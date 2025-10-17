बेहद खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी, एक्टर ने बर्थडे पर यूं किया विश; लिखा दी दिल छू लेने वाला पोस्ट

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर राजपाल ने पत्नी के लिए सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया.उन्होंने इंस्टाग्राम पर राधा के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा.

राजपाल यादव ने लिखा पोस्ट

राजपाल ने लिखा, "मेरे जीवन में दो राधा हैं. एक मेरी कुलदेवी राधारानी, जो मेरे माथे का तिलक हैं, और दूसरी मेरी पत्नी राधा, जो मेरा गर्व और सम्मान है. राधा, तुमने 22 सालों तक मेरा साथ दिया, घर-परिवार को संभाला, और मुझे राधा-कृष्ण की भक्ति से जोड़े रखा. इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा. तुम सचमुच कमाल हो! मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. भगवान तुम्हें लंबी उम्र और खुशियां दे. जन्मदिन मुबारक!"

राजपाल और राधा की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. साल 2002 में फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ स्पाय' की शूटिंग के दौरान राजपाल कनाडा गए थे. वहां एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात राधा से कराई. दोनों कनाडा के कैलगरी शहर में एक कॉफी शॉप में मिले. इस मुलाकात में दोनों ने अपने निजी और पेशेवर जीवन के बारे में खुलकर बात की और 10 दिन की मुलाकात के बाद दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे.

2003 में हुई थी शादी

फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ स्पाय' की शूटिंग पूरी होने के बाद राजपाल भारत लौट आए, लेकिन उनकी और राधा की दोस्ती फोन कॉल्स के जरिए बरकरार रही. करीब 10 महीने तक लगातार बातचीत के बाद राधा ने भारत शिफ्ट होने का फैसला लिया. इसके बाद 10 जून 2003 को दोनों ने शादी कर ली.

राजपाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में फिल्म 'दिल क्या करे' से की थी. भले ही उन्हें शुरू में बड़े रोल न मिले, लेकिन अपने शानदार कॉमिक अंदाज से उन्होंने बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया. आज वह दर्शकों के चहेते कलाकारों में से एक हैं.