‘कोई शर्म नहीं है...’ उर्वशी रौतेला के ‘नेचुरली गिफ्टेड’ बयान पर तिलमिलाई राखी सावंत, कहा डाला कुछ ऐसा, सुनते ही खड़े हो जाएंगे कान

Rakhi Sawant vs Urvashi Rautela Controversy: हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं. दरअसल, कुछ समय पहले उर्वशी रौतेला ने कहा कि उन्होंने कभी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराई और वो ‘नेचुरली गिफ्टेड’ हैं. उनकी इसी बात पर राखी ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि सर्जरी करवाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. राखी ने बिना किसी झिझक के उर्वशी को ‘प्रिटेंडिंग’ करने वाला बताया.

उन्होंने कहा कि सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं है. उनके इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस आपस में बंट गए हैं. उर्वशी रौतेला ने हाल ही में कहा कि वो अपने नेचुरल लुक पर गर्व करती हैं और खुद को ‘माउंटेन गर्ल फ्रॉम उत्तरांचल’ कहती हैं. लेकिन उनकी ये बात राखी सावंत को बिल्कुल पसंद नहीं आई. राखी, जो खुद अपनी सर्जरीज के बारे में खुलकर बात करती हैं, ने उर्वशी के इस बयान पर सीधा वार करते हुए साफ कहा कि उनको सच बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए.

राखी सावंत ने उर्वशी रौतेला पर कसा तंज

बॉलीवुड बबल से बातचीत में राखी ने कहा कि कई सेलिब्रिटीज सर्जरी करवाते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं बताते. उन्होंने कहा कि आजकल लोग कई देशों में जाकर अपनी बॉडी की शेप बदलवा रहे हैं. राखी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘बहुत सारे लोगों ने अपनी हथेलियों की हड्डियां तुड़वाकर कमर पतली कर ली है. ये नया स्टाइल है आजकल!’. उन्होंने आगे कहा, ‘लोग चीन, भूटान, बैंकॉक, अमेरिका, कनाडा जाते हैं और वहां अपनी हड्डियां अंदर करवाते हैं. लेकिन कोई बोलता नहीं क्योंकि सबको लगता है कि उनकी दाल-रोटी ठीक चल रही है’.

उर्वशी रौतेला पर जमकर बरसीं राखी सावंत

राखी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. उर्वशी पर निशाना साधते हुए राखी ने कहा, ‘कुछ लोग नहीं बोलते, फिर उर्वशी की तरह कहते हैं कि मैं तो पैदा ही ऐसी हुई थी! लेकिन बहन, हमने तुम्हारे पुराने फोटो भी देखे हैं. सबको देखने चाहिए!’. राखी के इस बयान से साफ झलकता है कि वो किसी की झूठी परफेक्शन की बातों को सहन नहीं करतीं. उन्होंने कहा कि सच्चाई छिपाने की बजाय मान लेना बेहतर है. हालांकि, राखी ने ये भी कहा कि वो किसी को सर्जरी करवाने के लिए जज नहीं कर रहीं.

बॉलीवुड में सभी ने करवाई है सर्जरी - राखी सावंत

उन्होंने कहा, ‘देखो भाई, सर्जरी करो या मत करो, ये तुम्हारा हक है. अगर तुम्हें अच्छा दिखना है और उससे तुम्हें काम मिल रहा है तो करना चाहिए. इसमें कोई गलत बात नहीं है. तुम्हारा शरीर है, कोई थैली में किराए पर थोड़ी ले जा रहा है!’. राखी ने आखिर में कहा कि बॉलीवुड में लगभग हर किसी ने किसी न किसी तरह की सर्जरी करवाई है. उन्होंने कहा, ‘अगर मुझे कुछ करवाना है तो मैं करवाऊंगी, मेरी मर्जी है. किसी का बाप भी नहीं रोक सकता!’. उन्होंने आगे कहा, ‘सबने करवाया है, 1000% सबने बॉलीवुड में करवाया है और करवा रहे हैं’.