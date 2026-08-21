'200 करोड़ पर फोकस करो...', गोविंदा-सुनीता की लड़ाई में राखी सावंत की एंट्री! बोलीं- 'वो चाहतीं तो नीले ड्रम में भर सकती थीं...'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रूपा’ की शूटिंग में बिजी हैं. लेकिन फिल्म से ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनके रिश्ते को लेकर लंबे समय से तरह-तरह की खबरें सामने आती रही हैं. सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर को लेकर भी कई बार खुलकर बातें की हैं. यहां तक कि उन्होंने तलाक की अर्जी भी दाखिल की थी, हालांकि, हाल ही में उन्होंने इसे वापस ले लिया. वहीं अब इस पूरे विवाद पर सुनीता ने राखी सावंत से मीडिया के सामने फोन पर बातचीत की, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया.
गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है. हाल ही में सुनीता ने अपने पति से तलाक का केस वापस लेकर सभी को हैरान कर दिया था. अब राखी सावंत के साथ हुई बातचीत में सुनीता ने इस रिश्ते से जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं, जिन्होंने चर्चा को और हवा दे दी है.
राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी के सामने सुनीता आहूजा से फोन पर बात करती हुई नजर आती हैं. इस दौरान उन्होंने फोन को स्पीकर पर रखा था. वहीं सुनीता आहूजा इस बात से अनजान थीं कि राखी पब्लिकली बात कर रही हैं. सुनीता को फोन कर राखी कहती हैं कि 'आपने जो किया वो ठीक किया', जिसपर सुनीता उन्हें सपोर्ट करने की बात बोलती हैं.
सुनीता कहती हैं, 'तुम लोगों को तो सबकुछ मालूम है, तुम लोगों को मेरे सपोर्ट में बोलना चाहिए.' फिर राखी सावंत बोलती हैं, 'मैं हमेशा आपके सपोर्ट में हूं. सुनीता जी घर के दाल-चावल घर के ही होते हैं बाहर का चिकन टिक्का खाकर सेहत खराब हो जाती है.' राखी की बात का जवाब देते हुए सुनीता आहूजा कहती हैं, 'चिकन टिक्का भी अच्छा होता है, तूने देखा नहीं एयरपोर्ट पर जिसे लेकर गया था'.
राखी से फोन पर बात करते हुए सुनीता ने कहा कि गोविंदा दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे. ऐसे में सवाल उठता है कि जब रिश्ते में इतनी खटास की बातें सामने आईं, तो आखिर सुनीता ने अचानक तलाक का फैसला क्यों बदल दिया? मामला अब फिर सुर्खियों आ गया है.
इस फोनकॉल के दौरान सुनीता ने राखी से कहा, 'मैं 5-6 साल से चुप थी. अब तू उसको मेरी जगह देगा? मुझे कई जगह से कॉल आ रहे हैं, सोचो मुझे बीवी होकर कैसा लगेगा.' इस पर राखी बोलती हैं कि 'छोड़ो ये सब. आप 200 करोड़ पर ध्यान दो, दूसरी-तीसरी आ गई, तो ये सब वो ले जाएगी. पहले अपने नाम सबकुछ करलो.' सुनीता बताती हैं कि उन्होंने केस वापस ले लिया है, क्योंकि गोविंदा दूसरी शादी का प्लान बना रहे थे. इस बातचीत के बाद राखी फोन कट कर देती हैं और पैपराजी के सामने कहती हैं कि 'घर की बीवी कभी गलत नहीं होती है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है.'
इतना ही नहीं, राखी ने आगे इस मुद्दे पर बात करते हुए एक ऐसा बयान दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. राखी ने कहा, 'सुनीता गोविंदा से बहुत प्यार करती है, नहीं तो अगर वो चाहती तो, गोविंदा को ब्लू ड्रम में डाल सकती थी, अगर वो चाहती तो गोविंदा को पहाड़ पर लेकर जाकर धक्का मार सकती थी, अगर वो चाहती तो, चाय में जहर डाल सकती थी, अगर वो चाहती तो उन्हें जिंदा चुनवा सकती थी. लेकिन वो बहुत अच्छी हैं. ' अब इस बातचीत के बाद देखना होगा कि गोविंदा की ओर से कोई टिप्पणी की जाती है या नहीं.