं कर रहे होंगे. अब अगली सुनवाई में राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश करना होगा और पासपोर्ट जमा करने के निर्देश का पालन करना होगा. इसके बाद अदालत मामले में आगे का फैसला करेगी.