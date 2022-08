Raju Srivastava Health Update: राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर आई बड़ी खबर, सुधरने के बजाय...

Raju Srivastava Health: 58 साल के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट आया है. बीते कई दिनों से कॉमेडियन और एक्टर की सेहत को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थीं जिसके बाद राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर अपडेट जारी कर दिया गया है. इस अपडेट से उनके फैंस के बीच खलबली जरा बढ़ सकती है.

ये आया हेल्थ अपडेट

दरअसल, राजू श्रीवास्तव की हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं है बल्कि अभी भी उनकी स्थिर बनी हुई है और काफी क्रिटिकल है. राजू श्रीवास्तव फिलहाल वेंटिलेटर पर ही हैं और एम्स के डॉकटर्स की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है. बता दें कि सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद उन्हें 10 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था. इसके बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी.

Comedian Raju Srivastava continues to be on ventilator & remains critical. He's under observation by a team of AIIMS doctors

He was admitted to AIIMS Delhi on Aug 10 after experiencing chest pain & collapsing while working out at gym.He underwent an angioplasty later

(File pic) pic.twitter.com/6M0rIwpTuo

— ANI (@ANI) August 13, 2022