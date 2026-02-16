Rajpal Yadav Check Bounce Case Update: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव 11 दिन के भारी तनाव के बाद आज 16 फरवरी को आखिरकार राहत भरी सांस ली. 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में एक्टर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को हुई सुनवाई में 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी है. ये जमानत एक्टर को उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मिली है. कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद एक्टर को आज की रात भी तिहाड़ जेल में काटनी पड़ेगी. इसकी वजह उनके वकील ने बेल बॉन्ड बताई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बेल बॉन्ड नहीं भर पाने की देरी होने की वजह से राजपाल यादव को आज 16 फरवरी की रात भी तिहाड़ जेल में बितानी होगी.

