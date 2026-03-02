राजपाल यादव का डायरेक्टर प्रियदर्शन पर पलटवार, ‘Poor Education’ वाले बयान ने खड़ा किया बखेड़ा, बोले- ‘वे मुझे जानते नहीं...’

Rajpal Yadav Priyadarshan: पिछले काफी समय से कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव लगातार सुर्खियों में हैं. पिछले महीने फरवरी में उन्होंने 2012 के चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. बाद में उन्हें फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई. शनिवार को मुंबई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन पर लगे आरोपों पर अपनी बात रखी. साथ ही अलावा उन्होंने इंडस्ट्री से मिले ढेर सारे सपोर्ट के लिए आभार भी जताया.

इसी दौरान इंडस्ट्री के कई लोनों ने राजपाल यादव के सपोर्ट में अपनी बात भी रखी थी. जिनमें डायरेक्टर प्रियदर्शन का भी नाम शामिल हैं, जिन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा था कि वे राजपाल को 20 साल से जानते हैं. उन्होंने बताया कि 2000 में आई फिल्म ‘जंगल’ (Jungle) में उनका पहला एक्सपीरियंस शानदार रहा और 2006 में आई ‘मालामाल वीकली’ (Malamaal Weekly) के बाद वे उनकी ज्यादातर फिल्मों का हिस्सा रहे.

प्रियदर्शन का Poor Education वाला बयान

प्रियदर्शन ने आगे कहा था, ‘मैंने राजपाल के लिए अगले प्रोजेक्ट में ज्यादा पेमेंट की सिफारिश की ताकि उनकी मदद हो सके और उन्हें हर फिल्म में शामिल किया. हम उन्हें बचाना चाहते हैं. प्रोड्यूसर मान गए हैं. राजपाल मेरी फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं. मुझे उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता था. इसीलिए मैं हर फिल्म के लिए राजपाल को साइन करता रहा. मैंने उन्हें ऐड फिल्मों में भी काम दिया. बेचारे ने अपनी कम पढ़ाई (Poor Education) की वजह से बहुत बड़ी गलती की. राजपाल एक अच्छे इंसान हैं’.

राजपाल यादव का प्रियदर्शन के बयान पर रिएक्शन

प्रियदर्शन के इस बयान पर राजपाल यादव ने अपने हालिया इंटरव्यू में बात की. उन्होंने कहा, ‘ये पूरी तरह गलत है. प्रियानजी मुझे नहीं जानते. मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं और 11 साल की उम्र से लगातार काम कर रहा हूं. सबसे बड़े कलाकार भी कभी मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसका एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है. अगर मैं कम पढ़ा लिखा होता, तो इतने सालों तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाता’. राजपाल ने आगे कहा, ‘मैं तीन निर्देशकों का बहुत सम्मान करता हूं – राम गोपाल वर्मा, डेविड धवन और प्रियदर्शन’.

पढ़ाई से नहीं, मेहनत से है सक्सेस होते हैं

उन्होंने कहा, ‘मैंने उनके साथ 50 से ज्यादा फिल्में की हैं. ‘Poor Education’ वाला तर्क यहां सही नहीं बैठता, क्योंकि मामला कुछ और है. मैं प्रियानजी के लिए हमेशा तैयार हूं और लाइफ टाइम उन्हें अपने अभिनय की परीक्षा दे सकता हूं. बॉलीवुड में किसी का पूरा सच जानना मुश्किल है, इसलिए उनके फैसले की अहमियत नहीं है’. अगर काम की बात करें तो राजपाल यादव का शेड्यूल काफी भरा हुआ है. उन्होंने बताया कि इस साल उनकी पहली फिल्म प्रियानजी के साथ ‘भूत बंगला’ (Bhoot Bangla) है.

इस साल काफी बिजी हैं राजपाल यादव

इसके बाद वे ‘वेलकम टू जंगल’ (Welcome To The Jungle) में नजर आने वाले हैं, जिसमें उसने साथ 27 और कलाकार नजर आएंगे. इसके अलावा ‘हैवान’ (Haiwaan) में भी उनका छोटा लेकिन दमदार रोल होगा. इसके अलावा उनकी दो वेब सीरीज और फिल्में भी हैं, जिनके बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया. सोनू सूद के काम देने वाले बयान पर राजपाल यादव ने कहा, ‘कृपया ये गलतफहमी दूर करें कि मुझे बार-बार काम मांगना पड़ता है. काम मांगना कोई शर्म की बात नहीं है. मैं अपने काम से जीता हूं’.

काम और जुनून से इंडस्ट्री में टिके रहेंगे

उन्होंने कहा, ‘सिनेमा मेरा पैशन है. मैं ऐसे काम करता हूं कि चार गुना ज्यादा प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते हैं. मैं छुट्टियों में भी काम करता हूं और काम मुझे खोजकर नहीं मिलता, बल्कि मेरे साथ रहता है’. राजपाल यादव के पास आने वाले महीनों में कई प्रोजेक्ट्स हैं और उन्होंने अपने फैंस को भी भरोसा दिलाया कि वे किसी भी मुश्किल से पीछे नहीं हटेंगे. उनका कहना है कि इंडस्ट्री में उनका सफर लंबा है और उन्होंने हर सिचुएशन में अपना काम ईमानदारी और जुनून के साथ किया है.