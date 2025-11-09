‘औरत मर जाती है, पर उसकी आत्मा नहीं मरती… गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, बोलीं- ‘अब पति स्टार नहीं रहे, वो खुलकर…’

गोविंदा की पत्नी महीनों से लगातार एक के बाद एक शो, पॉडकास्ट और व्लॉग्स का हिस्सा बन रही हैं, जिसमें वो अपनी शादी में होने वाली समस्याओं के बारे में खुलकर और बेबाक अंदाज में बात करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं अब सुनीता का साथ देते हुए बॉलीवुड की बिंदास क्वीन राखी सावंत ने बहुत कुछ कह डाला है, जिससे फैंस काफी चौंक गए हैं. राखी सावंत ने सुनीता का सपोर्ट करते हुए उन्हें राखी 2.0 कह दिया है. राखी ने कहा, ‘मेरे बाद अगर कोई इंडस्ट्री में बिंदास है, तो वो सुनीता है, जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, वैसे ही सुनीता गोल्ड है. वो मस्त हैं और मुझे वो बहुत पसंद है.’

‘औरत मर जाती है, दफन हो जाती है’

राखी सावंत ने बताया कि वो सुनीता के व्लॉग्स को अक्सर देखा करती हैं और उनके बोल्ड अंदाज को वो पसंद करती हैं. वहीं राखी ने सुनीता को स्ट्रांग लेडी बताते हुए कहा, ‘हर इंसान को बोलने का हक है, औरत मर जाती है, दफन हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा बोल नहीं पाती. सुनीता जी को जो भी ठीक लगता है, वो बोलती है, अब उनका वो समय चला गया जब वो चुप रहती थी. अब उनके पति स्टार नहीं है, अब वो खुलकर अपने मन की बात कह सकती है, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ साहा होगा, वो मुझे सच्ची इंसान लगती है.

पूरे बॉलीवुड की सोन पापड़ी तो मैं हूं!

राखी सावंत यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने गोविंदा के अफेयर की खबरों पर मजाक करते हुए कहा, ‘ची ची भैय्या से मैं अपने स्ट्रग्ल के दौरान कई बार मिली. गाने किए और कई शोज भी किए. मगर उन्होंने कभी मुझपर नजर उठाकर नहीं देखा. पूरे बॉलीवुड की सोन पापड़ी तो मैं हूं!’ वहीं राखी सावंत का ये बेबाक अंदाज और उनका जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शो में पत्नी पर कमेंट करना पड़ा भारी, Govinda के मजाक पर भड़की पत्नी Sunita Ahuja, बोलीं- ‘गलती मेरी नहीं, माफी उन्हें मांगनी चाहिए!’