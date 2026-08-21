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'200 करोड़ पर फोकस करो...', गोविंदा-सुनीता की लड़ाई में राखी सावंत की एंट्री! बोलीं- 'वो चाहतीं तो नीले ड्रम में भर सकती थीं...'

Rakhi Sawant On Govinda-Sunita Controversy: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. सुनीता आहूजा ने उन पर किसी दूसरी हीरोइन के साथ अफेयर के आरोप लगाए हैं और तलाक का केस वापस ले लिया है. इसी बीच गोविंदा और सुनीता के विवाद में राखी सावंत की एंट्री हो गई है. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, जिससे ये मामला अब और भी ज्यादा गरमा गया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:24 AM IST
'200 करोड़ पर फोकस करो...', गोविंदा-सुनीता की लड़ाई में राखी सावंत की एंट्री! बोलीं- 'वो चाहतीं तो नीले ड्रम में भर सकती थीं...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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