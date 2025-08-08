बॉलीवुड के वो सुपरहिट गाने, जिनमें बसता भाई-बहन का प्यार, फोटो संग लगाए ये ट्रेंडिंग सॉन्ग

Raksha Bandhan Bollywood Songs: भाई-बहन का सबसे पवित्र त्योहार रक्षाबंधन होता है और इस त्योहार को देशभर में धूमधास से मनाया जाता है. इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा. कुछ गनों में भाई बहन के रिश्ते को काफी अच्छे से दिखाया गया है और भाई-बहन के रिश्ते पर वो गाने काफी फिट बेठते है. बॉलीवुड में भाई-बहन के इस खास रिश्ते पर कई फिल्में बनी हैं, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी हैं, जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं. आज हम आपके लिए भाई-बहन पर बने बेहतरीन गाने लेकर आए है, जिन्हें आप अपनी स्टोरी या फिर वीडियो में लगा सकते हैं.

देखें सुपरहिट एवरग्रीन गानों की लिस्ट

छोटी बहन: 1959 में आई इस फिल्म को एल. वी. प्रसाद ने डायरेक्ट किया था. इसमें बलराज साहनी और नंदा भाई-बहन के रोल में हैं. इनकी फिल्म का गाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना आज भी मशहूर है.

हरे रामा हरे कृष्णा- देव आनंद और जीनत अमान ने इसमें भाई-बहन का किरदार निभाया था. इसका गाना फूलों का तारों का आज भी राखी पर बजाया जाता है. ये रक्षाबंधन का प्रतीक बन गया है.

रेशम की डोरी- फिल्म 1974 में आई थी. इसका गीत बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है आज भी लोकप्रिय है. इसमें धर्मेंद्र और कुमुद भाई-बहन बने हैं. इस फिल्म को आत्मा राम ने डायरेक्ट किया था.

तिरंगा- राजकुमार और नाना पाटेकर की इस फिल्म में एक गाना है, इसके बोल हैं इसे समझो ना रेशम का तार भैया ये गाना भी काफी हिट रहा. इसमें एक बहन (वर्षा उसगांवकर) अपने तीनों भाईयों को राखी बांधते हुए भावुक होती दिख रही है.

सनम बेवफा- सलमान खान की इस मूवी में राखी को धर्म से ऊपर दिखाया गया है. मूवी में एक मुस्लिम लड़की पांच राजपूत भाइयों को राखी बांधती है. यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार का हमारे देश में धर्म से कोई लेना देना नहीं है. यह देशभर में मनाया जाता है.

धर्मात्मा- 1975 में आई इस मूवी में फिरोज खान और फरीदा जलाल का राखी का एक इमोशनल कर देने वाला सीन है.

हम साथ साथ हैं- 1999 में आई सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में राखी का सीन बहुत भावुक करने वाला है. इसमें सलमान खान, मोहनीश बहल, और सैफ अली खान भाई और एक्ट्रेस नीलम बहन के रोल में हैं. (एजेंसी)