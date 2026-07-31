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‘8वीं फेल हूं, लेकिन चलता-फिरता कंटेंट हूं...’, इंटरनेट पर भौकाल मचा रहा राखी सावंत का इंटरव्यू; हंसते-हंसते दुखने लगेगा पेट

Rakhi Sawant Viral Interview: अक्सर अपने बेबाक बयानों और अजीबो-गरीब लुक को लेकर सुर्खियों में रहने वाली राखी सांवत का एक हालिया इंटव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने करियर और पर्सन लाइफ को लेकर काफी सारी बातें की.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:19 AM IST
‘8वीं फेल हूं, लेकिन चलता-फिरता कंटेंट हूं...’, इंटरनेट पर भौकाल मचा रहा राखी सावंत का इंटरव्यू; हंसते-हंसते दुखने लगेगा पेट
Image Credit: Rakhi Sawant Viral Interview

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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