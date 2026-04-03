जेल में कैसे रहे राजपाल यादव? फराह खान के व्लॉग में एक्टर ने बताई पूरी कहानी, बोले-'हर हाल में जीना सीख लिया'

Farah Khan On Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस मामले को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. इस मामले में उन्हें बीच में जेल भी जाना पड़ा था. हालांकि अब वह बाहर हैं और कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान राजपाल यादव के घर पहुंचीं. अपने व्लॉग में फराह ने एक्टर के कई मुद्दों पर खुलकर बात की.

फराह को गले लगाकर किया स्वागत

राजपाल यादव से मिलकर फराह खान ने कहा कि वह इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड, बेहद फनी और सबसे अनुभवी एक्टर्स में से एक हैं. व्लॉग में एक्टर ने फराह खान को गले लगाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान फराह ने कहा, 'देखो सबसे बड़े स्टार को.' इसी बीच दिलीप ने एक्टर के पैर छुए. राजपाल यादव ने बताया कि राम गोपाल वर्मा, प्रियदर्शन और डेविड धवन के साथ उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. राम गोपाल वर्मा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे विलेन का किरदार दिया. क्योंकि वह लम्हा बहुत खास था, जब ऋतिक रोशन को फिल्म 'कहो ना प्यार है' के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल रहा था और दूसरी तरफ मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवॉर्ड मिला था.

बस आपके साथ काम करने का मौका...

इस व्लॉग में फराह खान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बस आपके साथ काम करने का मौका नहीं मिला. इस पर राजपाल यादव ने कहा, 'आपने मुझे रखा ही नहीं. 'मैं हूं ना' और 'ओम शांति ओम' में कौन नहीं काम करना चाहता था?' इस पर फराह ने जवाब दिया कि हां, लेकिन मैं उसमें तुझे क्या रोल देती.' इस दौरान फराह खान ने राजपाल यादव से तिहाड़ जेल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि आप कैसे थे या आपके फैंस भी वहां थे? इस पर एक्टर ने बताया, 'फैंस तो खैर नहीं, लेकिन जब 97 में मुंबई आया तो एक खिड़की मिली थी. आज तो हर खिड़की से रिश्ता है. वहीं फैंस नहीं, लेकिन जो जेल का कानून और सिस्टम का अनुशासन है, उससे बड़ा कोई नहीं.'

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'मैं हर कंडीशन में...'

फराह ने पूछा कि जेल जाने को लेकर आप एकदम नॉर्मल थे, आप यह मान रहे थे कि यह कर्मा है या आपको गुस्सा था? इस पर एक्टर ने कहा, 'मैं हर कंडीशन में जी लेता हूं. इस सिनेमा ने मुझे इतना दिया है और इसकी वजह से कोई ऐसी चीज है, तो सिनेमा के अंदर रहकर, सिनेमा के लोगों के बीच रहकर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, तो उसके लिए भी हमेशा तैयार हूं.'

जेल में काम करने को लेकर राजपाल यादव ने बताया

वहीं जेल में काम करने को लेकर राजपाल यादव ने कहा, 'वहां ऐसा कुछ नहीं था. ऐसी नौबत नहीं आई थी. लेकिन डिसिप्लिन के साथ जो रहने को मिला था, तो हमें वहीं रहना था और टाइम काटना ही था.' वहीं राजपाल यादव ने फाइनेंशियल मदद करने वालों को लेकर कहा, 'पचासों लोगों ने मदद की. कुछ लोग सोशल मीडिया पर नहीं आए और कुछ ने डायरेक्ट मदद की, तो सभी को नमन करता हूं.'