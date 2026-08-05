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राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें! करोड़ों के कर्ज में फंसी संपत्ति; क्या अब नीलाम हो जाएगा उनका पुश्तैनी घर?

Rajpal Yadav Property Auction: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. चेक बाउंस केस के बाद अब करोड़ों के बैंक कर्ज को लेकर उनकी संपत्ति संकट में है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शाहजहांपुर की 2 संपत्तियों की नीलामी की तारीख तय कर दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 05, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:12 PM IST
राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें! करोड़ों के कर्ज में फंसी संपत्ति; क्या अब नीलाम हो जाएगा उनका पुश्तैनी घर?
Image Credit: राजपाल यादव की संपत्ति की नीलामी की तारीख तय

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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