'ची ची भैया, पत्नी का साथ दो!' लालबागचा राजा में कोमल रानी संग दिखे गोविंदा, तो भड़कीं राखी सावंत

Rakhi Sawant On Govinda: गणेशोत्सव के दौरान बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी अपकमिंग फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई के फेमस लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया और आरती में हिस्सा लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कोमल की मांग में सिंदूर दिखने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब वह दर्शन के दौरान झुकीं, तो भगवान के चरणों में रखा सिंदूर उनकी मांग पर गिर गया था. दोनों के बीच अफेयर की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. इसी दौरान राखी ने उन्हें अपनी 40 साल पुरानी शादी को संभालने और पत्नी सुनीता के पास लौटने की नसीहत भी दी है.
इस घटना के बाद एक्ट्रेस राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर गोविंदा (ची ची भैया) पर जमकर निशाना साधा. राखी ने सवाल उठाया कि वे अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को छोड़कर किसी और के साथ क्यों घूम रहे हैं. राखी ने कहा कि गोविंदा को उस पत्नी का साथ देना चाहिए, जिसके साथ उन्होंने 40 साल बिताए हैं. राखी ने गोविंदा से आग्रह किया कि वे एक्ट्रेस को किनारे रखकर अपनी पत्नी सुनीता जी का समर्थन करें और उनके साथ रहें. राखी ने आगे कहा, 'मैं आज तक आपका साथ दे रही थी चीची भैया. आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. ये बहुत गलत बात है. सुनीता जी को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? इतने बड़े लालबाग के गणपति में आप वो रूपा कोमल... कौन है? कोमल चोमल को लेकर गए?'
गोविंदा और कोमल के वीडियो सामने आने के बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की प्रतिक्रिया भी सामने आई. पैपराजी से बातचीत में अपने पालतू कुत्ते का जिक्र करते हुए सुनीता ने कहा कि इंसानों से कितना भी प्यार कर लो, वे धोखा ही देते हैं. उन्होंने आगे कहा, 'इंसानों से नहीं, जानवरों से प्यार करो, क्योंकि इंसान धोखेबाज होते हैं.' हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी यह टिप्पणी वायरल वीडियो के ठीक बाद आई.
गोविंदा और कोमल के रिश्ते को लेकर पहले भी सुनीता सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर चुकी हैं. हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशी सिन्हा ने दूसरी शादी की सभी खबरों को खारिज कर दिया था. इसके अलावा, गुप्त शादी से जुड़ी फर्जी खबरों पर गोविंदा ने कानूनी चेतावनी भी जारी की थी.