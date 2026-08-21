'200 करोड़ पर फोकस करो...', गोविंदा-सुनीता की लड़ाई में राखी सावंत की एंट्री! बोलीं- 'वो चाहतीं तो नीले ड्रम में भर सकती थीं...'

इस फोनकॉल के दौरान सुनीता ने राखी से कहा, 'मैं 5-6 साल से चुप थी. अब तू उसको मेरी जगह देगा? मुझे कई जगह से कॉल आ रहे हैं, सोचो मुझे बीवी होकर कैसा लगेगा.' इस पर राखी बोलती हैं कि 'छोड़ो ये सब. आप 200 करोड़ पर ध्यान दो, दूसरी-तीसरी आ गई, तो ये सब वो ले जाएगी. पहले अपने नाम सबकुछ करलो.' सुनीता बताती हैं कि उन्होंने केस वापस ले लिया है, क्योंकि गोविंदा दूसरी शादी का प्लान बना रहे थे. इस बातचीत के बाद राखी फोन कट कर देती हैं और पैपराजी के सामने कहती हैं कि 'घर की बीवी कभी गलत नहीं होती है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है.'