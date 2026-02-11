कभी राजपाल यादव के घर पेट भर खाना खाते थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आज 9 Cr के कर्ज ने पहुंचा दिया तिहाड़ जेल, लेकिन कहां गायब है करीबी दोस्त?

Rajpal Yadav Nawazuddin Siddiqui Bond: ये मामला बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव से जुड़ा है, जो अपनी 2010 में आई फिल्म ‘अता पता लापता’ के चेक बाउंस केस में सरेंडर करने के बाद तिहाड़ जेल में हैं. ये केस फिल्म के लिए लिए गए करीब 5 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है. बताया जाता है कि कुछ चेक बाउंस हो गए थे और लंबे समय तक मामला कोर्ट में चलता रहा. कई बार समय मिलने के बावजूद जब एक्टर कर्ज नहीं चुका पाए, तो कोर्ट ने उनकी आखिरी याचिका भी खारिज कर दी और सरेंडर का आदेश दे दिया.

सरेंडर करने से पहले राजपाल यादव का एक इमोशनल बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘सर, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं. कोई रास्ता नहीं दिख रहा. यहां हम सब अकेले हैं. कोई दोस्त नहीं है. मुझे इस हालात से खुद ही निपटना होगा’. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री की दोस्ती और मुश्किल समय में साथ देने की बातों पर बहस शुरू हो गई. इसी बीच एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

"No one truly belongs to anyone. I must face this crisis on my own." Add Zee News as a Preferred Source Rajpal Yadav produced a film that failed at the box office. He fell into heavy debt. A cheque bounced, and he was sentenced to six months in jail.

राजपाल यादव के घर खाना खाते थे नवाजुद्दीन

इस वीडियो में नवाजुद्दीन ने राजपाल यादव की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने कहा था, ‘पूरी इंडस्ट्री में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा एकेडमिक और एक्टिंग की ट्रेनिंग है, तो वो राजपाल और मैं हैं. हमने 5 साल सिर्फ एक्टिंग सीखी है. शायद देखने से आपको लगेगा नहीं, लेकिन हम दोनों सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे एक्टर हैं’. इसके साथ ही नवाजुद्दीन ने उसी इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को भी याद किया था. उन्होंने बताया था कि जब कई कलाकार संघर्ष कर रहे थे, तब राजपाल यादव का घर किसी लंगर से कम नहीं था.

आज चुप क्यों हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी?

नवाज ने बताया, ‘जब राजपाल का काम अच्छा चल रहा था, तब बहुत लोग उसके घर पर खाना खाते थे. उसने कभी उफ्फ तक नहीं किया. उसका घर ऐसा था, जहां कोई भी आकर खा सकता था. वो इंसान बहुत ही संवेदनशील और दिल का साफ है’. इस पुराने बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई लोगों ने पूछा कि जब राजपाल यादव इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इंडस्ट्री के दूसरे दोस्त चुप क्यों हैं? यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

यूजर्स उठा रहे तरह-तरह के सवाल

एक यूजर ने लिखा, ‘राजपाल का सबसे अच्छा दोस्त नवाजुद्दीन कहां है? क्या वे अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश भी नहीं कर रहा?’. वहीं दूसरे ने लिखा, ‘क्या लोग वाकई मुश्किल समय में मदद करने वालों का एहसान भूल जाते हैं?’. बता दें, ये पूरा मामला साल 2010 से जुड़ा है, जब राजपाल यादव ने ‘अता पता लापता’ फिल्म के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से कर्ज लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, जिससे उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई और कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया. लंबे समय तक केस चलने के बाद आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ा.