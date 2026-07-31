/‘8वीं फेल हूं, लेकिन चलता-फिरता कंटेंट हूं...’, इंटरनेट पर भौकाल मचा रहा राखी सावंत का इंटरव्यू; हंसते-हंसते दुखने लगेगा पेट

राखी सावंत का नाम आते ही लाइमलाइट अपने आप उनकी तरफ मुड़ जाती है. सोशल मीडिया पर उनकी रील्स, मजेदार वीडियोज और बेबाक बयान हमेशा तहलका मचाते हैं. ये कोई नया ड्रामा नहीं है, बल्कि सालों से चलता आ रहा एक सिलसिला है और इसलिए ही उनको इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन कहा जाता है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के बाद वे फिर से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं. इस नए इंटरव्यू में राखी ने खुलकर बातें की हैं. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव और संघर्षों पर दिल का हाल बयां किया.
इसके साथ ही अपने काम से जुड़े कई अनसुने किस्से भी साझा किए. उनका ये अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. दरअसल, उन्होंने ये इंटरव्यू BBC को दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ-साथ अपने दिल की बात भी सभी के सामने रखी. हालांकि, इस दौरान उन्होंने अपनी शादियों पर बात करने से मना कर दिया. इंटरव्यू की शुरुआत राखी के नाम से होती है. जब होस्ट उनसे पूछता है कि उनको किस नाम से बुलाए राखी या नीरू? इस सवाल के जवाब में राखी कहती है कि नीरू कोई नहीं है राखी ही बुलाओ.
इसके बाद होस्ट उनसे कहती हैं कि आप वे पहली कंटेंट क्रिएटर हैं. आप तब से कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, जब लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे. इसके बारे में बात करते हुए राखी कहती हैं, ‘मैं दुनिया की पहली कंटेंट क्रिएटर हूं, लेकिन तब लोग मुझे जोकर बोलते थे. मेरा मजाक उड़ाते थे और आज ये सब मुझे ही फॉलो कर रहे हैं. जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर ने बोला था वाह क्या कंटेंट पैदा हुआ है’. इसके बाद होस्ट उसने कहती हैं कि आप टिक-टॉक पर भी कंटेंट बनाती है, जो इंडिया में बैन है, लेकिन दुबई में आप टिक-टॉक पर हैं.
तो आप कंटेंट के बारे में सोचकर बनाती है या अपने आप हो जाा है. इस पर राखी कहती हैं, ‘वहां (दुबई में) लोग कंटेंट बनाते ही नहीं और मैं सोचकर कोई कंटेंट नहीं बनाती. मैं खुद एक चलता-फिरता कंटेंट हूं’. इसके बाद होस्ट उनसे पूछती है कि क्या ऐसा भी है कि आप कैमरा के सामने कुछ होती हैं और कैमरा के पीछे कुछ और होती हैं? तो इस पर राखी ने जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, कैमरा के पीछे भी मैं सेम हूं. जब मैं काम नहीं कर रही होती हूं तो अपने आप के साथ समय बिताती हूं’. इसके बाद उनसे पूछा गया क्या वे खुद को देश प्रेमी मानती हैं?
इस पर राखी ने जवाब देते हुए कहा, ‘मैं खुद को देश प्रेमी मानती हूं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर गरीब लोगों की मदद करते हुए फोटो डालती हूं, क्योंकि सब भ्रष्ट हो चुके हैं’. इसके बाद जब उनसे पूछा गया, क्या वे शादीशुदा हैं? तो इस इसके जवाब में राखी ने साफ कहा, ‘नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं’. फिर होस्ट उनसे पूछती है कि क्या आपने पहले शादी की है? तब राखी कहती हैं, ‘उसके बारे में बात नहीं करते. शादी की भी तलाक भी हुआ बर्बाद भी हो गए. जानकर क्या करोगे. मेरे जख्मों पर नमक डालकर क्या करोगे. हम तो जिंदा लाश हैं’.
राखी आगे कहती हैं, ‘सलमान, आमिर, शाहरुख और दिलजती की मैं फेवरेट हूं, पूरे बॉलीवुड की फेवरेट हूं’. इसके बाद होस्ट ने उसने पूछा कि बिग बॉस में आपके साथ रितेश जी आए थे क्या वो आपके पति थे? इस पर राखी ने जवाब देते हुए कहा, ‘आप घिसे-पीटे सवाक क्यों कर रही हैं, वो मेरे भाड़े के पति थे. उन्होंने मेरी बिमार मां के इलाज और मेरी फाइनेशियल काफी मदद की थी’. इसके बाद उनसे पूछा गया कि इंडस्ट्री में पहले वो अकेली एंटरटेनर थी, लेकिन अब और भी आ गए हैं? इस पर राखी ने कहा, ‘मैं ओरिजनल हूं, OG राखी सावंत’.
फिर होस्ट ने उसने पूछा कि क्या आप किसी धर्म को मानती है, जैसे आप हिंदू धर्म में पैदा हुईं? इस पर राखी ने जवाब देते हुए बताया, ‘मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई. लेकिन मेरी मां ने बैपटिज्म लिया. क्योंकि मेरी मां को लगा कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वे जिवित परमेशवर हैं. वहीं चीजें उन्होंने हमे बचपन से बताई हैं और मैं एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूं. 8वीं फेल हूं’. इसके बाद उन्होंने बताया, ‘मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की और इस्लाम कबूल किया. मक्का भी गई, लेकिन मैं ऐसा करने वाली पहली लड़की नहीं हूं. अभी मैं अल्ला को पूजती हूं संस्कृत में, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती’.
बात दें, 25 नवंबर 1978 को मुंबई में जन्मी राखी सावंत का असली नाम नीरू भेड़ा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म ‘अग्निचक्र’ से की थी. शुरुआती दिनों में छोटे-छोटे रोल और डांस नंबर किए. बाद में ‘मोहब्बत है मिर्ची’ गाने से उन्हें बड़ी पहचान मिली. राखी ने अपने करियर में दर्जनों फिल्मों, आइटम सॉन्ग्स, म्यूजिक वीडियोज और कई रियलिटी शोज में काम किया है. ‘बिग बॉस’ जैसे शो से उन्हें पहचान मिली. आज सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है और इंस्टाग्राम पर उनके करीब 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं.