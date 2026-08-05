राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें! करोड़ों के कर्ज में फंसी संपत्ति; क्या अब नीलाम हो जाएगा उनका पुश्तैनी घर?

Rajpal Yadav Property Auction: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. चेक बाउंस मामले में जेल में बंद एक्टर पर अब करोड़ों के बैंक लोन का बोझ भी सामने आ गया है. शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई ने उनकी दो बड़ी संपत्तियों को नीलाम करने के लिए नोटिस चिपका दिया है.
दरअसल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई ने शाहजहांपुर स्थित राजपाल यादव की दो बड़ी संपत्तियों की नीलामी का सार्वजनिक नोटिस उनके घर पर चस्पा कर दिया है. राजपाल यादव पर बैंक का कुल 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार रुपये का भारी-भरकम कर्ज बकाया है. यह कर्ज उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के दौरान लिया था, जिसे वे चुकाने में असमर्थ रहे हैं.
शाहजहांपुर में राजपाल यादव की दो प्रमुख संपत्तियां हैं. एक शहर में स्थित है और दूसरी गांव में, जिसमें खेत और मकान शामिल हैं. बैंक के मुताबिक, इन दोनों संपत्तियों की संयुक्त कीमत लगभग 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपये आंकी गई है. बैंक ने साफ किया है कि इन संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी 9 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. इस कर्ज के लिए राजपाल यादव ने अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को बतौर गारंटर (गारंटी) बैंक के पास गिरवी रखा था.
खबरों के मुताबिक, बैंक की कार्रवाई केवल शाहजहांपुर तक ही सीमित नहीं है. मुंबई में भी राजपाल यादव की कई अन्य संपत्तियों की नीलामी की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. फिलहाल राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में जेल में सजा काट रहे हैं. गौरतलब है कि जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ था, वह भी शाहजहांपुर का ही निवासी है.
शाहजहांपुर से रिपोर्टर शिव कुमार