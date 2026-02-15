Advertisement
‘रिलीव महसूस कर रहा हूं...’ 10 दिन बाद जेल से रिहा हुए राजपाल यादव? वायरल VIDEO ने मचाया तहलका, सलमान खान ने की मदद

Rajpal Yadav Tihar Jail: इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. वीडियो में वे सलमान खान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है क्या राजपाल यादव जेल से बाहर आ चुके हैं?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:20 AM IST
Rajpal Yadav Tihar Jail

Rajpal Yadav Tihar Jail: 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे सलमान खान का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या राजपाल यादव को तिहाड़ जेल से रिहाई मिल गई है? कई यूजर्स ने अंदाजा लगा लिया कि शायद सलमान खान ने उनकी जमानत में मदद की है. 

हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है. वायरल क्लिप में राजपाल कहते सुनाई दे रहे हैं, ‘सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं, सलमान भाई के साथ आज बैठ के अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है’. वे आगे इंडस्ट्री में लोगों की मदद करने के लिए भी सलमान की तारीफ करते हैं. जब उनसे राहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘सच में रिलीव महसूस कर रहा हूं’. इसी बयान की वजह से लोगों को लगा कि ये हाल ही का वीडियो है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फेक है वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक यूजर ने लिखा, ‘उनकी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद @BeingSalmanKhan’. वहीं दूसरे ने कहा, ‘फेक न्यूज, वो अभी भी जेल ही में हैं, ये पुराना वीडियो है’. एक और यूजर ने लिखा, ‘ये पुरानी क्लिप है, पहले खबर चेक कर लो’. दरअसल, ये वीडियो उस समय का है जब साल 2018 में राजपाल यादव जेल से बाहर आए थे. उन्होंने करीब तीन महीने की सजा काटी थी. 

इस साउथ सुपरस्टार को मिला था 1300 करोड़ी ‘धुरंधर’ में ‘रहमान डकैत’ का रोल, अक्षय खन्ना को लेकर बोले- ‘बिल्कुल...’

8 साल पहले भी काटी थी जेल की सजा

मामला 5 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा था, जो उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए लिया था. कर्ज न चुका पाने की वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी. ये पूरा मामला बाउंस चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज केस से जुड़ा है. ताजा स्थिति ये है कि राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को इसी पुराने चेक बाउंस केस में सरेंडर किया है और फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं. अब तक उनकी जमानत की पुष्टि नहीं हुई. 

प्रियदर्शन ने फीस बढ़ाने की बात की

फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने भी हाल ही में इस मामले पर बात की. उन्होंने कहा कि वे राजपाल को 20 साल से ज्यादा समय से जानते हैं. उन्हें मेहनती और अच्छा इंसान मानते हैं. प्रियदर्शन के मुताबिक, ‘बेचारे से पढ़ाई की कमी की वजह से गलती हो गई, लेकिन वो दिल के साफ इंसान हैं’. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर्स से राजपाल की फीस बढ़ाने की सलाह दी है ताकि उन्हें इस मुश्किल समय में मदद मिल सके.

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

Rajpal Yadav

